«Не угадали с подарком»: приют хаски провел фотосессию для породистых собак — 5 историй предательства

Волонтеры из раза в раз повторяют, что животное не может быть подарком. Щенок может не понравиться новой семье, или просто стать обузой.

— Салазара семья подарила родственникам в деревню. В итоге он был вынужден сидеть на цепи, и мерзнуть, — объяснили волонтеры. — А они уже искали куда бы его отдать.