Жаркие деньки подходят к концу: уже на следующей неделе в Новосибирске станет чуть прохладнее. На днях мы показывали, как горожане прощаются с летом (загорают и красуются в купальниках), а сегодня покажем, как наслаждаются теплым августом домашние питомцы читателей НГС. Похоже, они нашли идеальный способ, как справиться с палящим солнцем и духотой. Если за эту рабочую неделю вам надоели серьезные новости, то наша милая подборка создана прямо для вас! Давайте умиляться вместе.

— Это собака по кличке Майло, метис овчарки и стаффа. С детства любитель поплавать, а сейчас ему уже 9 лет. Любит играть в воде с палками. А если сделать брызги воды, то он начинает за ними гоняться, — показывает нам фото своего пса читательница по имени Лиза.