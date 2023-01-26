Пятеро щенков хаски ищут дом после смерти хозяина — для животных устроили «пиратскую» фотосессию

Жительница Новосибирска отдала семью из 9 собак породы хаски в приют. По словам руководителя группы помощи ездовым собакам Яны Болсуновской, мама, папа и 7 щенят попали к волонтерам в конце декабря.
— К нам обратилась женщина, у которой умер сын. Она очень любила своего сына и любила всех этих собак, но пожилому человеку не справиться одной с такой оравой, человек остался один. Мы незамедлительно решили помочь и забрали детей и их родителей, — поделилась организатор группы «Ездовые собаки Новосибирск».
Девять собак — Морошка, Микки, Жакотта, Грейс, Флинт, Тич, Морган, Дрейк и Тевта — жили в частном доме. Щенки стали есть самостоятельно, поэтому в приюте их поселили отдельно от родителей. За последний месяц волонтеры смогли пристроить двух щенят.
— Сейчас, спустя месяц, все собаки из этой истории привиты, стерилизованы, чипированы, помыты и готовы к встрече с будущими семьями. Новый дом ищут пять щенков, которым мы дали имена известных пиратов. Это мальчики Дрейк, Морган, Тич, Флинт, девочка Тевта. Все детки очень красивые, упитанные, с очень плотной и теплой шерстью и красивыми окрасами, — поделилась Яна Болсуновская с НГС.
Для приютских щенят Алена Райфутдинова устроила фотосессию в пиратских образах.
В Новосибирске 18 января пожилая женщина нашла пса породы стаффордширский терьер. У животного распух живот из-за разрыва мочевого пузыря, но он сам забрался в машину к сибирячке и не захотел уходить.