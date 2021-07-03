Изучаем летний Шерегеш: от шаманских обрядов до дайвинга в затопленном карьере. Маршруты, фото и цены

Шерегеш хорошо знаком новосибирцам как курорт для зимнего отдыха — каждый год с приходом холодов сюда приезжают толпы туристов, чтобы покататься по заснеженным склонам. И мало кто знает, как красиво тут летом — горы остаются горами в любое время года, а черновая тайга вперемешку со скалистой местностью легко составит конкуренцию привычному Алтаю. Журналисты НГС побывали на курорте летом и узнали, чем там можно заняться (и сколько это стоит).

Сейчас спрос на зимний туризм в Шерегеше в десятки раз превышает летний, поэтому туроператоры активно развивают летнее направление. Вместе с традиционным походом в горы агентства предлагают неожиданные экскурсии: например, дайвинг в затопленном карьере или ночевку в глухой деревне без связи.