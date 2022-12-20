Мучилась больше суток: волонтеры из Новосибирска проехали 300 км, чтобы принять роды у хаски

Новосибирские волонтеры спасли хаски с восемью щенками — для этого им пришлось проехать почти 300 километров под Барнаул.
— Мы назвали ее Тиара. Она умирала в родах. Не могла разродиться больше суток. Помочь просто некому было, брошенная в заброшенном доме в заброшенной будке, — объяснила руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Обезболили и поехали в клинику.
Операция собаке в итоге не понадобилась, врачи справились без нее.
— Роды прошли успешно, и теперь нам нужно будет найти для них достойные семьи, которые не позволят им больше быть на грани жизни и смерти, — отметили волонтеры.
Пристраиваться будут восемь щенков. Их отдадут через несколько месяцев, но о своем желании взять кого-то из животных можно сообщить волонтерам уже сейчас.
Новосибирские волонтеры также спасают хаски Фриду, которую сбила машина, — хозяйка животного сначала устроила скандал, но потом отказалась от породистой собаки.