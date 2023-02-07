Мечты щенят: крошечных хаски сняли с забавным реквизитом, чтобы найти хозяев — ударная доза милоты

Крошечным щенкам хаски в Новосибирске провели необычную фотосессию, чтобы найти хозяев. Новосибирские волонтеры спасли их маму, которую бросили в доме в мороз в -37 градусов — для этого им пришлось проехать почти 300 километров под Барнаул.
Сейчас щенята уже откормлены и ищут новый дом.
— Темой фотосессии мы выбрали мечты, хотели пофантазировать о чем могут мечтать такие пушистые зверята, — объяснила руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Отдаются в самые лучшие руки, тем кто понимает, что это за порода. Такие славные детки! Тиара — их мама пока восстанавливается, но ей мы тоже начинаем присматривать ответственных хозяев.
Познакомимся с щенятами поближе.
«Распихивает братьев и сестёр когда нужно добраться до миски»
Этого щенка назвали Енот. Он самый разноцветный по окрасу, при этом очень общительный и даже местами наглый.
— Распихивает братьев и сестёр когда нужно добраться до миски, игрушки или человека. Енотик очень весёлый и игривый, с удовольствием принимает участие в любой возне, быстро бегает на маленьких лапках и ловко уворачивается от зубов родни. Енот знает, что вырастет красивым и сильным псом и конечно же мечтает найти себе такого человека, с которым он сможет заниматься самыми интересными в мире вещами. И точно станет будущим Чемпионом, — объяснила Яна.
«Обожает, когда её держат на ручках»
А вот сестра Енота — Мышка наоборот очень тихая и нежная.
— Крошка Мышка, самая трогательная, милая и нежная из зверят. Мышь не трусливая, а просто очень тихая и спокойная, обожает, когда её держат на ручках, с удовольствием засыпает в объятиях человека. Мышь больше всех ориентирована на людей, ей совсем не нужны братья и сестры, ей лишь бы быть рядом с человеком. Мышечка мечтает о спокойной и сладкой жизни со своим единственным и бесконечно любимым хозяином, — уверены волонтеры.
«Сперва оценивает, стоит ли возня её внимания»
У Норки очень нарядная и блестящая шубка.
— Норка очень внимательная девочка, прежде чем кинуться в игру с головой, она сперва оценивает, стоит ли возня её внимания. У Норки спокойный характер, но и повеселиться она будет рада. Норка мечтает о своём человеке, таком который покажет ей весь мир и может быть даже дальние моря и океаны, — отметили волонтеры.
«Пробная модель вечного двигателя»
Щенки очень разные по характеру. Выдра, например, гиперактивная.
— Это малюсенькое существо на самом деле пробная модель вечного двигателя. Гиперактивная, гиперпозитивная, шумная, весёлая, игривая, наглая и бесстрашная маленькая Выдра. Она могла бы быть воплощением очарования, если бы не разбойничий характер и несгибаемая уверенность в своих действиях. Выдра очень нуждается в любящей семье, а где-то в мире одинокая семья очень нуждается в шибутной и весёлой Выдре, — уверена Яна Болсуновская.
«Юркий и пронырливый зверёк»
На фотосессии у щенка по кличке Хорек только и успевали вынимать изо рта все, что туда помещалось!
— Забавный, юркий и пронырливый зверёк с умными глазками-бусинками. Хорёк первым лезет в руки людям, очень шустрый малыш. Он мечтает об уютном, светлом, теплом доме, где семейный очаг горит ярко и согревает всех домочадцев, — объяснили волонтеры.
«Все время норовит лизнуть»
А этого мелкого зверька зовут Барсук
— И имя свое он полностью оправдывает. Маленький, толстенький, кругленький малыш с куцым и всегда виляющим хвостиком. Барсук мальчик спокойный и неторопливый, очень любит быть на руках у людей и все время норовит лизнуть. Ласковый щеночек, ждет своего самого лучшего и любимого человека, что бы вместе с ним прочитать все книги, пока за окном плохая погода, — отметила Яна Болсуновская.
В конце января еще пятеро щенков хаски начали искать дом — после смерти хозяина. Для животных устроили «пиратскую» фотосессию.