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Пятеро щенков хаски ищут дом после смерти хозяина — для животных устроили «пиратскую» фотосессию

Собак в приют отдала мать умершего владельца

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Для пяти щенков волонтеры ищут дом

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Жительница Новосибирска отдала семью из 9 собак породы хаски в приют. По словам руководителя группы помощи ездовым собакам Яны Болсуновской, мама, папа и 7 щенят попали к волонтерам в конце декабря.

— К нам обратилась женщина, у которой умер сын. Она очень любила своего сына и любила всех этих собак, но пожилому человеку не справиться одной с такой оравой, человек остался один. Мы незамедлительно решили помочь и забрали детей и их родителей, — поделилась организатор группы «Ездовые собаки Новосибирск».

Девять собак — Морошка, Микки, Жакотта, Грейс, Флинт, Тич, Морган, Дрейк и Тевта — жили в частном доме. Щенки стали есть самостоятельно, поэтому в приюте их поселили отдельно от родителей. За последний месяц волонтеры смогли пристроить двух щенят.

— Сейчас, спустя месяц, все собаки из этой истории привиты, стерилизованы, чипированы, помыты и готовы к встрече с будущими семьями. Новый дом ищут пять щенков, которым мы дали имена известных пиратов. Это мальчики Дрейк, Морган, Тич, Флинт, девочка Тевта. Все детки очень красивые, упитанные, с очень плотной и теплой шерстью и красивыми окрасами, — поделилась Яна Болсуновская с НГС.

Для приютских щенят Алена Райфутдинова устроила фотосессию в пиратских образах.

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