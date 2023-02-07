Мечты щенят: крошечных хаски сняли с забавным реквизитом, чтобы найти хозяев — ударная доза милоты

Этого щенка назвали Енот. Он самый разноцветный по окрасу, при этом очень общительный и даже местами наглый.

— Распихивает братьев и сестёр когда нужно добраться до миски, игрушки или человека. Енотик очень весёлый и игривый, с удовольствием принимает участие в любой возне, быстро бегает на маленьких лапках и ловко уворачивается от зубов родни. Енот знает, что вырастет красивым и сильным псом и конечно же мечтает найти себе такого человека, с которым он сможет заниматься самыми интересными в мире вещами. И точно станет будущим Чемпионом, — объяснила Яна.