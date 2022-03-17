«Оказался в отлове на Кипре»: приют для хаски снял подопечных с яркими машинами — фото животных с непростой судьбой

Новосибирский приют для хаски снял своих подопечных с красивыми машинами, чтобы привлечь к ним внимание и найти новый дом. Все собаки с непростой судьбой и оказались в Новосибирске после приключений в столице.
— Все нижеперечисленные собаки приехали к нам из Москвы, у всех очень непростая судьба, но они надеются обрести семью, — рассказала корреспонденту НГС руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Это породистые собаки, которых люди заводят необдуманно.
Снять собак с машинами решили уже во время фотосессии, идея пришла случайно, но получилось эффектно.
Энди — путешественник со стажем
У Энди начальная стадия катаракты, но это не влияет на его качество жизни.
— Энди родился в Томске, жил с хозяевами в Сочи, а после попал в Москву, а оттуда, в компании еще 10 собак, он вернулся на Родину. Очень ориентирован на человека, общительный и ласковый, настоящий хаски. В остальном он здоров, весел и полон надежд на свое будущее. Энди классный и харизматичный, кому-то очень повезет с другом! — уверены в приюте.
Рикки — взрослая собака размером со щенка
— Рикки — крошечная девочка. Она взрослая, больше уже не вырастет, но размером она со щенка. Она очень пугливая, робкая и нежная, возможно, ее обижали, она пугается людей и собак, — объяснили в приюте.
Мавр — приехал с Кипра
Мавр — метис хаски. И с Кипра его привезли сначала в Москву, а потом в Новосибирск.
— Мы не знаем, что именно случилось в его жизни, но он очутился в отлове на Кипре. В Москве он долго ждал своего человека, но и тут его судьба круто повернула, и южный красавец оказался в сибирских снегах. Он крупный, сильный, с мощными лапами и громким голосом, как у овчарки. У него очень спокойный характер, он такой ласковый, нежный, внимательный. Мавру очень нравятся поездки на машине, прогулки, общение с людьми, — рассказали в приюте.
«Брутальный мачо» Ягуар
У Ягуара очень сильный характер.
— Этот брутальный мачо — наш Ягуар. Статный, нарядный, красивый и гордый, настоящий хищник. Ягуар очень сильный и уверенный в себе, любит внимание и ласку, но вольностей в свой адрес не допускает. С такой эффектной внешностью Ягуар станет главной звездой на любой прогулке, — уверяют в приюте.
Флеш — молодой и активный
Флеш очень любит людей и тоже приехал в Сибирь из Москвы.
— Молодой, активный хаски с очень хорошим, удобным характером. Флеш любит людей, общительный и исполнительный. Он с удовольствием присоединится к любой прогулке или путешествию, — отметили в приюте.
Ранее новосибирский приют для хаски снял шестерых подопечных с табличками, где кратко рассказал историю каждого из них. У всех собак оказалась очень непростая судьба, и волонтеры надеются с помощью красивых снимков найти им новых хозяев.