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Турция для бедных: НГС нашел 8 дешевых баз отдыха недалеко от города с пляжем и красивой природой (от 400 рублей)

Куда поехать, если хочется отдохнуть очень бюджетно и при этом насладиться загаром и закатами, — в нашей подборке

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Отдохнуть в Новосибирской области можно вполне неплохо, главное — знать, куда ехать

Отдохнуть в Новосибирской области можно вполне неплохо, главное — знать, куда ехать

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Лето недолго балует сибиряков, за три месяца хочется выполнить программу-максимум, но порой на это не хватает или времени, или финансов. Отчаиваться не советуем и просто напоминаем, что в Новосибирской области весьма живописная природа и множество баз отдыха, ориентированных на любого гостя. Мы решили начать с малого и собрали базы с красивыми видами, близостью водоемов и стоимостью меньше 1500 рублей за сутки.

База отдыха «Меркурий»

От 450 рублей в сутки


Проживание на базе в уютных домиках, как на даче

Проживание на базе в уютных домиках, как на даче

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Расположена в пяти километрах от Новосибирска, в районе Карьера Мочище. Благоустроенная территория вдали от городской суеты на свежем воздухе — что может быть лучше? Запасайтесь книгами, пледами — и уютные вечера гарантированы. Проживание в летних домиках, оборудованных удобствами. Аренда мангала и беседки оплачивается отдельно. В пешей доступности водоема нет, но если вы на своем автомобиле, то можно без проблем добраться до берега реки.

Больше всего отдыхающих привлекает лес прямо на территории базы

Больше всего отдыхающих привлекает лес прямо на территории базы

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Стоимость: двухместный номер и одно дополнительное место от 900 рублей в сутки, 450 рублей за спальное место, если едет два человека. Есть номера с двуспальной кроватью и двумя односпальными.

— Когда на дачу ехать далеко, а так хочется комфортного отдыха на природе — то вам сюда. Цены вполне приемлемые, соответствуют качеству. Огромный плюс — это то, что домики находятся в лесу, красивая территория, есть река. Время тут летит незаметно, так что вполне можно приехать на неделю всей семьей отдохнуть, — делится впечатлениями на «Флампе» Александра Матвеева.

База отдыха «Бригантина»

От 400 рублей за сутки

Едем в Бурмистрово, селимся в домик туриста и забываем о проблемах, наслаждаемся тишиной и красотой природы. В «Бригантину» обычно едут любители рыбалки — на территории отличное место для времяпрепровождения с удочкой. Напрокат можно взять велосипед, лодку или катамаран и отправиться на экскурсию по воде. Также к услугам отдыхающих гостей: русский бильярд, мангал, дрова, баня и услуги парковки автомобиля.

Стоимость: дом туриста от 400 рублей за сутки, без питания.

Вот так выглядит дом туриста за 400 рублей в сутки

Вот так выглядит дом туриста за 400 рублей в сутки

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— Приехал специально порыбачить на несколько дней с другом. Взяли комнату в доме туриста. Белье чистое, убирают нормально. Питание не заказывали, но несколько раз ели в столовой, договаривались. Природа — вот самое главное для отдыха на турбазах, природа и рыбалка. Посетили и баньку, попарились отлично. В целом, не гранд-отель, но не за тем и ехали. Недостатки — неудобные кровати, непонятно для кого сделаны, — написал на сайте базы пользователь Александр.

База отдыха «Обские зори»
465 рублей с человека

Дома на базе предлагаются на разный вкус и цвет, атмосферные фотографии не заставят себя ждать

Дома на базе предлагаются на разный вкус и цвет, атмосферные фотографии не заставят себя ждать

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Территория базы расположена в Ордынском районе на берегу реки Обь в сосновом бору, поэтому чистый воздух и приятная атмосфера вам гарантированы. «Обские зори» — это несколько деревянных домиков и одноэтажных щитовых домов, которые похожи на уютные дачи. Для гостей работает столовая, можно готовить самостоятельно на общей кухне, на территории также есть мангальные зоны. На берегу озера расположена баня.

Вот такой живописный вид на озеро

Вот такой живописный вид на озеро

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Стоимость: от 930 рублей за сутки, двухместный номер, по 465 рублей с человека. Проживание в 2-этажном домике из бруса или в 1-этажном щитовом домике с отдельным входом.

База отдыха «Лукоморье»

От 700 рублей с человека

Местонахождение базы — Искитимский район, поселок Тула. На вполне благоустроенной территории, кроме большого корпуса на несколько номеров, располагаются и двухместные домики. Рядом берег реки Обь с удобным спуском к воде. Работает кафе, можно арендовать мангал, сходить в баню, а после окунуться в бассейн.

Стоимость: 2-местный летний мини-домик на двух человек стоит 1400 рублей за сутки, по 700 рублей с человека. Внутри две односпальные кровати, удобства на улице.

