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Мучилась больше суток: волонтеры из Новосибирска проехали 300 км, чтобы принять роды у хаски

На морозе животных ждала только смерть, но пришла помощь

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Операция собаке не понадобилась, врачи справились без нее. Щенкам ищут хозяев

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Новосибирские волонтеры спасли хаски с восемью щенками — для этого им пришлось проехать почти 300 километров под Барнаул.

— Мы назвали ее Тиара. Она умирала в родах. Не могла разродиться больше суток. Помочь просто некому было, брошенная в заброшенном доме в заброшенной будке, — объяснила руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Обезболили и поехали в клинику.

Операция собаке в итоге не понадобилась, врачи справились без нее.

— Роды прошли успешно, и теперь нам нужно будет найти для них достойные семьи, которые не позволят им больше быть на грани жизни и смерти, — отметили волонтеры.

Пристраиваться будут восемь щенков. Их отдадут через несколько месяцев, но о своем желании взять кого-то из животных можно сообщить волонтерам уже сейчас.

Новосибирские волонтеры также спасают хаски Фриду, которую сбила машина, — хозяйка животного сначала устроила скандал, но потом отказалась от породистой собаки.

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