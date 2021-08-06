6 августа пятница
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 5/10
usd 73.17
eur 86.65
Тема дняМать выпрыгнула с сыном в окно

Все новости

Все новости

Дешевле, чем на даче: 9 самых бюджетных баз Алтая — их еще не захватили москвичи и богачи (от 300 рублей за всех)

Рассказываем, куда поехать, чтобы насладиться живописными видами и не потратить много денег

4 354
10Обсудить

Поделиться

Любоваться на ледники Ак-Туру — что может быть прекрасней?

Любоваться на ледники Ак-Туру — что может быть прекрасней?

Поделиться

На прошлой неделе мы рассказывали о недорогих базах отдыха в пределах Новосибирска и области — подборку можно посмотреть здесь. По такому же принципу — дешево и сердито — мы составили список кемпингов, отелей, усадеб и баз отдыха по Алтаю — от начала и почти до самой Монголии. Если вы еще не успели побывать в горах этим летом, у вас в запасе еще несколько недель, хотя Алтай прекрасен в любое время года. Не забудьте сохранить список в закладки.

База отдыха «Агой», поселок Верхняя Мута.

Участок под палатку за 300 рублей

Тихое уединенное место — идеально смотреть закаты и рассветы

Тихое уединенное место — идеально смотреть закаты и рассветы

Поделиться

Самый бюджетный вариант — найти базу с местом для размещения палатки. Например, палаточное место в поселке Верхняя Мута, на базе отдыха «Агой», можно арендовать всего за 300 рублей. К услугам гостей предлагаются бесплатная частная парковка, холодильник, плита и чайник. Отдельно есть место для барбекю. Можно добавить еще 300 рублей и получить завтрак в комплекте. Если в палатке будет жить один человек, стоимость меньше: 200 рублей. Участков под палатку на Алтае много — большинство туристов уже знает, куда ехать, а тем, кто не осведомлен, советуем выставить необходимые фильтры на сайте Booking или на любом другом и определиться с местом отдыха.

Отель «Зеленый Алтай», Нижняя Катунь.

1000 рублей за домик на двоих

База подходит для комфортного отдыха с детьми

База подходит для комфортного отдыха с детьми

Поделиться

Насладиться видами бирюзовой Катуни можно, заселившись в отель «Зеленый Алтай»: предлагается отдых у теплого озера в популярном месте Бирюзовая Катунь в 7 километрах от села Манжерок.

На территории два коттеджа с благоустроенными номерами и два домика для двоих. В 150 метрах искусственное озеро, песчаный пляж (кабинки, шезлонги, навесы от солнца), водные горки, аттракционы, два теннисных корта, детская площадка, волейбольная площадка, тир, экскурсионное обслуживание, конные прогулки, бар-площадки. Стоимость за проживание начинается от 1000 рублей (домик), 1700 рублей — благоустроенный номер на двух человек, двухэтажный коттедж с баней на 6 человек — 7500 рублей.

— Уютная мини-гостиница на базе усадьбы. В прошлом году отдыхали здесь с детьми. Очень понравилось месторасположение — туристический район с живописнейшими пейзажами и неимоверно чистым воздухом. На территории гостиницы есть всё необходимое для отдыха (от парковки до теннисного корта), — оставила отзыв на сайте Aktivturizm.ru пользователь Валентина.

Кемпинг «Чемальская поляна», село Чемал. От 500 рублей за сутки

Территория для кемпинга выглядит вот так

Территория для кемпинга выглядит вот так

Поделиться

Движемся дальше: кемпинг расположен в селе Чемал. На территории обустроена частная парковка, свой пляж на реке Чемал, пускают с домашними животными, но об этом необходимо договориться заранее. Что рядом: Чемальская ГЭС, слияние рек Чемал и Катунь.

— Тихое и красивое место. Кругом горы и лес. На турстоянке много места, друг другу никто не мешает. Есть баня, душ, чистые туалеты. На берегу реки — родник с чистой питьевой водой. Цены доступные. От села Чемал в пяти минутах езды на машине, — написал пользователь Илья на сайте Tripadvisor.ru.

База отдыха «Янтарный сад», Онгудайский район.

От 1200 рублей на двоих

Гостям предлагается жить вот в таких маленьких, аккуратных домиках

Гостям предлагается жить вот в таких маленьких, аккуратных домиках

Поделиться

На 647-м километре Чуйского тракта, в туристическом районе Средняя Катунь, расположилась база отдыха «Янтарный сад», а если быть более точными — рядом с Чуйским трактом, в 12-ти километрах от села Онгудай, на берегу горной реки Урсул. Проживание на базе в деревянных домиках стоимостью от 1200 рублей до 1900 рублей за сутки.

— Впервые побывали там в 2010 году, можно сказать, случайно. Решили семьей проехать дальше основных мест отдыха в республике Алтай. О базе слышали от друзей, которым посчастливилось там побывать. Рассказывали, что база закрытая, не для всех, по рекомендациям. Слева от Чуйского увидели указатель, решили заехать на базу и спросить разрешения поставить палатку. Сама территория — это огромный фруктовый сад (яблони, груши, вишни, сливы), огромный пруд с рыбой, баня, беседки, и всё это великолепие на берегу горной реки Урсул. Мы влюбились в это место, в эту базу, в хозяев, в атмосферу. И вот уже 10 лет мы каждый год, а то и два раза в год там отдыхаем. Наши отношения с хозяевами уже переросли в дружеские, — поделилась отзывом гостья базы на сайте Irecommend.ru.

База «Тринадцатый кордон», Телецкое озеро, село Артыбаш.

