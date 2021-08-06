Дешевле, чем на даче: 9 самых бюджетных баз Алтая — их еще не захватили москвичи и богачи (от 300 рублей за всех)

На 647-м километре Чуйского тракта, в туристическом районе Средняя Катунь, расположилась база отдыха «Янтарный сад», а если быть более точными — рядом с Чуйским трактом, в 12-ти километрах от села Онгудай, на берегу горной реки Урсул. Проживание на базе в деревянных домиках стоимостью от 1200 рублей до 1900 рублей за сутки.



— Впервые побывали там в 2010 году, можно сказать, случайно. Решили семьей проехать дальше основных мест отдыха в республике Алтай. О базе слышали от друзей, которым посчастливилось там побывать. Рассказывали, что база закрытая, не для всех, по рекомендациям. Слева от Чуйского увидели указатель, решили заехать на базу и спросить разрешения поставить палатку. Сама территория — это огромный фруктовый сад (яблони, груши, вишни, сливы), огромный пруд с рыбой, баня, беседки, и всё это великолепие на берегу горной реки Урсул. Мы влюбились в это место, в эту базу, в хозяев, в атмосферу. И вот уже 10 лет мы каждый год, а то и два раза в год там отдыхаем. Наши отношения с хозяевами уже переросли в дружеские, — поделилась отзывом гостья базы на сайте Irecommend.ru.