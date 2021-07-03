Изучаем летний Шерегеш: от шаманских обрядов до дайвинга в затопленном карьере. Маршруты, фото и цены

Шерегеш хорошо знаком новосибирцам как курорт для зимнего отдыха — каждый год с приходом холодов сюда приезжают толпы туристов, чтобы покататься по заснеженным склонам. И мало кто знает, как красиво тут летом — горы остаются горами в любое время года, а черновая тайга вперемешку со скалистой местностью легко составит конкуренцию привычному Алтаю. Журналисты НГС побывали на курорте летом и узнали, чем там можно заняться (и сколько это стоит).
Сейчас спрос на зимний туризм в Шерегеше в десятки раз превышает летний, поэтому туроператоры активно развивают летнее направление. Вместе с традиционным походом в горы агентства предлагают неожиданные экскурсии: например, дайвинг в затопленном карьере или ночевку в глухой деревне без связи.
Вертолетная экскурсия
Адреналин и незабываемые впечатления можно получить на вертолетной экскурсии в поселок Усть-Анзас. Вертолет стартует из небольшого аэропорта в Таштаголе. Дорога из Шерегеша в Таштагол на машине занимает около получаса, туда же можно добраться на автобусе. Но куда проще взять и «полный пакет» у туроператора — в него входит трансфер, полет, экскурсия по поселку и обед.
Летные экскурсии проходят на вертолете
Полет до поселка длится около 15 минут, в это время можно увидеть горы, долины, темные точки таежных деревень и реки. И можно открывать окна! Усть-Анзас — небольшой поселок на реке Анзас, там живут около 80 жителей, нет связи и водопровода, а электричество местные жители получают из солнечных батарей, которые установили несколько лет назад. Из-за немалой цены на вертолетную экскурсию Усть-Анзас не стал попсовым туристическим местом — там нет мусора, а местные с радостью и интересом встречают редких гостей. Впрочем, к встрече с туристами там готовы: при желании приезжие могут остановиться в местном домике за 500 рублей в сутки.
Там же есть музей под открытым небом Тазгол — пригорок, с которого открывается вид на поселок, реку Мрассу и священную гору шорцев — Айган.
Экскурсия целиком занимает около 5 часов, и если у вас останутся силы, можно сходить в Музей этнографии и природы Горной Шории (раз мы приехали в Таштагол). Вход в музей стоит 100 рублей, детям до 16 — бесплатно. В пяти залах музея можно узнать об истории, быте, верованиях и традициях шорцев, увидеть уникальные археологические и исторические находки. Экскурсия длится около часа, но стоит того.
Поход в горы
Чуть более бюджетный, но впечатляющий вариант: восхождение на гору Зелёная. Поход занимает один день, без ночевки — на кресельном подъемнике можно подняться к вершине горы, затем пешком пройти по тропе вдоль реки Мундыбаш и подняться к поклонному кресту на горе Курган. В дождливую погоду тропинку размывает, и она превращается в настоящее болото. Идти по такому пути местами тяжело, лучше заранее приготовить резиновые сапоги, зато впечатления незабываемые. На вершине горы погода меняется в считанные минуты: от порывистого ветра и бегущих облаков к дождю, а затем к яркому солнцу. По пути туристы знакомятся с разнотравьем тайги: гиды уверяют, что все растения здесь — полезные.
Забраться на гору можно и в веселой компании, туроператоры предлагают экскурсии в формате дог-трекинг. Маршрут горной прогулки тот же, но вместе с вами пойдет хаски в ездовом снаряжении. Зимой они участвуют в гонках на упряжках, а летом тренируются в горных походах. Стоимость похода с собакой-компаньоном составляет 2500 рублей с человека, детям до 12 лет — 2000 рублей. Обычный поход обойдется в 1900 рублей для взрослого и 900 для ребенка. В стоимость входит сопровождение гида и инструктора (для дог-трекинга), а также чай у костра на вершине горы.
Спуститься с Зеленой можно на канатной дороге к сектору Е. Здесь тоже развивают летние развлечения, в прошлом году прямо у подъемника организовали небольшое озеро, в которое завезли форель. Рыбы в озере много, поэтому риск неудачной рыбалки сводится к нулю, а пойманную рыбу можно тут же почистить и закоптить.
