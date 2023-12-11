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«Не угадали с подарком»: приют хаски провел фотосессию для породистых собак — 5 историй предательства

Каждый пес ждет заботливую семью

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Это Тесла. Как только она стала не нужна своей семье — ее вывезли за город

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Новосибирский приют для хаски снял пятерых подопечных с табличками, чтобы привлечь внимание к проблеме безответственных хозяев. В погоне за красивой породой люди часто забывают, что у каждой собаки своей характер и потребности. С помощью снимков волонтеры надеются найти новые семьи своим подопечным. У каждого из них очень непростая история.

— Мы уже больше десяти лет спасает брошенных, одиноких, попавших в беду хаски и других собак ездовых пород. Этой фотосессией мы хотели привлечь внимание к наиболее частым причинам, по которым красивая и дорогая собака легко может оказаться на улице, — объяснила корреспонденту НГС руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская.

На главном фото — Тесла.

— Ее вывезли за город потому что она стала больше не нужна — а там она с инфекцией и высокой температурой умирала, — отметила Яна. — Мы подобрали ее за Маслянино, всю в клещах, с пироплазмозом. Она пережила пару переливаний крови, сейчас здорова, и ждёт семью.

Неудачный подарок

Пса Салазара подарили семье в деревню, но там он пришелся не ко двору

Пса Салазара подарили семье в деревню, но там он пришелся не ко двору

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Волонтеры из раза в раз повторяют, что животное не может быть подарком. Щенок может не понравиться новой семье, или просто стать обузой.

— Салазара семья подарила родственникам в деревню. В итоге он был вынужден сидеть на цепи, и мерзнуть, — объяснили волонтеры. — А они уже искали куда бы его отдать.

Щенка уже забрали, сейчас ему около 6 месяцев. Он отлично ладит с детьми и с другими животными. Салазар — щенок, поэтому его нужно будет воспитывать и приучать к регулярному выгулу.

Улица, машина, коляска

Сникерс очень жизнерадостный, но передвигается только с помощью коляски

Сникерс очень жизнерадостный, но передвигается только с помощью коляски

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Сникерс сначала оказался на улице, а потом уже под машиной.

— Встреча с автомобилем закончилась для него весьма плачевно. Сникерс не может пользоваться своими задними лапами, передвигается на коляске, — отметила Яна.

У собаки очень яркий окрас и выразительные голубые глаза. Его пристраивают в семью без детей.

Живой мусор

Визард — немолодой пес, который остался без семьи

Визард — немолодой пес, который остался без семьи

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Визарда вывезли на трассу и оставили там, как ненужный мусор, считают волонтеры.

— Его история, пожалуй, одна из самых грустных. Вывезли далеко и бросили там умирать. Он не молод, он сильно ослаб и исхудал, мы не знаем сколько дней и ночей ему пришлось голодать и ждать, когда машина и хозяева приедут за ним. Они не приехали, — пожимает плечами волонтер.

Собака теперь переживает, когда остается одна, но это можно корректировать. Визард — немолодой пес, поэтому его отдают только в квартиру и желательно тем, у кого больше нет животных.

У Торта жизнь была не торт

Торт умирал от болезни

Торт умирал от болезни

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О прежней жизни Торта волонтеры знают очень мало. Собака оказалась на улицах Барабинска, где ее покусали клещи. В итоге пса пришлось спасать от смертельно-опасного пироплазмоза.

— Он умирал от болезни, мы его выходили. Торт — душевный, ласковый парень, любящий людей, — подчеркнула Яна Болсуновская.

Всех собак волонтеры отдают по договору после предварительной беседы.

В начале февраля крошечным щенкам хаски в Новосибирске провели необычную фотосессию, чтобы найти хозяев. Новосибирские волонтеры спасли их маму, которую бросили в доме в мороз в -37 градусов, — для этого им пришлось проехать почти 300 километров под Барнаул.

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