В Новосибирске провели выставку бездомных животных — 10 снимков, которые трогают до глубины души

Новосибирский фотограф снял бездомных животных на ярмарке-раздаче
В Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных, организованная благотворительным фондом «Варежка». Подобные акции регулярно проводятся в городе — последний раз, хозяев пёсикам и котикам искали в начале августа, в «День хвоста». А на этот раз всех, кто неравнодушен к домашним животным, которые почему-то оказались без дома, и готов поделиться душевным теплом, позвали на площадку в СТЦ «МЕГА». Там побывал и наш фотограф Александр Ощепков, который успел запечатлеть как добродушные животные ждали своего человека. (а некоторые и дождались!).
Конец августа баловал новосибирцев настоящей летней жарой. Мы подготовили для вас подборку снимков, как наслаждаются остатком лета домашние питомцы читателей НГС. Похоже, они нашли идеальный способ, как справиться с палящим солнцем и духотой.