Летнее бунгало на двоих человек — 800 рублей

Вот так выглядит летнее бунгало

Вот так выглядит летнее бунгало

Поделиться

Посмотрим, что можно найти в стороне Телецкого озера. База отдыха «Тринадцатый кордон» предлагает уединенный отдых у реки Бия в Горном Алтае — в 2 километрах от Телецкого озера и села Артыбаш.

В описании говорится, что здесь нет шума и суеты, а администрация базы обещает организовать для туристов автомобильные экскурсии на обзорные площадки к местам силы в окрестностях Телецкого озера, рыбалку и даже охоту. Цены начинаются от 800 рублей за 2 ночи на двоих в летнем бунгало, 2000 рублей стоит номер с мансардой, от 2500 рублей — проживание в благоустроенном теплом доме.

— Были осенью, очень понравилось. Летом не хотим. Постоянного электричества не было (возможно, за год что-то изменилось), вечером включали генератор, телефон зарядить успевали. Все постройки довольно свежие. Что мне понравилось в этой базе — выход на берег Бии, — написала Елена Книт отзыв о базе на сайте Otzovik.com.

Усадьба «Домики под горой», Телецкое озеро, село Иогач.

От 500 рублей

Домики производят впечатление дачных, только в горах

Домики производят впечатление дачных, только в горах

Поделиться

Усадьба выглядит как уютная дача гостеприимной бабушки. Чтобы добраться до домиков, необходимо в поселке Артыбаш проехать по мосту у истока реки Бия в поселок Иогач. Если предварительно позвонить по контактным телефонам, то хозяева усадьбы встретят у моста и проводят до места.

Гостей принимают в двух двухэтажных домиках. На территории стоит туалет, душ с нагревателем воды. В усадьбе есть баня, место для мангала, крытые беседки, стоянка для машин. До Телецкого озера от домиков около 200 метров.

В центре Иогача — магазин «Мария-Ра». На горе рядом с усадьбой находятся пещера и родник. С горы открывается прекрасный вид на Телецкое озеро. При желании можно договориться о конной экскурсии, сплаве, экскурсии по горам и местным достопримечательностям.

База отдыха «Алатау», Акташ.

От 1500 рублей в сутки

На фото показаны ВИП-домики с панорамными окнами

На фото показаны ВИП-домики с панорамными окнами

Поделиться

Снова перемещаемся на Чуйский тракт и едем в сторону поселка Акташ. Под шум небольшой реки Акташка располагаемся на базе «Алатау». Проживание в деревянных домиках из кедра от 1500 рублей за сутки на двоих, без удобств. Проживание в ВИП-домике стоит 2500 рублей. На территории есть своя терраса, панорамные окна с чудесным видом, общая кухня, мангальные зоны.

Усадьба «Сартакпая-Курай», Кош-Агачский район.

От 1400 рублей в сутки, место для палатки — 300 рублей

Проживание в домиках с печным отоплением

Проживание в домиках с печным отоплением

Поделиться

Усадьба находится в 2 километрах от села Курай в сторону Акташа — в Горном Алтае, в 700 метрах от Чуйского тракта. Что посмотреть отдыхающим — полный панорамный вид на ледник Ак-Туру.

Рядом с усадьбой, в 100 метрах, находится смотровая площадка с видом на Северо-Чуйский хребет и на долину реки Чуя в Курайской степи. Стоимость проживания в деревянном домике для двоих — 1400 рублей. Есть печное отопление, беседка, мангал, общая кухня, общий душ и туалет, есть баня. Желающие могут заказать автоэкскурсии на Алтайский Марс и Куехтанарские озера, ледник Ак-Туру.

Турбаза «Озеро Кок-Коль», Кош-Агачский район.

От 1400 рублей в сутки на двоих, место для палатки — 400 рублей

Мало кто из туристов забирается так далеко, но оно того стоит

Мало кто из туристов забирается так далеко, но оно того стоит

Поделиться

Предлагаем рассмотреть живописное место отдыха в Кош-Агачском районе — турбаза «Озеро Кок-Коль». Располагается база в высокогорье, в 4 километрах от Монголии.

Это дикое и одновременно прекрасное место. Вы можете увидеть стада пасущихся архаров, кристально-чистые воды тающих ледников, услышать гул подземных рек и подышать горным воздухом. В 10 шагах от базы расположено озеро, где водятся хариус, форель, пелядь, чир. Проживание в кедровых домиках, стоимость двухместного — 1400 рублей в сутки. На базе можно разместить свою палатку или взять в аренду за 400 рублей.

— Отличная база в отдаленном районе Алтая, позволяющая за короткий срок посетить места, до которых иначе пришлось бы добираться очень и очень долго. Прекрасная природа, возможность сходить в интересные походы разной степени сложности (два-три основных маршрута). Виды на ледники и высокогорные озера. Условия соответствуют заявленным: домики из бруса, в каждом — газовая плита, удобства на улице, мытье только в бане, питьевая вода в озере, посуда в каждом домике. Электричество круглые сутки. Не пятизвездочный отель, но в сравнении с другими высокогорными турбазами очень комфортно. В домиках и бане идеально чисто. Проезд до базы возможен на любом серьезном внедорожнике, — поделился впечатлениями Андрей на сайте Tripadvisor.ru.

Что еще почитать про Алтай

Как отдыхают в самых дорогих местах на Алтае: смотрите, что публикуют в «Инстаграме» те, кому это по карману.

Новосибирский фотограф опубликовал фото Алтая с высоты — показываем завораживающие кадры природы.

Москвичи рванули на Алтай — из-за них лучшие отели подняли цены на 30%.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК7
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

отдых на Алтае
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...