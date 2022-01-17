«В меня стреляли 5 раз»: приют хаски провел фотосессию для породистых собак, которые пережили предательство

Новосибирский приют для хаски снял шестерых подопечных с табличками, где кратко рассказал историю каждого из них. У всех собак оказалась очень непростая судьба, и волонтеры надеются с помощью красивых снимков найти им новых хозяев.

— Все истории настоящие. Собаки — породистые. Под нашей опекой сейчас в основном хаски, но есть даже акита. Люди заводят их необдуманно, а потом избавляются, — рассказала корреспонденту НГС руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Щенка акита, например, подарили ребенку, и непонятно, что с ним произошло. У пса перелом черепа был, и из-за травмы нет половины мозга.