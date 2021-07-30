Турция для бедных: НГС нашел 8 дешевых баз отдыха недалеко от города с пляжем и красивой природой (от 400 рублей)

Лето недолго балует сибиряков, за три месяца хочется выполнить программу-максимум, но порой на это не хватает или времени, или финансов. Отчаиваться не советуем и просто напоминаем, что в Новосибирской области весьма живописная природа и множество баз отдыха, ориентированных на любого гостя. Мы решили начать с малого и собрали базы с красивыми видами, близостью водоемов и стоимостью меньше 1500 рублей за сутки.
База отдыха «Меркурий»
От 450 рублей в сутки
Расположена в пяти километрах от Новосибирска, в районе Карьера Мочище. Благоустроенная территория вдали от городской суеты на свежем воздухе — что может быть лучше? Запасайтесь книгами, пледами — и уютные вечера гарантированы. Проживание в летних домиках, оборудованных удобствами. Аренда мангала и беседки оплачивается отдельно. В пешей доступности водоема нет, но если вы на своем автомобиле, то можно без проблем добраться до берега реки.
Стоимость: двухместный номер и одно дополнительное место от 900 рублей в сутки, 450 рублей за спальное место, если едет два человека. Есть номера с двуспальной кроватью и двумя односпальными.
— Когда на дачу ехать далеко, а так хочется комфортного отдыха на природе — то вам сюда. Цены вполне приемлемые, соответствуют качеству. Огромный плюс — это то, что домики находятся в лесу, красивая территория, есть река. Время тут летит незаметно, так что вполне можно приехать на неделю всей семьей отдохнуть, — делится впечатлениями на «Флампе» Александра Матвеева.
База отдыха «Бригантина»
От 400 рублей за сутки
Едем в Бурмистрово, селимся в домик туриста и забываем о проблемах, наслаждаемся тишиной и красотой природы. В «Бригантину» обычно едут любители рыбалки — на территории отличное место для времяпрепровождения с удочкой. Напрокат можно взять велосипед, лодку или катамаран и отправиться на экскурсию по воде. Также к услугам отдыхающих гостей: русский бильярд, мангал, дрова, баня и услуги парковки автомобиля.
Стоимость: дом туриста от 400 рублей за сутки, без питания.
— Приехал специально порыбачить на несколько дней с другом. Взяли комнату в доме туриста. Белье чистое, убирают нормально. Питание не заказывали, но несколько раз ели в столовой, договаривались. Природа — вот самое главное для отдыха на турбазах, природа и рыбалка. Посетили и баньку, попарились отлично. В целом, не гранд-отель, но не за тем и ехали. Недостатки — неудобные кровати, непонятно для кого сделаны, — написал на сайте базы пользователь Александр.
База отдыха «Обские зори»
465 рублей с человека
Территория базы расположена в Ордынском районе на берегу реки Обь в сосновом бору, поэтому чистый воздух и приятная атмосфера вам гарантированы. «Обские зори» — это несколько деревянных домиков и одноэтажных щитовых домов, которые похожи на уютные дачи. Для гостей работает столовая, можно готовить самостоятельно на общей кухне, на территории также есть мангальные зоны. На берегу озера расположена баня.
Стоимость: от 930 рублей за сутки, двухместный номер, по 465 рублей с человека. Проживание в
База отдыха «Лукоморье»
От 700 рублей с человека
Местонахождение базы — Искитимский район, поселок Тула. На вполне благоустроенной территории, кроме большого корпуса на несколько номеров, располагаются и двухместные домики. Рядом берег реки Обь с удобным спуском к воде. Работает кафе, можно арендовать мангал, сходить в баню, а после окунуться в бассейн.
Стоимость: 2-местный летний мини-домик на двух человек стоит 1400 рублей за сутки, по 700 рублей с человека. Внутри две односпальные кровати, удобства на улице.
