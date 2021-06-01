Новосибирский фотограф опубликовал фото Чемала с высоты — смотрим завораживающие кадры природы

Новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полета зеленый и цветущий Алтай. На кадрах можно увидеть Телецкое озеро и окрестности Чемала. Мы выбрали 8 лучших кадров, полную подборку можно посмотреть на странице фотографа.



Как рассказал НГС Александр Антощенко, на Алтае он был в эти выходные и запечатлел местную природу с высоты двух километров.