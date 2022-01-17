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«В меня стреляли 5 раз»: приют хаски провел фотосессию для породистых собак, которые пережили предательство

Все животные ищут новый дом и надеются встретить любящих хозяев

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Собак сняли в разных узнаваемых локациях Новосибирска

Собак сняли в разных узнаваемых локациях Новосибирска

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Новосибирский приют для хаски снял шестерых подопечных с табличками, где кратко рассказал историю каждого из них. У всех собак оказалась очень непростая судьба, и волонтеры надеются с помощью красивых снимков найти им новых хозяев.

— Все истории настоящие. Собаки — породистые. Под нашей опекой сейчас в основном хаски, но есть даже акита. Люди заводят их необдуманно, а потом избавляются, — рассказала корреспонденту НГС руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Щенка акита, например, подарили ребенку, и непонятно, что с ним произошло. У пса перелом черепа был, и из-за травмы нет половины мозга.

Сейчас под присмотром приюта находится 15 собак. Если кто-то из них вам понравился, то вы можете зайти на страничку приюта и обсудить вопросы пристройства.

«Я акита Оками. Меня подарили ребенку. Наигрались, сломали, избавились. Но я же не игрушка!»

«Я акита Оками. Меня подарили ребенку. Наигрались, сломали, избавились. Но я же не игрушка!»

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У Оками нет половины головного мозга из-за травмы

У Оками нет половины головного мозга из-за травмы

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«Я хаски Алтай. Мои хозяева уехали. А я остался один, привязанный к забору. Почему я больше не нужен?»

«Я хаски Алтай. Мои хозяева уехали. А я остался один, привязанный к забору. Почему я больше не нужен?»

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Пес Алтай столкнулся с предательством, но не потерял веры в человека

Пес Алтай столкнулся с предательством, но не потерял веры в человека

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«Я самоед Никси. И этот Новый год я встретила совсем одна. На городских улицах зимой очень страшно»

«Я самоед Никси. И этот Новый год я встретила совсем одна. На городских улицах зимой очень страшно»

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Никси очень нуждается в заботе и ласке

Никси очень нуждается в заботе и ласке

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«Я хаски Айла. Меня выгнали из 11 семей. Лишь за то, что я хотела всегда быть рядом с человеком»

«Я хаски Айла. Меня выгнали из 11 семей. Лишь за то, что я хотела всегда быть рядом с человеком»

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Айла любит побаловаться. Она очень активная и жизнерадостная собака

Айла любит побаловаться. Она очень активная и жизнерадостная собака

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«Я хаски Чемал. В меня стреляли 5 раз. И все пули достигли цели — меня»

«Я хаски Чемал. В меня стреляли 5 раз. И все пули достигли цели — меня»

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Ласкуша Чемал

Ласкуша Чемал

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«Я хаски Шанс. Мой папа умер, а его родные прогнали меня из нашего дома. Я плохое наследство?»

«Я хаски Шанс. Мой папа умер, а его родные прогнали меня из нашего дома. Я плохое наследство?»

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Шанс потерял своего хозяина, но надеется обрести нового

Шанс потерял своего хозяина, но надеется обрести нового

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В ноябре прошлого года в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных, организованная благотворительным фондом «Варежка». Всех, кто неравнодушен к домашним животным, которые почему-то оказались без дома, и готов поделиться душевным теплом, позвали на площадку в СТЦ «МЕГА».

Ранее в Академогородке прошла благотворительная фотосессия, на которой жители могли сфотографироваться с породистыми собаками. Все собранные средства пошли на поддержку приюта для бездомных животных.

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