«Оказался в отлове на Кипре»: приют для хаски снял подопечных с яркими машинами — фото животных с непростой судьбой

Новосибирский приют для хаски снял своих подопечных с красивыми машинами, чтобы привлечь к ним внимание и найти новый дом. Все собаки с непростой судьбой и оказались в Новосибирске после приключений в столице.



— Все нижеперечисленные собаки приехали к нам из Москвы, у всех очень непростая судьба, но они надеются обрести семью, — рассказала корреспонденту НГС руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Это породистые собаки, которых люди заводят необдуманно.

Снять собак с машинами решили уже во время фотосессии, идея пришла случайно, но получилось эффектно.