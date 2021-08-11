Бросились на поля: красотки показали чувственные фото на сеновалах — смотрим 13 сумасшедших кадров (карта мест)

В августе, несомненно, самая популярная локация для фото — поле. В соцсетях мы наблюдаем невероятное количество кадров с позирующими на фоне стогов сена девушками. Листаем ленту, видим фото улыбающейся красотки в обнимку с подсолнухом, ставим лайк. Еще клик — вот она уже бежит в закат в летящем платье сквозь колосья пшеницы, жмем на сердечко, и так можно бесконечно. Мы решили собрать самые красивые и притягивающие взор фотографии с полей — посмотрите, что у нас получилось.



Анна Макарова нашла поле с подсолнухами по дороге из Кольцово в Академгородок. Девушка специально ехала за красивыми фотографиями — снимки получились очень нежные и солнечные.