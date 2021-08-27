А всё уже: 10 жарких фото, как сибиряки прощаются с летом (загорают и красуются в купальниках)

Новосибирцы закрывают купальный сезон на пляже Академгородка
Абсолютно не хочется верить в то, что еще несколько дней — и август кончится. Лето издевательски помашет нам ручкой, а тем, кто не успел ворваться в тусовку, чтобы побыть в моменте, скажет: «А всё уже, а раньше надо было». Однако факт следует признать без отлагательств — лето почти кончилось, подарив напоследок хорошую погоду. Наш корреспондент Алена Золотухина съездила на Центральный пляж Академгородка и пообщалась с сибиряками о том, оправдало ли лето их ожидания.
26 августа воздух в городе прогрелся до +28 градусов — жара пришла к нам во вторник и, по прогнозам, продлится до воскресенья. На пляже ощущаются будто все +40 — солнце беспощадно печет, прятаться некуда. Однако, несмотря на жаркий день, отдыхающих не так много — в будние дни в начале лета народу было больше.
Народ отдыхает ближе к воде — стоит отметить, что к концу пляжного сезона берег таки стал выглядеть чище и привлекательнее. Бревна постепенно разбирают, сооружая из них то качели, то непонятные деревянные инсталляции.
— Лето получилось очень насыщенным, я переехала из Новороссийска, много новых впечатлений. Дни проводила по-разному, у меня хобби — рисовать и фотографировать. Рада, что удалось захватить жаркие дни, — поделилась Мария.
Никита отдыхает на пляже со своей девушкой Миленой (она постеснялась фотографироваться) — молодые люди познакомились недавно, поэтому лето получилось для них весьма романтичным.
— Сравнивая с прошлыми годами, это получилось самым ярким и красочным. Порадовала погода, на мой взгляд, она была вполне приемлема — не сильно жарко, не сильно холодно. Много чего удалось сделать, самое значимое — добился успехов в работе и встретил Милу, — поделился Никита.
Студентки Наташа и Даша загорают подальше от воды и людей.
— Преимущественно мы провели лето здесь, еще ездили в Москву и в Калининград, ходили по экскурсиям, в Калининграде выбрались на пляж, — рассказали Наталья и Даша, отметив, что в столице им понравилось больше.
В июле вдоль береговой линии пляжа яблоку было негде упасть, а к концу августа места хоть отбавляй, мало музыки, только шум воды и голоса отдыхающих.
— Лето было ожидаемо теплым, как и в прошлом году. Мы отдыхали здесь, в городе и области, много времени проводили на пляжах, — рассказали девушки. Дарья часто выбиралась в Ордынку, а Виктория отдохнула в Петербурге — с погодой ей повезло, несмотря на то что прогноз показывал много дождей.
Вот такую лежанку соорудили из бревен, на ней можно загорать, предварительно постелив что-нибудь мягкое. Грустно, что к следующему сезону к берегу прибьет новую порцию деревяшек.
Карина и Рита отдыхают на Центральном пляже вдвоем, девушки выбрали место поближе к воде.
— Летом мы улетали в отпуск, в Дубай, наконец-то удалось выбраться за границу. В этом году ситуация с пандемией полегче, чем в прошлом, когда невозможно было уехать даже на Бугринский пляж, чтобы позагорать. В Новосибирске нам тоже было чем заняться, ходили на пляж или отдыхали у бассейна, — поделились девушки.
— Лето пролетело слишком быстро, но всё равно было насыщенным. Далеко мы не уезжали, проводили время в пределах города и области — встречались с друзьями, родными. Раза 4 выбирались на пляж, отдыхали у бассейна, — рассказала Ольга о своем лете.
Единственная комфортная дорожка до воды, которая заканчивается пирсом и восхитительным видом. Рядом с пирсом — бар с закусками и напитками, лежаками и удобными креслами-грушами, которые можно взять в пользование бесплатно, купив что-нибудь в местном заведении: подсказка для тех, кто не знает и, возможно, собирается на пляж захватить последние дни лета.
Что еще почитать
Вот это мускулы: 8 жарких красавчиков у городских бассейнов — некоторые из них свободны. Мы узнали, где они знакомятся.
Бросились на поля: красотки показали чувственные фото на сеновалах — смотрим 13 сумасшедших кадров (карта мест).
Увидел и ахнул: 8 поразительных мест недалеко от города — о них не слышали даже старожилы.