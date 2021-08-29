Новосибирцы показали изнывающих от жары домашних питомцев
Жаркие деньки подходят к концу: уже на следующей неделе в Новосибирске станет чуть прохладнее. На днях мы показывали, как горожане прощаются с летом (загорают и красуются в купальниках), а сегодня покажем, как наслаждаются теплым августом домашние питомцы читателей НГС. Похоже, они нашли идеальный способ, как справиться с палящим солнцем и духотой. Если за эту рабочую неделю вам надоели серьезные новости, то наша милая подборка создана прямо для вас! Давайте умиляться вместе.
— Это собака по кличке Майло, метис овчарки и стаффа. С детства любитель поплавать, а сейчас ему уже 9 лет. Любит играть в воде с палками. А если сделать брызги воды, то он начинает за ними гоняться, — показывает нам фото своего пса читательница по имени Лиза.
— Белла — смесь таксы (по маме) и дворняги, поэтому плавать ей необходимо для спины. Она любит воду: и дома, и в реках или озерах купается с удовольствием. Жару переносит нормально, только мало ест. Зато с водой баловаться любит когда угодно. Хоть из шланга поливай, хоть на речку веди, ей всё в радость. А если где-то увидит утку, то несется в воду за ней! Все-таки и тут гены таксы лидируют, они ведь охотничьи собаки. Правда, Белла толком никого и не кусает, но птицу поймает влет, если дать волю, — рассказывает Анжела Фокина.
— Нашу кошку зовут Картошка, потому что она очень неуклюжая. Как-то раз свалилась в воду в ванной и больше не рискует. Но каждый раз вот так забавно пытается поймать струйку воды, в жару может сунуть мордочку под кран, — делится своей историей еще одна читательница НГС.
— Нашу собаку зовут Гайка, ей 8 месяцев, первый раз она весной очень резко запрыгнула в воду, причем далеко, и сразу обратно к берегу поплыла. Мы тогда очень испугались. Но больше сама не суется, — рассказывает читательница НГС.
— На видео немецкая овчарка Веста, 6 лет. Она купается с рождения — с ранней весны и до поздней осени, также любит полежать в ванной. Особенно обожает плавать рядом с ребятишками, тем самым пытаясь их уберечь, — делится читательница Виктория.
— Это собака породы акита, ей тяжело в жару из-за шубки. Зайти ножки помочить — в удовольствие. А вот чтобы она согласилась поплавать, придется бросить палку подальше. Ну или если с хозяином, — показывает нам своего песика Анастасия.
— Порода нашего пса — аппенцеллер зенненхунд. В прошлом году первый раз привезли на дачу в речке искупаться, боялся плавать, ходил по берегу туда-сюда, даже палочками и бутылками не могли загнать. А в этом году, когда была сильная жара, сам прыгнул. Шерсть у него быстро сохнет, через пять минут уже сухой, и можно снова окунаться, — прислала нам видео читательница НГС.
— Порода у нашего пса Фэя — вельш-корги кардиган. Мы вносим его в воду на руках, а потом он плывет к берегу. В жару с радостью ходит по воде, мочит пузо и пьет, — делится с нами подробностями читательница.
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