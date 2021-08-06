Дешевле, чем на даче: 9 самых бюджетных баз Алтая — их еще не захватили москвичи и богачи (от 300 рублей за всех)

На прошлой неделе мы рассказывали о недорогих базах отдыха в пределах Новосибирска и области — подборку можно посмотреть здесь. По такому же принципу — дешево и сердито — мы составили список кемпингов, отелей, усадеб и баз отдыха по Алтаю — от начала и почти до самой Монголии. Если вы еще не успели побывать в горах этим летом, у вас в запасе еще несколько недель, хотя Алтай прекрасен в любое время года. Не забудьте сохранить список в закладки.
База отдыха «Агой», поселок Верхняя Мута.
Участок под палатку за
300 рублей
Самый бюджетный вариант — найти базу с местом для размещения палатки. Например, палаточное место в поселке Верхняя Мута, на базе отдыха «Агой», можно арендовать всего за 300 рублей. К услугам гостей предлагаются бесплатная частная парковка, холодильник, плита и чайник. Отдельно есть место для барбекю. Можно добавить еще 300 рублей и получить завтрак в комплекте. Если в палатке будет жить один человек, стоимость меньше: 200 рублей. Участков под палатку на Алтае много — большинство туристов уже знает, куда ехать, а тем, кто не осведомлен, советуем выставить необходимые фильтры на сайте Booking или на любом другом и определиться с местом отдыха.
Отель «Зеленый Алтай», Нижняя Катунь.
1000 рублей за домик на двоих
Насладиться видами бирюзовой Катуни можно, заселившись в отель «Зеленый Алтай»: предлагается отдых у теплого озера в популярном месте Бирюзовая Катунь в 7 километрах от села Манжерок.
На территории два коттеджа с благоустроенными номерами и два домика для двоих. В 150 метрах искусственное озеро, песчаный пляж (кабинки, шезлонги, навесы от солнца), водные горки, аттракционы, два теннисных корта, детская площадка, волейбольная площадка, тир, экскурсионное обслуживание, конные прогулки, бар-площадки. Стоимость за проживание начинается от 1000 рублей (домик), 1700 рублей — благоустроенный номер на двух человек, двухэтажный коттедж с баней на 6 человек — 7500 рублей.
— Уютная мини-гостиница на базе усадьбы. В прошлом году отдыхали здесь с детьми. Очень понравилось месторасположение — туристический район с живописнейшими пейзажами и неимоверно чистым воздухом. На территории гостиницы есть всё необходимое для отдыха (от парковки до теннисного корта), — оставила отзыв на сайте Aktivturizm.ru пользователь Валентина.
Кемпинг «Чемальская поляна», село Чемал. От 500 рублей за сутки
Движемся дальше: кемпинг расположен в селе Чемал. На территории обустроена частная парковка, свой пляж на реке Чемал, пускают с домашними животными, но об этом необходимо договориться заранее. Что рядом: Чемальская ГЭС, слияние рек Чемал и Катунь.
— Тихое и красивое место. Кругом горы и лес. На турстоянке много места, друг другу никто не мешает. Есть баня, душ, чистые туалеты. На берегу реки — родник с чистой питьевой водой. Цены доступные. От села Чемал в пяти минутах езды на машине, — написал пользователь Илья на сайте Tripadvisor.ru.
База отдыха «Янтарный сад», Онгудайский район.
От 1200 рублей на двоих
На 647-м километре Чуйского тракта, в туристическом районе Средняя Катунь, расположилась база отдыха «Янтарный сад», а если быть более точными — рядом с Чуйским трактом, в 12-ти километрах от села Онгудай, на берегу горной реки Урсул. Проживание на базе в деревянных домиках стоимостью от 1200 рублей до 1900 рублей за сутки.
— Впервые побывали там в 2010 году, можно сказать, случайно. Решили семьей проехать дальше основных мест отдыха в республике Алтай. О базе слышали от друзей, которым посчастливилось там побывать. Рассказывали, что база закрытая, не для всех, по рекомендациям. Слева от Чуйского увидели указатель, решили заехать на базу и спросить разрешения поставить палатку. Сама территория — это огромный фруктовый сад (яблони, груши, вишни, сливы), огромный пруд с рыбой, баня, беседки, и всё это великолепие на берегу горной реки Урсул. Мы влюбились в это место, в эту базу, в хозяев, в атмосферу. И вот уже 10 лет мы каждый год, а то и два раза в год там отдыхаем. Наши отношения с хозяевами уже переросли в дружеские, — поделилась отзывом гостья базы на сайте Irecommend.ru.
База «Тринадцатый кордон», Телецкое озеро, село Артыбаш.
