Котопёс и 4-метровый питон-альбинос: какие животные живут на работе у новосибирцев и что им достается в день зарплаты

Новосибирцы показали питомцев, которые живут у них на работе
Иногда домашние животные ждут людей не только дома, но и на работе. Их туда подбрасывают или руководители компаний приобретают их сами. Коты и собаки могут радовать коллектив и привлекать посетителей, а иногда и отвлекать от дел. НГС поговорил с сотрудниками предприятий, где живут питомцы — они рассказали, как у них появились звери и почему работа с ними стала интересней.
Сима
Кошка Сима попала на автомойку «Ваш гараж» в августе прошлого года. Кто-то выкинул ее в мусорный бак рядом со зданием.
— Утром я вышел на улицу и услышал, что кто-то пищит в мусорном баке у крылечка, начал раскапывать. Смотрю — а это маленький котенок, еще слепой, весь грязный. Я его занес, вытер. Из пипетки покормили молоком. Пока глаза не открыла, так и кормили. Потом она начала уже ползать. Вот так и живет. Любимица наших клиентов. Сначала думали, что это котик, назвали его Симба. Потом, оказалось, что это кошечка. Все теперь зовут ее Сима, — рассказал директор автомойки «Ваш гараж» Евгений Сахибгариев.
Он отметил, что Сима не выходит в боксы, а гуляет по кабинету и клиентской комнате.
Миша
Котик Миша прибился к гостинице «Приморье» в 2016 году, в новогодние праздники. Он сильно болел, за ним ухаживала одна из сотрудниц.
— Этот заморыш вырос в чудесного котопса с охранными качествами, с бездной обаяния и шикарной шкуркой. Талисман нашей компании и гостиницы. Некоторые приезжают специально к Мише. И да, мы его очень любим. Это существо, сохраняя чувство собственного достоинства и независимости, позволяет всем нашим гостям гладить себя. Он с особым терпением относится к малышам, — написала сотрудница гостиницы Александра Ореховская.
Ден и Персик
Редакцию НГС иногда посещают йоркширские терьеры Ден (на руках у хозяйки) и Персик. Они настоящие друзья, хотя характер у них совершенно разный — Персик очень дружелюбный, а Ден не отходит от своей хозяйки Анны, защищает ее от незнакомцев грозным рычанием и лаем.
— Персику 12 лет, Дену — 11. Я купила Дена, чтобы Персику было нескучно. Персик очень гостеприимный и любит всех людей. Ден — наоборот. Они очень дружные. Ден всегда придумывает игры, в которые они играют. Очень интересно за ними наблюдать. На работу я привожу их редко, если надо их сводить к врачу (клиника рядом с работой). Ден сидит в кабинете и меня охраняет, Персик, наоборот, любит бегать везде и со всеми здороваться, — рассказала Анна.
Джон
Джона привезли в тату-студию «Альфа» пять лет назад. Старому хозяину в Москве было сложно его содержать из-за размера.
— Нашей мечтой был питон-альбинос, это очень необычно. Его длина около 4 метров. Мы покупаем Джону кормовых кроликов на рынке. Это такие, которых люди едят. Он мгновенно нападает и душит животное, а потом какое-то время съедает. Кормим и поим его один раз в месяц. Это максимально неприхотливое животное в плане ухода, — рассказывает директор студии Виолетта Крамер.
В одном из филиалов на улице Ватутина Джону построили большой террариум с вентиляцией и подогревом пола. Раз в несколько дней его выпускают гулять — он ползает по студии между клиентами, лежит на окнах и диване.
— Люди перестали его бояться, но, если кому-то некомфортно, его отправляют в террариум. Все администраторы должны уметь обращаться со змеями, — добавила Виолетта.
Нолик
Нолик на базу «ХолодПроектСервис» попал случайно — его привез рабочий, который встретил брошенного котика на СТО.
— Нолик уже был кастрированный. Он у них вредный. Астматик, его в ветеринарную клинику возят, ставят уколы, раз в полгода или год. Собирают каждый месяц деньги ему на корм, закупаются. У кота есть лоток, он там как дома. Сотрудники собирают и разбирают агрегаты, посетителей мало, в основном я его тискаю. У них там рабочие машины стоят, он может сесть посередине и не давать проехать. Иногда залезает на машину или в салон и спит, — поделилась жена одного из сотрудников Мария Панасенко.
Арсений
Хомяк Арсений появился в детском центре Smarty kids прошлым летом. В клетке у него есть специальная норка, в которой он иногда прячется, чтобы отдохнуть от внимания учеников.
— Просто решили купить хомяка для центра, он живет у нас с лета. Сначала он был диковатым, но, так как вокруг куча детей и они хотят пообщаться, Арсений стал ручным. Есть дети, которые не очень мягко к нему относятся. Если мы это видим, то не разрешаем его брать, а только смотреть через клетку. У хомяка есть свое пространство. Если он выходит из своей норки, то его можно брать на ручки под присмотром родителей или педагогов, — рассказала сотрудница центра Евгения.
Клубок
Клубок получил такое имя, потому что поселился в Искровском доме культуры — клубе, который находится в поселке Черепановского района.
— Он жил на нашем крыльце с начала лета, мы его подкармливали, был совсем истощенный. Когда пришли холода осенью, забрали Клубка к себе в коллектив. Уже был взрослый. Он нам помогает работать, много внимания привлекает всегда. В день зарплаты мы покупаем себе чай и кофе, а котику — корм. Дети его тискают, взрослые умиляются, хотят с собой забрать, но не отдаем. Очень любвеобильный. У нас нет мышей, возможно, благодаря ему. Это первый год, когда мы их не видели, — поделилась делопроизводитель дома культуры Юлия Янкина.
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