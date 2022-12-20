Мучилась больше суток: волонтеры из Новосибирска проехали 300 км, чтобы принять роды у хаски

Новосибирские волонтеры спасли хаски с восемью щенками — для этого им пришлось проехать почти 300 километров под Барнаул.

— Мы назвали ее Тиара. Она умирала в родах. Не могла разродиться больше суток. Помочь просто некому было, брошенная в заброшенном доме в заброшенной будке, — объяснила руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Обезболили и поехали в клинику.