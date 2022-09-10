Побег из центра: 15 вдохновляющих кадров сибиряков, которые преодолевали полумарафон Раевича
В мужской дистанции выиграли братья-близнецы
446
В субботу, 10 сентября, в Новосибирске прошел полумарафон имени Александра Раевича. В 10 часов утра на старт вышли 1368 человек. Участникам повезло с погодой — сегодня сухо и солнечно.
На забеге побывал фотограф НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как участники боролись за победу.
Из-за марафона в Новосибирске перекрывали улицы. Здесь мы публиковали карту.