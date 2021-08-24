Конор — за 50 тысяч, Джесся — бесплатно. Каких песиков выбирают новосибирцы и сколько денег на них тратят

По главным городским улицам вальяжно прогуливаются мопсы, на аллеях в парках нежатся в лучах августовского солнца крошечные чихуахуа, во двориках жилых комплексов забавно семенят милые йорки. Кажется, бум на маленьких собачек окончательно добрался до Новосибирска. Действительно ли на небольшого питомца тратится меньше денег и какие породы сегодня особенно популярны — эти вопросы мы решили задать владельцам собачек, которые встретились нам вечером в центре города (осторожно: в тексте много ну очень трогательных фотографий).
«Спокойная девушка» Бонни для души и ее хозяин Юрий Дмитриевич
Юрий Дмитриевич той-терьера Бонни не выбирал — собаку подарили коллеги по работе его дочери. Но вышло так, что изящная маленькая собачка досталась ему, хотя он и не жалеет: ежедневно гуляет с ней и ласково называет ее девицей.
— Девица в годах уже, ей 11 лет. Видите, хвост купирован? Просто сейчас уже той-терьеров не купируют. Она спокойная девушка, хотя обычно порода такая злющая. Единственное — неравнодушна к другим собакам. Потомство не приносила, всех мужиков она по мордасам только так, — смеется Юрий Дмитриевич.
Поскольку Бонни была подарком, мужчина затрудняется сказать стоимость собачки. Но сейчас средняя цена той-терьера — около 15 тысяч рублей.
— Козявка такая, вообще дома не остается. Сразу включается, будто лапы ей выкручивают, лает. Вот такая обуза, но любимая. В выставках не участвуем, документов нет, а они нам и не нужны. Собака для души. Так-то Бонни девушка спокойная, но если жучку какую-нибудь увидит, то сразу спокойствие закончится. Вот она, наша гордость и краса, — показывает Юрий Дмитриевич на Бонни.
Той-переросток Тофи за 10 тысяч рублей и владелица Светлана
Еще один той-терьер (вот уж действительно популярная порода) встретился нам совсем рядом — Тофи гораздо крупнее других тоев, вероятно, из-за смешения пород. Хотя покупала Светлана именно той-терьера:
— Переросток она у меня, — улыбается хозяйка. — Тофи 9 лет, покупала ее за 10 тысяч рублей в питомнике. Характер у нее хороший, лучшая собака. Немножко, правда, боязливая. Гуляю с ней раз в день, но часа по два. Всё-таки ей 9 лет, стараюсь гулять чаще, это же полезно.
По словам Светланы, Тофи не требует больших вложений: ест немного, к врачу попадает нечасто. Но 8 лет назад на годовалую Тофи напал бульдог, с тех пор та опасается крупных собак:
— Позировать она не любит, но очень любит спать на диване, буквально выгоняет с дивана. Зимой особо не гуляем, она сама не хочет, поэтому осенью мы заканчиваем сезон, так сказать. Да, Тофи достаточно крупная, но если я решусь на еще одну собаку, то только такого размера, не меньше. У маленьких, знаете, проблемы постоянно со здоровьем. А тут тьфу-тьфу-тьфу.
Спасенная такса Джесся и волонтер Евгения
У таксы Джесси отличные охотничьи повадки — она обожает рыть норки и выкапывать камни из земли. А еще Джесся — единственная из собак этой подборки, которая досталась своей хозяйке бесплатно.
— Собака подобрана, ее сбила машина. Кости на штырях собраны, ей заказывали специальный аппарат Елизарова. У нас она уже шесть лет, подобрали дети. Такса сидела в подъезде в коробке. Вообще я занимаюсь пристройством бездомных животных, поэтому сомнений, что собаке нужно помочь, у меня не было. У Джесси подорвана психика, она везде со мной. Доктор так и сказал: «Машина сбила, что вы хотели?» — рассказывает Евгения.