Летнее бунгало на двоих человек — 800 рублей
Посмотрим, что можно найти в стороне Телецкого озера. База отдыха «Тринадцатый кордон» предлагает уединенный отдых у реки Бия в Горном Алтае — в 2 километрах от Телецкого озера и села Артыбаш.
В описании говорится, что здесь нет шума и суеты, а администрация базы обещает организовать для туристов автомобильные экскурсии на обзорные площадки к местам силы в окрестностях Телецкого озера, рыбалку и даже охоту. Цены начинаются от 800 рублей за 2 ночи на двоих в летнем бунгало, 2000 рублей стоит номер с мансардой, от 2500 рублей — проживание в благоустроенном теплом доме.
— Были осенью, очень понравилось. Летом не хотим. Постоянного электричества не было (возможно, за год что-то изменилось), вечером включали генератор, телефон зарядить успевали. Все постройки довольно свежие. Что мне понравилось в этой базе — выход на берег Бии, — написала Елена Книт отзыв о базе на сайте Otzovik.com.
Усадьба «Домики под горой», Телецкое озеро, село Иогач.
От 500 рублей
Усадьба выглядит как уютная дача гостеприимной бабушки. Чтобы добраться до домиков, необходимо в поселке Артыбаш проехать по мосту у истока реки Бия в поселок Иогач. Если предварительно позвонить по контактным телефонам, то хозяева усадьбы встретят у моста и проводят до места.
Гостей принимают в двух двухэтажных домиках. На территории стоит туалет, душ с нагревателем воды. В усадьбе есть баня, место для мангала, крытые беседки, стоянка для машин. До Телецкого озера от домиков около 200 метров.
В центре Иогача — магазин «Мария-Ра». На горе рядом с усадьбой находятся пещера и родник. С горы открывается прекрасный вид на Телецкое озеро. При желании можно договориться о конной экскурсии, сплаве, экскурсии по горам и местным достопримечательностям.
База отдыха «Алатау», Акташ.
От 1500 рублей в сутки
Снова перемещаемся на Чуйский тракт и едем в сторону поселка Акташ. Под шум небольшой реки Акташка располагаемся на базе «Алатау». Проживание в деревянных домиках из кедра от 1500 рублей за сутки на двоих, без удобств. Проживание в ВИП-домике стоит 2500 рублей. На территории есть своя терраса, панорамные окна с чудесным видом, общая кухня, мангальные зоны.
Усадьба «Сартакпая-Курай», Кош-Агачский район.
От 1400 рублей в сутки, место для палатки — 300 рублей
Усадьба находится в 2 километрах от села Курай в сторону Акташа — в Горном Алтае, в 700 метрах от Чуйского тракта. Что посмотреть отдыхающим — полный панорамный вид на ледник Ак-Туру.
Рядом с усадьбой, в 100 метрах, находится смотровая площадка с видом на Северо-Чуйский хребет и на долину реки Чуя в Курайской степи. Стоимость проживания в деревянном домике для двоих — 1400 рублей. Есть печное отопление, беседка, мангал, общая кухня, общий душ и туалет, есть баня. Желающие могут заказать автоэкскурсии на Алтайский Марс и Куехтанарские озера, ледник Ак-Туру.
Турбаза «Озеро Кок-Коль», Кош-Агачский район.
От 1400 рублей в сутки на двоих, место для палатки — 400 рублей
Предлагаем рассмотреть живописное место отдыха в Кош-Агачском районе — турбаза «Озеро Кок-Коль». Располагается база в высокогорье, в 4 километрах от Монголии.
Это дикое и одновременно прекрасное место. Вы можете увидеть стада пасущихся архаров, кристально-чистые воды тающих ледников, услышать гул подземных рек и подышать горным воздухом. В 10 шагах от базы расположено озеро, где водятся хариус, форель, пелядь, чир. Проживание в кедровых домиках, стоимость двухместного — 1400 рублей в сутки. На базе можно разместить свою палатку или взять в аренду за 400 рублей.
— Отличная база в отдаленном районе Алтая, позволяющая за короткий срок посетить места, до которых иначе пришлось бы добираться очень и очень долго. Прекрасная природа, возможность сходить в интересные походы разной степени сложности (два-три основных маршрута). Виды на ледники и высокогорные озера. Условия соответствуют заявленным: домики из бруса, в каждом — газовая плита, удобства на улице, мытье только в бане, питьевая вода в озере, посуда в каждом домике. Электричество круглые сутки. Не пятизвездочный отель, но в сравнении с другими высокогорными турбазами очень комфортно. В домиках и бане идеально чисто. Проезд до базы возможен на любом серьезном внедорожнике, — поделился впечатлениями Андрей на сайте Tripadvisor.ru.
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