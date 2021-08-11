Бросились на поля: красотки показали чувственные фото на сеновалах — смотрим 13 сумасшедших кадров (карта мест)

В августе, несомненно, самая популярная локация для фото — поле. В соцсетях мы наблюдаем невероятное количество кадров с позирующими на фоне стогов сена девушками. Листаем ленту, видим фото улыбающейся красотки в обнимку с подсолнухом, ставим лайк. Еще клик — вот она уже бежит в закат в летящем платье сквозь колосья пшеницы, жмем на сердечко, и так можно бесконечно. Мы решили собрать самые красивые и притягивающие взор фотографии с полей — посмотрите, что у нас получилось.
Анна Макарова нашла поле с подсолнухами по дороге из Кольцово в Академгородок. Девушка специально ехала за красивыми фотографиями — снимки получились очень нежные и солнечные.
Маргарита Третьякова тоже успела сделать пару кадров до того, как на город обрушилась гроза — на фото мы можем увидеть угрожающего цвета небо.
Евгения вместо подсолнухов выбрала ромашки — получилось красиво.
— Фото с ромашками мы сделали недалеко от Тюменской области. Красивые поля есть рядом с Пашино, можно поехать в ботанический сад в Академгородке, там много природы и растительности, есть поля недалеко от Бердска. Послезавтра как раз поеду в эти края на разведку новых мест, чтобы красиво пикник поснимать, — поделилась своими планами сибирячка.
Красивые кадры со стогами сена сделала Мирослава. В аккаунте у девушки можно увидеть множество красивых летних снимков.
— Скошенная пшеница в стогах нисколько не хуже пшеничных полей, — написала Мирослава под фото в своем аккаунте.
Фото где-то в поле — неизменный атрибут для портфолио позднего лета. Садимся в машину и едем прочь из города — на любой трассе или шоссе найдется подходящая локация. Фантазия пускается в пляс, предлагая примерить на себя самые невероятные образы, начиная от скромной русской девы и заканчивая дерзкой авантюристкой, кто во что горазд, как говорят.
— Когда любимый готов поехать за
Посмотрите, какой пикник на фоне подсолнухов устроила девушка по имени Нинель — кадры получились яркие и цепляющие взгляд.
После рабочей недели так и хочется сменить обстановку, уехать подальше из суетящегося города и ненадолго окунуться в размеренную сельскую атмосферу.
До конца лета осталось около трех недель — успеваем сделать памятные кадры.
Поля с подсолнухами еще нужно найти, встречаются они под Новосибирском не так часто. Опытные фотографы рекомендуют отправиться в небольшое путешествие в Алтайский край или поехать на поле за Толмачёво.
— Эти кадры мы сделали на дороге Горно-Алтайск — Новосибирск, Троицкий район, — делится Влада.
Пасторальные пейзажи можно найти совсем рядом с городом, например недалеко от поселка Кольцово или в сторону Колывани. Окрестности деревни Бурмистрово в Искитимском районе, кажется, лидируют по числу самых живописных стогов и полей. Там можно провести все выходные — рядом Обское море и спокойные пляжи, где не так многолюдно, как на берегу Академгородка. Вдобавок до Караканского бора рукой подать — всего полчаса на автомобиле.
— Это дорога до Искитима, там много таких полей. На Советском шоссе тоже есть, их уже собирать начинают, торопитесь, — пишет в соцсетях Анастасия.
Фотографы рекомендует искать стога вдоль Ордынской трассы, лучшие кадры получаются в лучах заката.
Юлия Бухмиллер не смогла пройти мимо подсолнухов и тоже сделала несколько фото.
Маргариту не напугал дождь — девушка сделала несколько фотографий в шляпе на закате.
— Фотокарточки, сделанные в ливень, — написала она в своем инстаграм-аккаунте.
Понравилось? Тогда езжайте за своими крутыми кадрами (и не забывайте присылать их потом нам, конечно же). Редакция НГС составила карту мест для фотосессий на природе недалеко от Новосибирска. Зеленым цветом отмечены живописные поля, оранжевым — стога сена, а желтым — подсолнухи. Не благодарите (хотя мы кокетничаем, конечно, ваше «спасибо» в комментариях будет нам приятно).
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