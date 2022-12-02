«Лапы сломаны, зубы выбиты»: хаски сбила машина в Новосибирске — хозяйка отказалась от нее из-за дорогого лечения

— Мы написали заявление в полицию, что нашли собаку. Сказали хозяйке: «Конечно, приезжайте, но нужно будет погасить ей самостоятельно все расходы на собаку. А я людям, кто скидывал деньги, их верну». Договорились встретиться в клинике в 20:00 и всё нормально обсудить. В итоге я просидела в клинике до 12 ночи. Фрида уехала на операцию. Хозяйка так и не появилась, — объяснила волонтер.

В клинику хозяйка приехала уже после операции.

— Хотела забрать собаку без всяких оплат, уверенная в том, что Фрида встанет и с ней пойдет. Но она до сих пор не ходит, неделя прошла. В итоге хозяйка приняла решение оставить собаку нам, потому что финансов на ее лечение нет и в тех условиях, в которых Фрида жила, она жить больше не может, — добавила Яна.