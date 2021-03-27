Котопёс и 4-метровый питон-альбинос: какие животные живут на работе у новосибирцев и что им достается в день зарплаты

Котик Миша прибился к гостинице «Приморье» в 2016 году, в новогодние праздники. Он сильно болел, за ним ухаживала одна из сотрудниц.

— Этот заморыш вырос в чудесного котопса с охранными качествами, с бездной обаяния и шикарной шкуркой. Талисман нашей компании и гостиницы. Некоторые приезжают специально к Мише. И да, мы его очень любим. Это существо, сохраняя чувство собственного достоинства и независимости, позволяет всем нашим гостям гладить себя. Он с особым терпением относится к малышам, — написала сотрудница гостиницы Александра Ореховская.