Джесся занималась у зоопсихолога и сегодня живет вместе с двумя другими собаками у своей хозяйки Евгении. Собачка очень любит вкусняшки и больше всего реагирует на команду «На!» — сразу начинает облизываться.
— По возрасту ей лет 10, немолодая собака, но очень активная. Конечно, финансово было затратно ее восстанавливать, но она очень хорошо шла на поправку. Проблем особых нет, но она совсем не остается одна дома. Ей важно быть со мной, она ездит всюду в машине со мной, такая машинная собака. Иногда, конечно, приходится оставлять, есть зоогостиницы, где мы ее оставляем, когда уезжаем отдыхать. Но на длительный срок не оставишь, — добавляет хозяйка.
Неугомонный джек-рассел-терьер Бакстер за 25 тысяч рублей и Дмитрий
Бакстер появился у семьи Дмитрия 5 лет назад, и, вопреки убеждениям, что джек-расселы любят портить вещи, их питомец оказался весьма спокойным.
— Выбрали породу себе по характеру, обошелся он нам в 25 тысяч рублей. Ни разу не пожалели. Вообще собаки такие любят драть мебель, но нам, видимо, очень повезло, он спокоен, — говорит Дмитрий.
Одна из особенностей Бакстера — он очень любит гулять. К 6 часам вечера Дмитрий отправился на прогулку с питомцем уже в четвертый раз.
— Бакстер понимает, кто хозяин дома, слушается, — в подтверждение этих слов Бакстер по команде Дмитрия прыгает на лавку. — Вообще у него есть забавные привычки, но рассказывать лучше не буду. Попрошайничать еще любит, но не обжора — очень разборчив в еде. Он такой у нас активный, мускулистый. У джеков в крови бультерьеры, по ощущениям нашему больше всего этой крови досталось. Собаками другими интересуется, но с детьми плохо взаимодействует, особо внимания не обращает, а когда навязчиво гладят — рычит. Не ручной, он парень серьезный у нас, — добавляет Дмитрий.
«Офигенская собака» Фрейя и ее мама Анна
— Просто офигенская собака, девочка. Купили мы ее за 20 тысяч рублей, это еще более-менее, чихуахуа обычно стоят гораздо дороже, — рассказывает ее владелица Анна, прогуливающаяся в Нарымском сквере.
Фрейе всего полтора года, она весит меньше кошки и очень любит фотографироваться. По словам хозяйки Анны, Фрейю часто путают с той-терьером. Анна тут же объясняет: той-терьеры — маленькие, пугливые, на тоненьких ножках, а «чихи» — спокойные, ласковые и более пушистые, чем тои.
— Это очень умная порода, коммуникабельная, ориентированная на хозяина. Она за мной везде и всегда, короче, приходится ее всюду брать. Единственное — в поликлинику ее разве что не беру. Мы с ней много гуляем, это заблуждение — считать, что раз собачка маленькая, то можно не гулять и ходить на пеленочку. У таких собак потом проблемы со здоровьем. Питается она натуральным мясом, поэтому получается недорого, ну, грубо говоря, тысяча в месяц. Она не ест обычное мясо, это, как правило, внутренности, которые люди не покупают. Сейчас вот сварила ей кашу, овощи и немного мяса добавила. Она прямо хищник-хищник, — улыбается Анна.
Большой проблемой Анна считает нехватку мест для собачьего выгула. Владельцы собак, по ее наблюдениям, с которыми она встречается здесь, в Нарымском сквере, аккуратны и носят с собой всегда пакетики, но собак всё равно отсюда гоняют. Еще одно неудобство — это дети на самокатах, которые порой травмируют собак, заезжая на их огороженный участок сквера.
— Вот один ребенок подбежал к Фрейе и замахнулся ногой, теперь у нее боязнь детей. А где нам еще гулять? Собак много в городе, а отведенных мест совсем нет. Напишите об этом, это большая проблема для всех нас.
