«Лапы сломаны, зубы выбиты»: хаски сбила машина в Новосибирске — хозяйка отказалась от нее из-за дорогого лечения

Новосибирские волонтеры спасают хаски Фриду, которую сбила машина — хозяйка животного сначала устроила скандал, но потом отказалась от породистой собаки.
Рассказываем историю Фриды, а также приводим советы юриста, что делать, если вы нашли раненого зверя.
«Хотела забрать собаку без всяких оплат»
Фриду на прошлой неделе сбила машина на улице Большой напротив автосервиса. Водитель с места ДТП скрылся, а прохожие обратились за помощью к волонтерам.
— Ее сбила очень сильно машина, переломаны все лапы, тазовый перелом, сломана челюсть, выбиты верхние и нижние зубы в мясо, сотрясение. Много всего. Операцию первую сделали — связки подшили, собрали задние лапы, — перечислила руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская.
Впоследствии волонтеры узнали от собаки хозяйки, что Фрида всегда бегала на самовыгуле. Владелица собаки хотела сначала приехать забрать ее без операции.
— Мы написали заявление в полицию, что нашли собаку. Сказали хозяйке: «Конечно, приезжайте, но нужно будет погасить ей самостоятельно все расходы на собаку. А я людям, кто скидывал деньги, их верну». Договорились встретиться в клинике в 20:00 и всё нормально обсудить. В итоге я просидела в клинике до 12 ночи. Фрида уехала на операцию. Хозяйка так и не появилась, — объяснила волонтер.
В клинику хозяйка приехала уже после операции.
— Хотела забрать собаку без всяких оплат, уверенная в том, что Фрида встанет и с ней пойдет. Но она до сих пор не ходит, неделя прошла. В итоге хозяйка приняла решение оставить собаку нам, потому что финансов на ее лечение нет и в тех условиях, в которых Фрида жила, она жить больше не может, — добавила Яна.
Волонтеры продолжают бороться за Фриду. Впереди у собаки еще несколько операций. На лечение Фриды уже потратили больше 100 тысяч рублей. И нужно как минимум столько же.
Руководитель группы прислала НГС предварительное заключение от врачей от 25 ноября.
— Проведено хирургическое лечение — протезирование коллатеральных связок локтевого сустава, протезирование круглой связки тазобедренного сустава, — говорится в документе. — У собаки вывих локтевого сустава, ацетабулярный перелом, вывих тазобедренного сустава справа.
Сейчас собака находится в стационаре. Пока не принято решение, что делать с челюстью и зубами.
Что делать, если вы нашли животное
Обязательно нужно написать заявление в полицию о находке. В противном случае хозяин может обвинить вас в краже или присвоении чужого имущества, ведь по закону животное — это именно имущество. Если владелец не объявился в течение полугода, то зверь становится вашим.
— Хозяин должен доказать, что это его животное. Предоставить документы или хотя бы фотографии с животным, — перечислил юрист Сергей Егоров. — Если это породистое животное, то должен быть договор купли-продажи. А в питомниках дают еще и сертификаты.
Хозяин может забрать из клиники свое животное, но возникает вопрос — кто будет платить за лечение, если услуга уже оказана.
— Оплачивают сначала волонтеры, а потом в порядке регресса можно взыскать расходы с хозяина животного, который обязан возместить их, — объяснил юрист. — По водителю, который сбил собаку и уехал: если его найти — то это лишение прав, так как он оставил место ДТП.
Можно ли наказать хозяина за самовыгул
В законе Новосибирской области сейчас существует пробел — такие ситуации он не регулирует.
— Трудно будет доказать самовыгул. Хозяин может сказать, что собака сорвалась. В федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» прописаны правила содержания и выгула собак, но ответственность не прописана. Ранее в законе «Об административных правонарушениях Новосибирской области» были прописаны штрафы за неправильный выгул собак, на уборку фекалий, а сейчас всё это поисключали, — объяснил Сергей Егоров.
Ответственность за самовыгул должна вводиться именно на уровне региона.
— Но в Новосибирской области ничего не сделано в сфере ответственного обращения с животными, — добавил юрист. — Дошли до такого, что нельзя привлечь владельца уже и за неубранные фекалии собаки, а что говорить о самовыгуле.
Весной новосибирский приют для хаски снял своих подопечных с красивыми машинами, чтобы привлечь к ним внимание и найти новый дом.