Конор — за 50 тысяч, Джесся — бесплатно. Каких песиков выбирают новосибирцы и сколько денег на них тратят

По словам Кристины, рацион Роджеру им пришлось составлять самостоятельно. Импортный корм очень дорог, если кормить мопса только им, в месяц выходит около 15 тысяч рублей. Индейка, которую так любит Роджер, обходится примерно в 3 тысячи рублей в месяц. Поэтому, как говорит девушка, собачьего диетолога, который подбирал бы разным породам подходящие схемы питания, очень не хватает в нашем городе.



— У мопса есть складочки на морде — их нужно чистить. Когти Роджеру мы не стрижем, он их сам стачивает, чтобы зубы были в порядке, нужно кость давать, — перечисляет Илья. — А вообще многое зависит от воспитания и правильного рациона. Если щенка правильно воспитали, никакую мебель он драть не будет. Максимум, что делает Роджер, — это хватает то, что плохо лежит. Может схватить резинку для волос и убежать с ней, чтобы его догоняли. Но это только игра. Вообще я считаю, что не бывает собак апатичных или гиперактивных по определению, всё это — исключительно воспитание.

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