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Новосибирский фотограф опубликовал фото Чемала с высоты — смотрим завораживающие кадры природы

Первый день лета — самое время помечтать об отпуске и посмотреть красивые фото Алтая

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Фотографии сделаны в селе Артыбаш

Фотографии сделаны в селе Артыбаш

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Новосибирский фотограф Александр Антощенко показал Алтай с высоты

Новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полета зеленый и цветущий Алтай. На кадрах можно увидеть Телецкое озеро и окрестности Чемала. Мы выбрали 8 лучших кадров, полную подборку можно посмотреть на странице фотографа.

Как рассказал НГС Александр Антощенко, на Алтае он был в эти выходные и запечатлел местную природу с высоты двух километров.

Правый берег Телецкого озера занимает Алтайский государственный природный заповедник

Правый берег Телецкого озера занимает Алтайский государственный природный заповедник

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Телецкое озеро входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая». Один из центров туризма и отдыха Алтая

Телецкое озеро входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая». Один из центров туризма и отдыха Алтая

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Для долины Телецкого озера характерен континентальный климат

Для долины Телецкого озера характерен континентальный климат

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В прошлом году эти места на Алтае были <a href="https://ngs.ru/text/world/2020/06/04/69296548/" class="_" target="_blank">временно закрыты для посещения из-за коронавируса</a>. Этим летом туда можно спокойно поехать в отпуск

В прошлом году эти места на Алтае были временно закрыты для посещения из-за коронавируса. Этим летом туда можно спокойно поехать в отпуск

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Горные дороги и тропы

Горные дороги и тропы

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Алтай — довольно популярное направление для туризма у новосибирцев, а Телецкое озеро — одно из самых посещаемых мест

Алтай — довольно популярное направление для туризма у новосибирцев, а Телецкое озеро — одно из самых посещаемых мест

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Но кроме него на Алтае много красивых мест. Из Артыбаша и Иогача ходят катера и моторные лодки до разных достопримечательностей: водопада Корбу, Каменного залива, дельты реки Чулышман, водопада Киште

Но кроме него на Алтае много красивых мест. Из Артыбаша и Иогача ходят катера и моторные лодки до разных достопримечательностей: водопада Корбу, Каменного залива, дельты реки Чулышман, водопада Киште

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Осенью 2019 года Александр Антощенко снял с высоты птичьего полета знаменитые сибирские Мальдивы. Для съемки он купил полет на вертолете.

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Алтайгорыприрода
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