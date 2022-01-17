«В меня стреляли 5 раз»: приют хаски провел фотосессию для породистых собак, которые пережили предательство

Новосибирский приют для хаски снял шестерых подопечных с табличками, где кратко рассказал историю каждого из них. У всех собак оказалась очень непростая судьба, и волонтеры надеются с помощью красивых снимков найти им новых хозяев.
— Все истории настоящие. Собаки — породистые. Под нашей опекой сейчас в основном хаски, но есть даже акита. Люди заводят их необдуманно, а потом избавляются, — рассказала корреспонденту НГС руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Щенка акита, например, подарили ребенку, и непонятно, что с ним произошло. У пса перелом черепа был, и из-за травмы нет половины мозга.
Сейчас под присмотром приюта находится 15 собак. Если кто-то из них вам понравился, то вы можете зайти на страничку приюта и обсудить вопросы пристройства.
В ноябре прошлого года в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных, организованная благотворительным фондом «Варежка». Всех, кто неравнодушен к домашним животным, которые почему-то оказались без дома, и готов поделиться душевным теплом, позвали на площадку в СТЦ «МЕГА».
Ранее в Академогородке прошла благотворительная фотосессия, на которой жители могли сфотографироваться с породистыми собаками. Все собранные средства пошли на поддержку приюта для бездомных животных.