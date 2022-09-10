Побег из центра: 15 вдохновляющих кадров сибиряков, которые преодолевали полумарафон Раевича

Победительницей среди женщин, как и в прошлом году, стала Анна Викулова. Она пробежала 21 км за 1 час 12 минут и 44 секунды — на 1 минуту и 20 секунд медленнее, чем год назад

Фото: Александр Ощепков Поделиться







