Тепло до +29 градусов: на неделе в Новосибирск вернется жара

Минувшая неделя в Новосибирске выдалась не шибко летняя: город накрыла волна холода и дождей. Кое-где порывы ветра достигали 14 метров в секунду. НГС изучил погодные сервисы и узнал, сохранится ли прохладная погода на следующей неделе или ей на смену придет наконец потепление.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», почти вся рабочая неделя будет солнечной. Максимальная дневная температура достигнет +28 градусов. В понедельник будет солнечно с прояснениями, но осадков не предвидится. Минимальная дневная температура на неделе составит +20 градусов, а ночью — +11 градусов. На солнце в выходные рассчитывать не стоит — будет пасмурно.
А сервис «Гисметео», в свою очередь, сообщает, что в понедельник и в воскресенье на город опустятся грозы. Также дождь будет в субботу, 28 августа. В остальные дни недели сайт обещает солнечную погоду. Четверг и пятница будут особенно жаркими — дневная температура составит +28 градусов. А вот в субботу будет прохладнее, всего +21 градус.
Центр погоды «Фобос» дает подобный прогноз. По информации сервиса, самым холодным днем недели станет понедельник, 23 августа. Столбик термометра поднимется до +24 градусов днем, +15 — ночью. Однако, по информации сервиса, неделя пройдет без дождей и гроз. Пятница и суббота будут самыми жаркими — дневные температуры достигнут +29 градусов. Небольшой облачности следует ожидать в воскресенье, 29 августа.
Август успел побаловать новосибирцев теплыми деньками и расстроить затяжными ливнями. Каким будет сентябрь? Ждет ли нас жаркое начало осени или в город опять вернутся дожди? Изучаем прогнозы сервисов.