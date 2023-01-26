Пятеро щенков хаски ищут дом после смерти хозяина — для животных устроили «пиратскую» фотосессию

— К нам обратилась женщина, у которой умер сын. Она очень любила своего сына и любила всех этих собак, но пожилому человеку не справиться одной с такой оравой, человек остался один. Мы незамедлительно решили помочь и забрали детей и их родителей, — поделилась организатор группы «Ездовые собаки Новосибирск».