Рядом с летними домиками расположена крытая беседка

Рядом с летними домиками расположена крытая беседка

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— Отдохнули хорошо, всё понравилось, но есть несколько незначительных и значительных недостатков. Туалеты: ничего страшного в принципе, уличные, как везде, но их расположение убивает. Кушать за столом невозможно. С воды дует ветер, и все эти ароматы как раз несет к столам 4-местных домиков. Ну это кошмар, товарищи. Или перенесите беседки, столы, или туалеты. Бассейн. С детским всё нормально, теплый, малышне нравится. Взрослый — глубина 170 минимум. Может, и больше, но мне с ростом 166 встать было нереально, а удобных бортиков с держателями нет. Нигде нельзя взять горячую воду. Понятно, что кофе и кашу можно купить в столовой, но если хочешь просто найти кипяток — это нереально. «Берег у моря» — написано на сайте, что песчаный берег и пирс. Пирс качается, берега нет. Только возле обрыва на траве. Это не минус, но лучше пишите, как есть, чтобы не вводить в заблуждение. Остальное — только плюсы. Спокойно, красиво, ухоженная территория, качели, музыка не мешает. А какие закаты... Закачаешься. В общем, базу рекомендую, но минусы учитывайте. А вообще отдыхать у вас понравилось, — написала пользователь Наталья подробный отзыв о своем отдыхе на «Флампе».

База отдыха «Каракан»

От 750 рублей с человека

Территория базы большая и живописная — отличное место для прогулок

Территория базы большая и живописная — отличное место для прогулок

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Караканский бор — одно из самых живописных мест в области, ехать туда стоит тем, кто желает отвлечься от городской суеты, слиться с природой, поймать дзен и перезагрузиться. База расположена в 120 км от Новосибирска в Искитимском районе, в селе Завьялово на берегу Караканского залива. На территории есть спортивная и детская площадки, баня, беседки, удобный выход на берег и возможность купаться — приятный бонус. Можно взять в аренду лодку и наслаждаться красотой залива.

В пешей доступности хороший песчаный берег

В пешей доступности хороший песчаный берег

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Стоимость: от 1500 рублей за сутки в 2-местном номере в летнем коттедже, 750 рублей с человека. Общая кухня, туалет, душ с горячей водой в отдельном здании.

— Хорошая база. Удобное расположение от города, красивый очень залив, природа на базе потрясающая. Мы не привередливые, отдыхаем с детьми, всё нравится. Место для рыбалки замечательное. Есть разные категории проживания. Рекомендуем, — делится мнением на сайте базы пользователь Людмила.

На «Флампе» же мы нашли другой отзыв, обратный.

— Очень испортилась база за год, номера первого корпуса стали еще более ужасными, гниль, запах сырости и плесени, плесень везде, даже возле плитки, в туалетах не убирают, грязь мусор. В номере даже были двухвостки, это отвратительно. Сама территория загажена, все урны забиты, вонь стоит ужасная, очень жаль, что за год так испортилась база. Но появился огромный плюс — ловит интернет. Три балла только за красоту вокруг базы. Я думаю, что в следующем году вряд ли мы выберем отдых тут, — написала пользователь с ником nikolaevna200718.

База отдыха «У озера»
От 750 рублей

Для того чтобы попасть на базу, необходимо уехать в поселок Коченево. Увиденное радует — живописные виды, водоем, пирс. Проживание в корпусе, есть номера повышенного комфорта. На территории работает кафе, баня.

Стоимость: от 750 рублей за двухместный номер с человека, без питания.

— Из плюсов: очень красиво, можно рыбачить, сидеть в беседке, жарить шашлыки и лежать на лежаке. В номере есть обогреватель, тепло, есть окошко. Из минусов: номера оставляют желать лучшего, на ковриках крошки, ходить даже в носках не очень приятно. Телевизор был в номере очень старый, смотреть невозможно. В целом неплохо, — написала на «Флампе» Наталья Липянина.

Так выглядит озеро на территории базы

Так выглядит озеро на территории базы

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— Ребята, просто это не база отдыха, а место дислокации дальнобойщиков, автопутешественников и им подобных, поэтому ждать от этой гостиницы комфортного отдыха как минимум странно. А так можно дешево получить койко-место, беляш и шум трассы. И как бонус — природа там реально красивая! Р. S. Беляши не берите, — высказалась пользователь с именем Анна.

Гостевой комплекс «Заречье»


От 833 рублей с человека

Домик выглядит весьма привлекательно

Домик выглядит весьма привлекательно

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Гостевой дом предлагает номера вместимостью от 3 человек, на территории есть беседки, мангалы, баня, сауна, бассейн на открытом воздухе, спортивные площадки для активных развлечений. Находится гостевой дом в городе Бердске, территория Заречье гк, 1. Бонус — хороший выход к реке, где можно отлично отдохнуть на берегу.

Стоимость: 2500 рублей в сутки, номер на троих человек, санузел и душ общий с соседним номером. В летний сезон бронирование домиков от 2 суток.

Территория комплекса внушает доверие

Территория комплекса внушает доверие

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— Нормальный гостевой комплекс. Не база отдыха, не санаторий и не профилакторий, а гостевой комплекс со всеми вытекающими: достаточно ограниченной, но ухоженной территорией и не очень широким набором услуг. Персонал вежливый, домики уютные, новые, идет работа по дальнейшему благоустройству территории. Чисто, опрятно, имеется весьма неплохой бассейн, — написал гость на «Флампе».

База отдыха «Бердская заимка»

От 1428 рублей с человека

Базу часто арендуют для проведения корпоративов — учитывайте это, если планируете отдохнуть в тишине

Базу часто арендуют для проведения корпоративов — учитывайте это, если планируете отдохнуть в тишине

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Отдых на этой базе предлагается на компанию от 7 человек. Гостевые домики находятся в лесу, на территории есть два бассейна и специально оборудованные площадки с мангалом. В каждом домике есть туалет, душ и гостиная. В качестве дополнительных услуг предлагается баня, сауна и собственный выход к пляжу.

Стоимость: гостевой дом на 7 человек — 10 000 рублей, по 1428 рублей с человека, без питания.

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