Отважный бивер-йорк Майк и Ярославна
Маленький Майк, которого его хозяйка Ярославна называет «Маёк», похож на игрушку, поэтому получает множество комплиментов от прохожих. Майк — йорк, но не обычный, а скрещенный с бивером. Отсюда интересный окрас и большие ушки, которые все так и норовят потрогать. Правда, Майк не дается — угрожающе рычит и тявкает.
— В последнее время тенденция у него такая — рычит и защищает, но не кусает никого. Возможно, эффект маленькой собачки сказывается. Прохожим не дается, когда они хотят его погладить, но со мной очень ласков. А еще он вымогатель и обожает внимание. Если мы дома не обращаем на него внимания, сидим в телефонах, он может лапой нас потеребить, чтобы его погладили. Собачку мы купили за 10 тысяч рублей, но никаких дополнительных трат у нас нет. В том плане, что Майк не аллергик, ничего такого, — объясняет девушка.
Рацион Майка таков: по утрам — паштет, днем — сухой корм, а вечером его могут побаловать какой-нибудь натуральной вкусняшкой, например высушенным легким. Правда, вкусняшки случаются всё реже, поскольку Майк — обжора и любитель повымогать еду.
— Мама — йорк, папа — бивер. Папа у Майка титулованный, но поскольку мама без титулов, то документы к нему никакие не прилагаются. А еще он у нас папа, у него четыре щенка. Скрестили Майка с голубым бивером, щеночки получились очень классные, маленькие. Многие спрашивают: «Он у вас, наверное, маленький еще?» Но нет, это не микропорода, просто Майк не вырос. Ему 3 года, весит он 2,4 килограмма, — улыбается хозяйка.
Малыш Конор весом в 20 килограммов и его отважная владелица Лидия
Конору только 3 месяца, и, в отличие от других песиков из этой подборки, назвать его маленьким не повернется язык. Но мы всё равно включили его в материал — очень уж необычно выглядит этот питомец.
— Порода называется кане-корсо, ей более 350 лет. Древняя итальянская порода. Это охранная и служебная собака, не пастушья. Это одна-единственная собака, которая может жить в квартире, поскольку не имеет подшерстка. То есть зимой на улице ей будет холодно. К Конору мы шли и готовились 3 года, до этого у нас была овчарка. Но муж очень сильно захотел именно кане-корсо. Его зовут Конор, вот 13 числа ему исполнилось три месяца. Весит он сейчас 20 килограммов, брали мы его за 50 тысяч рублей, и это еще достаточно средне. В Москве щенки кане-корсо стоят по 120 тысяч рублей, — рассказывает Лидия.
Конор быстро набирает вес. Полтора месяца назад, когда он только появился в семье Лидии и ее мужа, он весил всего 9 килограммов. Когда Конору исполнится год, его вес достигнет отметки в 70 килограммов.
— В холке он должен достигать 70 сантиметров. Кане-корсо — единственная порода, которая может самостоятельно решить, что его хозяину нужна защита, и взять на себя такую ответственность. Из минусов — собаки бывают большими аллергиками. Неправильно подобранный корм дает вот такие подпалы, — показывает она на шерсть Конора. — Но мы уже решаем эту проблему. Еще слабые места — это мышцы, собака сильно выворачивает лапы. На натуралке не подберешь такого оптимального сочетания витаминов, поэтому сейчас сидим на сухом корме. На натуральное мясо перейдем позже, после года жизни.
