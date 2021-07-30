Турция для бедных: НГС нашел 8 дешевых баз отдыха недалеко от города с пляжем и красивой природой (от 400 рублей)

Стоимость: двухместный номер и одно дополнительное место от 900 рублей в сутки, 450 рублей за спальное место, если едет два человека. Есть номера с двуспальной кроватью и двумя односпальными.



— Когда на дачу ехать далеко, а так хочется комфортного отдыха на природе — то вам сюда. Цены вполне приемлемые, соответствуют качеству. Огромный плюс — это то, что домики находятся в лесу, красивая территория, есть река. Время тут летит незаметно, так что вполне можно приехать на неделю всей семьей отдохнуть, — делится впечатлениями на «Флампе» Александра Матвеева.

База отдыха «Бригантина»

От 400 рублей за сутки

Едем в Бурмистрово, селимся в домик туриста и забываем о проблемах, наслаждаемся тишиной и красотой природы. В «Бригантину» обычно едут любители рыбалки — на территории отличное место для времяпрепровождения с удочкой. Напрокат можно взять велосипед, лодку или катамаран и отправиться на экскурсию по воде. Также к услугам отдыхающих гостей: русский бильярд, мангал, дрова, баня и услуги парковки автомобиля.