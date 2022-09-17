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На набережной прошел «Кросс наций — 2022»: неподдельные эмоции спортсменов в 10 фото

В забеге приняли участие более 3 тысяч легкоатлетов

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«Кросс наций» — второй по масштабу легкоатлетический забег в Новосибирске после полумарафона Раевича

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17 сентября на Михайловской набережной состоялся массовый забег «Кросс наций — 2022». В соревнованиях приняли участие более 3 тысяч любителей спорта. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал и сделал 10 впечатляющих снимков, передающих соревновательный дух легкоатлетов всех возрастов.

Для детей 2013 г. р. и младше организаторы приготовили дистанцию в <nobr class="_">1 км</nobr>

Для детей 2013 г. р. и младше организаторы приготовили дистанцию в 1 км

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Юноши и девушки постарше (до 18 лет) вышли на старт дистанции в <nobr class="_">2 км</nobr>

Юноши и девушки постарше (до 18 лет) вышли на старт дистанции в 2 км

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Самый массовый старт на дистанции для взрослых (<nobr class="_">4 км</nobr>) дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Самый массовый старт на дистанции для взрослых (4 км) дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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Самая длинная дистанция для взрослых составила <nobr class="_">8 км</nobr>. На ней участникам раздавали электронные чипы, фиксирующие время

Самая длинная дистанция для взрослых составила 8 км. На ней участникам раздавали электронные чипы, фиксирующие время

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К соревнованиям допустили участников только после прохождения обязательного медицинского осмотра

К соревнованиям допустили участников только после прохождения обязательного медицинского осмотра

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Участников не испугала пасмурная погода

Участников не испугала пасмурная погода

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Организаторы подсчитали, что в Новосибирске количество участников превысило 3 тысячи человек

Организаторы подсчитали, что в Новосибирске количество участников превысило 3 тысячи человек

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«Кросс наций — 2022» также прошел в области — в Барабинском, Сузунском и Куйбышевском районах

«Кросс наций — 2022» также прошел в области — в Барабинском, Сузунском и Куйбышевском районах

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В Минспорта НСО надеются, что подобные забеги привлекут внимание детей к легкой атлетике

В Минспорта НСО надеются, что подобные забеги привлекут внимание детей к легкой атлетике

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Неделю назад редакция НГС наглядно показывала, как в Новосибирске прошел полумарафон Раевича, в котором участие приняли более 15 тысяч человек.

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НовосибирскЗабегиНабережнаяКросс наций
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