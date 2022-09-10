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Фоторепортаж

Побег из центра: 15 вдохновляющих кадров сибиряков, которые преодолевали полумарафон Раевича

В мужской дистанции выиграли братья-близнецы

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Классическая дистанция полумарафона складывается из 5 кругов по 4,2 км и финишной прямой

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В субботу, 10 сентября, в Новосибирске прошел полумарафон имени Александра Раевича. В 10 часов утра на старт вышли 1368 человек. Участникам повезло с погодой — сегодня сухо и солнечно.

На забеге побывал фотограф НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как участники боролись за победу.

Перед забегом спортсмены разминались

Перед забегом спортсмены разминались

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Участники бежали дистанции в 21 км, 15 км и 3 км

Участники бежали дистанции в 21 км, 15 км и 3 км

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В 10 часов утра забег начался

В 10 часов утра забег начался

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Маршруты дистанций проходили по Красному проспекту

Маршруты дистанций проходили по Красному проспекту

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Поучаствовать в полумарафоне могли люди от 6 месяцев. Для малышей провели «забег ползунков». Возрастных ограничений для зрителей не было вовсе

Поучаствовать в полумарафоне могли люди от 6 месяцев. Для малышей провели «забег ползунков». Возрастных ограничений для зрителей не было вовсе

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Многие спортсмены принимают участие в забеге не первый год

Многие спортсмены принимают участие в забеге не первый год

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Например, братья Рыбаковы. Анатолий и Евгений выиграли забег и в прошлом, и в этом году. У них практически одинаковый результат: Анатолий пробежал за 1 час 4 минуты и 3 секунды, а Евгений — за 1 час 4 минуты и 21 секунду

Например, братья Рыбаковы. Анатолий и Евгений выиграли забег и в прошлом, и в этом году. У них практически одинаковый результат: Анатолий пробежал за 1 час 4 минуты и 3 секунды, а Евгений — за 1 час 4 минуты и 21 секунду

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Кроме того, на забеге были конкурс семейных команд и корпоративная эстафета

Кроме того, на забеге были конкурс семейных команд и корпоративная эстафета

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Пробежали люди разных возрастов

Пробежали люди разных возрастов

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Некоторые были в оригинальных костюмах

Некоторые были в оригинальных костюмах

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Были и люди с особенностями здоровья

Были и люди с особенностями здоровья

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Сегодня в Новосибирске хорошая погода, поэтому некоторым участникам было жарко

Сегодня в Новосибирске хорошая погода, поэтому некоторым участникам было жарко

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Для допуска на дистанции участникам нужна была медицинская справка

Для допуска на дистанции участникам нужна была медицинская справка

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Победительницей среди женщин, <a href="https://ngs.ru/text/sport/2021/09/11/70130045/" class="_" target="_blank">как и в прошлом году</a>, стала Анна Викулова. Она пробежала 21 км за 1 час 12 минут и 44 секунды — на 1 минуту и 20 секунд медленнее, чем год назад

Победительницей среди женщин, как и в прошлом году, стала Анна Викулова. Она пробежала 21 км за 1 час 12 минут и 44 секунды — на 1 минуту и 20 секунд медленнее, чем год назад

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Из-за марафона в Новосибирске перекрывали улицы. Здесь мы публиковали карту.

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