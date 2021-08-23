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К Новосибирской области подходит обширный антициклон — он несет жару до +31 градуса

При этом ночью и утром в регионе будут туманы

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В ближайшие три дня синоптики не ждут дождей

В ближайшие три дня синоптики не ждут дождей

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В Новосибирской области потеплеет до +31 градуса

В ближайшие три дня в Новосибирске ожидается повышение температуры до +29 градусов. В области воздух может прогреться до +31 градуса.

Ночью на 24 августа температура воздуха составит +11... +13 градусов. Завтра ожидается тепло до +26... +28 градусов. В следующие два дня температура поднимется до +27... +29 градусов, ночью она составит +11... +13 градусов. Ожидается восточный и юго-восточный ветер силой 2–7 м/с во вторник и 3–8 м/с в среду и четверг.

— Ночью и утром — туманы. Сейчас выходит обширный антициклон, он приносит нам теплый воздух с юга, — сообщила НГС Ирина Юрченко, дежурный синоптик ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Ночная температура в Новосибирской области будет держаться на уровне +11... +16 градусов, местами от +5 до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +26... +31 градуса. Синоптики ожидают ветер силой 3–8 м/с с порывами до 13 м/с.

Накануне НГС изучил прогноз погоды на неделю в Новосибирске, который составили популярные сервисы. Рассказываем, к чему стоит готовиться горожанам.

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ветержарапогодасиноптикитуман
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