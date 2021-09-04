В Новосибирске провели выставку бездомных животных — 10 снимков, которые трогают до глубины души

В Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных, организованная благотворительным фондом «Варежка». Подобные акции регулярно проводятся в городе — последний раз, хозяев пёсикам и котикам искали в начале августа, в «День хвоста». А на этот раз всех, кто неравнодушен к домашним животным, которые почему-то оказались без дома, и готов поделиться душевным теплом, позвали на площадку в СТЦ «МЕГА». Там побывал и наш фотограф Александр Ощепков, который успел запечатлеть как добродушные животные ждали своего человека. (а некоторые и дождались!).