Лидия рассказывает, что кане-корсо не продают молодым и пожилым людям. Обязательное требование от заводчика: владельцу должно быть как минимум 25 лет, и он обязательно должен иметь свою жилплощадь. Она называет породу серьезной и рассказывает, что Конор постоянно испытывает ее мужа на лидерство, проверяет, действительно ли человек — альфа в доме:
— Чтобы получить право на разведение, мы должны пройти чемпионат юношества и взрослый чемпионат. Если будет всё нормально, будем обязательно участвовать в выставках и соревнованиях. Гулять нам приходится в день до 3 часов — это обязательно. Мы не позволяем ему прыжки, потому что, как я и говорила, у кане-корсо слабые мышцы. Но не жалеем, что завели именно кане-корсо, он позволил нам расширить свои интересы. Оказывается, столько кинологических школ у нас. Кстати, 1 сентября Конор пойдет в специальную школу и проведет там где-то три года. Он пройдет несколько стадий дрессировки — чтобы не пугался, чтобы хозяина в приоритет ставил, чтобы слушал команды. Мы пойдем до конца, всё-таки 70 килограммов на поводке удержать будет очень сложно.
Воспитанный Роджер и его владельцы — Илья и Кристина
Мопс Роджер просто обожает еду. Вот и сейчас он стоит на задних лапках и умоляющим взглядом следит за каждым движением своей хозяйки Кристины, которая ест хот-дог. Роджеру не перепадает ни кусочка, и он заметно расстраивается.
— Роджеру больше двух лет. Мы его покупали. Бесплатно, к сожалению, не выдают мопсов. Ценник на мопсов начинается от 10 тысяч рублей, это без документов. А с документами — 30–35 тысяч рублей. Мы брали без документов. Это такая китайская порода, которая была завезена позже в Англию. Мопс, по сути, компаньон для души, больше функций у него нет, — смеется Илья.
Своего питомца он считает достаточно активным. Ежедневно Илья и Кристина выводят Роджера на прогулку, поэтому у него такой бодрый вид и отсутствует лишний вес.
— Проблема в том, что владельцы часто перекармливают мопсов. Эта мысль, которую обязательно нужно донести людям. Мы кормим Роджера натуралкой, причем натуралка — это не супчики или кашки какие-то. Это мясо, которое и должны есть хищники. Конечно, он любит еду, постоянно просит, но мы его не подкармливаем. У него есть свой рацион — это филе индейки, в основном чистый белок. Раньше кормили его говяжьей печенью и белой рыбой, но на это у него, как оказалось, аллергия, — объясняет Илья. — Содержание собаки — это в принципе дорогое удовольствие. Врачи, прививки, вакцины, еда — всё стоит денег.
По словам Кристины, рацион Роджеру им пришлось составлять самостоятельно. Импортный корм очень дорог, если кормить мопса только им, в месяц выходит около 15 тысяч рублей. Индейка, которую так любит Роджер, обходится примерно в 3 тысячи рублей в месяц. Поэтому, как говорит девушка, собачьего диетолога, который подбирал бы разным породам подходящие схемы питания, очень не хватает в нашем городе.
— У мопса есть складочки на морде — их нужно чистить. Когти Роджеру мы не стрижем, он их сам стачивает, чтобы зубы были в порядке, нужно кость давать, — перечисляет Илья. — А вообще многое зависит от воспитания и правильного рациона. Если щенка правильно воспитали, никакую мебель он драть не будет. Максимум, что делает Роджер, — это хватает то, что плохо лежит. Может схватить резинку для волос и убежать с ней, чтобы его догоняли. Но это только игра. Вообще я считаю, что не бывает собак апатичных или гиперактивных по определению, всё это — исключительно воспитание.
Что еще почитать про животных?
Взгляните на самый настоящий кошкин дом, который пара новосибирцев построила для африканского сервала Симбы и его подружки Стеши. Мы побывали в гостях у заводчицы Натальи, у которой, кроме сервалов, есть величественный бенгальский кот Консул и много игривых котят.
А вот как живут каракалы в Сибири — у них вольер за миллион и роскошный рацион.
Иногда домашние животные ждут людей не только дома, но и на работе. Их туда подбрасывают или руководители компаний приобретают их сами. Почитайте наш материал о любимчиках на рабочем месте (есть даже гигантский питон-альбинос).