— Отдохнули хорошо, всё понравилось, но есть несколько незначительных и значительных недостатков. Туалеты: ничего страшного в принципе, уличные, как везде, но их расположение убивает. Кушать за столом невозможно. С воды дует ветер, и все эти ароматы как раз несет к столам
База отдыха «Каракан»
От 750 рублей с человека
Караканский бор — одно из самых живописных мест в области, ехать туда стоит тем, кто желает отвлечься от городской суеты, слиться с природой, поймать дзен и перезагрузиться. База расположена в 120 км от Новосибирска в Искитимском районе, в селе Завьялово на берегу Караканского залива. На территории есть спортивная и детская площадки, баня, беседки, удобный выход на берег и возможность купаться — приятный бонус. Можно взять в аренду лодку и наслаждаться красотой залива.
Стоимость: от 1500 рублей за сутки в 2-местном номере в летнем коттедже, 750 рублей с человека. Общая кухня, туалет, душ с горячей водой в отдельном здании.
— Хорошая база. Удобное расположение от города, красивый очень залив, природа на базе потрясающая. Мы не привередливые, отдыхаем с детьми, всё нравится. Место для рыбалки замечательное. Есть разные категории проживания. Рекомендуем, — делится мнением на сайте базы пользователь Людмила.
На «Флампе» же мы нашли другой отзыв, обратный.
— Очень испортилась база за год, номера первого корпуса стали еще более ужасными, гниль, запах сырости и плесени, плесень везде, даже возле плитки, в туалетах не убирают, грязь мусор. В номере даже были двухвостки, это отвратительно. Сама территория загажена, все урны забиты, вонь стоит ужасная, очень жаль, что за год так испортилась база. Но появился огромный плюс — ловит интернет. Три балла только за красоту вокруг базы. Я думаю, что в следующем году вряд ли мы выберем отдых тут, — написала пользователь с ником nikolaevna200718.
База отдыха «У озера»
От 750 рублей
Для того чтобы попасть на базу, необходимо уехать в поселок Коченево. Увиденное радует — живописные виды, водоем, пирс. Проживание в корпусе, есть номера повышенного комфорта. На территории работает кафе, баня.
Стоимость: от 750 рублей за двухместный номер с человека, без питания.
— Из плюсов: очень красиво, можно рыбачить, сидеть в беседке, жарить шашлыки и лежать на лежаке. В номере есть обогреватель, тепло, есть окошко. Из минусов: номера оставляют желать лучшего, на ковриках крошки, ходить даже в носках не очень приятно. Телевизор был в номере очень старый, смотреть невозможно. В целом неплохо, — написала на «Флампе» Наталья Липянина.
— Ребята, просто это не база отдыха, а место дислокации дальнобойщиков, автопутешественников и им подобных, поэтому ждать от этой гостиницы комфортного отдыха как минимум странно. А так можно дешево получить койко-место, беляш и шум трассы. И как бонус — природа там реально красивая!
Гостевой комплекс «Заречье»
От 833 рублей с человека
Гостевой дом предлагает номера вместимостью от 3 человек, на территории есть беседки, мангалы, баня, сауна, бассейн на открытом воздухе, спортивные площадки для активных развлечений. Находится гостевой дом в городе Бердске, территория Заречье гк, 1. Бонус — хороший выход к реке, где можно отлично отдохнуть на берегу.
Стоимость: 2500 рублей в сутки, номер на троих человек, санузел и душ общий с соседним номером. В летний сезон бронирование домиков от 2 суток.
— Нормальный гостевой комплекс. Не база отдыха, не санаторий и не профилакторий, а гостевой комплекс со всеми вытекающими: достаточно ограниченной, но ухоженной территорией и не очень широким набором услуг. Персонал вежливый, домики уютные, новые, идет работа по дальнейшему благоустройству территории. Чисто, опрятно, имеется весьма неплохой бассейн, — написал гость на «Флампе».
База отдыха «Бердская заимка»
От 1428 рублей с человека
Отдых на этой базе предлагается на компанию от 7 человек. Гостевые домики находятся в лесу, на территории есть два бассейна и специально оборудованные площадки с мангалом. В каждом домике есть туалет, душ и гостиная. В качестве дополнительных услуг предлагается баня, сауна и собственный выход к пляжу.
Стоимость: гостевой дом на 7 человек —
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