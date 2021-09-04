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В Новосибирске провели выставку бездомных животных — 10 снимков, которые трогают до глубины души

Некоторым котикам и пёсикам удалось найти свой новый дом

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Благотворительная выставка-раздача животных проходила на этот раз в СТЦ «МЕГА». Только посмотрите, какие обаятельные котики и пёсики искали своих хозяев!

Благотворительная выставка-раздача животных проходила на этот раз в СТЦ «МЕГА». Только посмотрите, какие обаятельные котики и пёсики искали своих хозяев!

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Новосибирский фотограф снял бездомных животных на ярмарке-раздаче

В Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных, организованная благотворительным фондом «Варежка». Подобные акции регулярно проводятся в городе — последний раз, хозяев пёсикам и котикам искали в начале августа, в «День хвоста». А на этот раз всех, кто неравнодушен к домашним животным, которые почему-то оказались без дома, и готов поделиться душевным теплом, позвали на площадку в СТЦ «МЕГА». Там побывал и наш фотограф Александр Ощепков, который успел запечатлеть как добродушные животные ждали своего человека. (а некоторые и дождались!).

Некоторые из животных предпочитали заявлять о себе. И очень активно ждали желающих их погладить, одарить вкусняшкой и забрать домой

Некоторые из животных предпочитали заявлять о себе. И очень активно ждали желающих их погладить, одарить вкусняшкой и забрать домой

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Обитатели кошачьего уголка вели себя более флегматично. И всем знакомствам предпочитали хороший обеденный сон

Обитатели кошачьего уголка вели себя более флегматично. И всем знакомствам предпочитали хороший обеденный сон

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Хотя некоторые даже позировали

Хотя некоторые даже позировали

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Ну как не погладить такого хорошего мальчика?

Ну как не погладить такого хорошего мальчика?

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Или лучше мальчиков

Или лучше мальчиков

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Обстановка располагала к фотографиям...

Обстановка располагала к фотографиям...

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... и демонстрации выученных команд

... и демонстрации выученных команд

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Только взгляните в эти выразительные глаза!

Только взгляните в эти выразительные глаза!

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И даже если вы не успели на выставку, забрать к себе домой кого-то из этих очаровательных животных всегда можно, связавшись с фондом «Варежка» в соцсетях

И даже если вы не успели на выставку, забрать к себе домой кого-то из этих очаровательных животных всегда можно, связавшись с фондом «Варежка» в соцсетях

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Конец августа баловал новосибирцев настоящей летней жарой. Мы подготовили для вас подборку снимков, как наслаждаются остатком лета домашние питомцы читателей НГС. Похоже, они нашли идеальный способ, как справиться с палящим солнцем и духотой.

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