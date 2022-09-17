На набережной прошел «Кросс наций — 2022»: неподдельные эмоции спортсменов в 10 фото
В забеге приняли участие более 3 тысяч легкоатлетов
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17 сентября на Михайловской набережной состоялся массовый забег «Кросс наций — 2022». В соревнованиях приняли участие более 3 тысяч любителей спорта. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал и сделал 10 впечатляющих снимков, передающих соревновательный дух легкоатлетов всех возрастов.
Неделю назад редакция НГС наглядно показывала, как в Новосибирске прошел полумарафон Раевича, в котором участие приняли более 15 тысяч человек.