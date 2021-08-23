К Новосибирской области подходит обширный антициклон — он несет жару до +31 градуса

В Новосибирской области потеплеет до +31 градуса
В ближайшие три дня в Новосибирске ожидается повышение температуры до +29 градусов. В области воздух может прогреться до +31 градуса.
Ночью на 24 августа температура воздуха составит
— Ночью и утром — туманы. Сейчас выходит обширный антициклон, он приносит нам теплый воздух с юга, — сообщила НГС Ирина Юрченко, дежурный синоптик ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Ночная температура в Новосибирской области будет держаться на уровне
Накануне НГС изучил прогноз погоды на неделю в Новосибирске, который составили популярные сервисы. Рассказываем, к чему стоит готовиться горожанам.