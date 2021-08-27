А всё уже: 10 жарких фото, как сибиряки прощаются с летом (загорают и красуются в купальниках)

Абсолютно не хочется верить в то, что еще несколько дней — и август кончится. Лето издевательски помашет нам ручкой, а тем, кто не успел ворваться в тусовку, чтобы побыть в моменте, скажет: «А всё уже, а раньше надо было». Однако факт следует признать без отлагательств — лето почти кончилось, подарив напоследок хорошую погоду. Наш корреспондент Алена Золотухина съездила на Центральный пляж Академгородка и пообщалась с сибиряками о том, оправдало ли лето их ожидания.



26 августа воздух в городе прогрелся до +28 градусов — жара пришла к нам во вторник и, по прогнозам, продлится до воскресенья. На пляже ощущаются будто все +40 — солнце беспощадно печет, прятаться некуда. Однако, несмотря на жаркий день, отдыхающих не так много — в будние дни в начале лета народу было больше.