Новосибирский фотограф опубликовал фото Чемала с высоты — смотрим завораживающие кадры природы

Новосибирский фотограф Александр Антощенко показал Алтай с высоты
Новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полета зеленый и цветущий Алтай. На кадрах можно увидеть Телецкое озеро и окрестности Чемала. Мы выбрали 8 лучших кадров, полную подборку можно посмотреть на странице фотографа.
Как рассказал НГС Александр Антощенко, на Алтае он был в эти выходные и запечатлел местную природу с высоты двух километров.
Осенью 2019 года Александр Антощенко снял с высоты птичьего полета знаменитые сибирские Мальдивы. Для съемки он купил полет на вертолете.