Тепло до +29 градусов: на неделе в Новосибирск вернется жара

Минувшая неделя в Новосибирске выдалась не шибко летняя: город накрыла волна холода и дождей. Кое-где порывы ветра достигали 14 метров в секунду. НГС изучил погодные сервисы и узнал, сохранится ли прохладная погода на следующей неделе или ей на смену придет наконец потепление.



По информации сервиса «Яндекс.Погода», почти вся рабочая неделя будет солнечной. Максимальная дневная температура достигнет +28 градусов. В понедельник будет солнечно с прояснениями, но осадков не предвидится. Минимальная дневная температура на неделе составит +20 градусов, а ночью — +11 градусов. На солнце в выходные рассчитывать не стоит — будет пасмурно.