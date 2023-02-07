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Мечты щенят: крошечных хаски сняли с забавным реквизитом, чтобы найти хозяев — ударная доза милоты

Их брошенную беременную мать спасли в морозы в -37 градусов

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Щенята еще совсем маленькие — им всего месяц

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Крошечным щенкам хаски в Новосибирске провели необычную фотосессию, чтобы найти хозяев. Новосибирские волонтеры спасли их маму, которую бросили в доме в мороз в -37 градусов — для этого им пришлось проехать почти 300 километров под Барнаул.

Сейчас щенята уже откормлены и ищут новый дом.

— Темой фотосессии мы выбрали мечты, хотели пофантазировать о чем могут мечтать такие пушистые зверята, — объяснила руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Отдаются в самые лучшие руки, тем кто понимает, что это за порода. Такие славные детки! Тиара — их мама пока восстанавливается, но ей мы тоже начинаем присматривать ответственных хозяев.

Познакомимся с щенятами поближе.

«Распихивает братьев и сестёр когда нужно добраться до миски»

Енотик очень целеустремленный щенок

Енотик очень целеустремленный щенок

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Этого щенка назвали Енот. Он самый разноцветный по окрасу, при этом очень общительный и даже местами наглый.

— Распихивает братьев и сестёр когда нужно добраться до миски, игрушки или человека. Енотик очень весёлый и игривый, с удовольствием принимает участие в любой возне, быстро бегает на маленьких лапках и ловко уворачивается от зубов родни. Енот знает, что вырастет красивым и сильным псом и конечно же мечтает найти себе такого человека, с которым он сможет заниматься самыми интересными в мире вещами. И точно станет будущим Чемпионом, — объяснила Яна.

Песик ищет дом

Песик ищет дом

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Ему всего месяц

Ему всего месяц

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«Обожает, когда её держат на ручках»

Мышка очень тихая

Мышка очень тихая

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А вот сестра Енота — Мышка наоборот очень тихая и нежная.

— Крошка Мышка, самая трогательная, милая и нежная из зверят. Мышь не трусливая, а просто очень тихая и спокойная, обожает, когда её держат на ручках, с удовольствием засыпает в объятиях человека. Мышь больше всех ориентирована на людей, ей совсем не нужны братья и сестры, ей лишь бы быть рядом с человеком. Мышечка мечтает о спокойной и сладкой жизни со своим единственным и бесконечно любимым хозяином, — уверены волонтеры.

Мышка очень человекоориентированная

Мышка очень человекоориентированная

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Очаровательный щенок

Очаровательный щенок

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«Сперва оценивает, стоит ли возня её внимания»

Норка очень внимательная

Норка очень внимательная

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У Норки очень нарядная и блестящая шубка.

— Норка очень внимательная девочка, прежде чем кинуться в игру с головой, она сперва оценивает, стоит ли возня её внимания. У Норки спокойный характер, но и повеселиться она будет рада. Норка мечтает о своём человеке, таком который покажет ей весь мир и может быть даже дальние моря и океаны, — отметили волонтеры.

У щенка спокойный характер

У щенка спокойный характер

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Прежде чем кинуться в игру Норка оценивает ситуацию

Прежде чем кинуться в игру Норка оценивает ситуацию

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«Пробная модель вечного двигателя»

Попробуй, отбери!

Попробуй, отбери!

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Щенки очень разные по характеру. Выдра, например, гиперактивная.

— Это малюсенькое существо на самом деле пробная модель вечного двигателя. Гиперактивная, гиперпозитивная, шумная, весёлая, игривая, наглая и бесстрашная маленькая Выдра. Она могла бы быть воплощением очарования, если бы не разбойничий характер и несгибаемая уверенность в своих действиях. Выдра очень нуждается в любящей семье, а где-то в мире одинокая семья очень нуждается в шибутной и весёлой Выдре, — уверена Яна Болсуновская.

Выдра очень активный щенок

Выдра очень активный щенок

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И при этом трогательная малышка

И при этом трогательная малышка

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«Юркий и пронырливый зверёк»

Его назвали Хорьком

Его назвали Хорьком

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На фотосессии у щенка по кличке Хорек только и успевали вынимать изо рта все, что туда помещалось!

— Забавный, юркий и пронырливый зверёк с умными глазками-бусинками. Хорёк первым лезет в руки людям, очень шустрый малыш. Он мечтает об уютном, светлом, теплом доме, где семейный очаг горит ярко и согревает всех домочадцев, — объяснили волонтеры.

Хорек уже ищет дом

Хорек уже ищет дом

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Реквизит ему пришелся по душе

Реквизит ему пришелся по душе

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«Все время норовит лизнуть»

Барсук очень ласковый

Барсук очень ласковый

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А этого мелкого зверька зовут Барсук

— И имя свое он полностью оправдывает. Маленький, толстенький, кругленький малыш с куцым и всегда виляющим хвостиком. Барсук мальчик спокойный и неторопливый, очень любит быть на руках у людей и все время норовит лизнуть. Ласковый щеночек, ждет своего самого лучшего и любимого человека, что бы вместе с ним прочитать все книги, пока за окном плохая погода, — отметила Яна Болсуновская.

Он обожает людей

Он обожает людей

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Щенок спокойный и неторопливый

Щенок спокойный и неторопливый

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В конце января еще пятеро щенков хаски начали искать дом — после смерти хозяина. Для животных устроили «пиратскую» фотосессию.

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