Вход на озеро и парковка на секторе Е бесплатные, но за рыбалку и копчение нужно заплатить. Цена: 120 рублей за 100 граммов выловленной рыбы, копчение — 150 рублей за 100 граммов, стоимость снастей для рыбалки включена.
Здесь же есть японская баня фурако (очень кстати после восхождения по болотистой местности), аренда стоит 800 рублей в час, но баню стоит бронировать заранее — на растопку потребуется три часа. Сауны есть и на секторе А, где располагаются отели.
Шорский национальный парк
Шорский национальный парк находится на юге Кемеровской области, рядом с поселком Усть-Кабырза. Площадь парка составляет более 4 тысяч квадратных километров, всё это — особо охраняемая природная территория. Километры горной тайги, рек и деревьев, здесь же водятся краснокнижные животные. Чтобы попасть на территорию парка, необходимо получить специальное разрешение. Сделать это можно в Таштаголе, Усть-Кабырзе или поселке Ключевом. На территории парка проводят экскурсии, есть возможность даже остаться на ночь в специальном домике, но нужно соблюдать строгие правила. Например, нельзя отпускать собак с поводка, разводить костры и собирать гербарий.
Также специальные разрешения нужны, чтобы остаться на ночь, развести костер, порыбачить. Здесь, опять же, проще купить готовую экскурсию у туроператора — фирма оформит все нужные разрешения, организует трансфер и питание в парке.
Например, турагентства предлагают экскурсию сквозь парк на моторных лодках. Сплав проходит по реке Мрассу, от Усть-Кабырзы, через таежный кордон. По пути можно увидеть разные скальные образования, названия которых вышли из внешнего вида: «Человек с гитарой», скала «Верблюд» и скальный останец «Дед в папахе».
Во время экскурсии журналистам удалось увидеть занесенного в Красную книгу черного аиста. По словам гидов, такие встречи в национальном парке не редкость.
Стоит такая прогулка 4800 рублей с человека, для детей младше 12 лет — 3800. В стоимость входят трансфер из Шерегеша и обратно, входной билет, гид-сопровождающий, прогулка на моторной лодке (спасательные жилеты предоставляются) и комплексный обед.
Кроме того, в рамках экскурсии туристов отводят в музей ГУЛАГа мемориального комплекса Трёхречье, который тоже находится в Усть-Кабырзе. На месте музея до 1998 года действительно был настоящий трудовой лагерь, примерно на 300 заключенных. В конце 90-х в регионе начал развиваться туризм, правительство решило, что заключенные могут отпугивать приезжих, поэтому лагерь снесли. В 2009 году его восстановили в уменьшенном масштабе. В экспозиции представлены все помещения лагеря: КПП, администрация, столовая, баня, карцер. Возможно, туристы из европейской части России не поедут в Шорию только ради музея памяти, но гостям из соседних регионов будет интересно посмотреть, как недавно жили заключенные в Сибири.
Экстремальный отдых
Меньше всего от традиционно зимнего курорта ожидаешь дайвинга, но он тут есть. Карьер Темиртау — искусственный водоем, образовавшийся на месте открытой железорудной выработки недалеко от одноименного поселка. После того как на карьере перестали вырабатывать руду, он сам заполнился водой, и там стали проводить погружения.
Таежное озеро мало похоже на место для дайвинга, но здесь проходят погружения на глубину до 12 метров. На дне озера даже есть развлечения для дайверов — затопленная машина, подводный офис и ЗАГС. Погружения проводят для людей с любым уровнем подготовки, а для сомневающихся есть вариант полегче — снорклинг. Это плавание в маске и с ластами. Стоимость погружения стартует от 700 рублей, поплавать с инструктором обойдется в 1200 рублей. Здесь же за дополнительную сумму можно переночевать в палатке или юрте. Турагентства предлагают экскурсии в это место. Так, ознакомительное погружение обойдется в 4000 с одним погружением, 6500 — с двумя. В стоимость такой экскурсии входит трансфер, инструктаж и обед.
Те, кто не хочет лезть в воду, могут попробовать квадроциклы — объявления о прокате встречаются на половине домов поселка. Стоимость везде разная, мы нашли прокат за 4000 рублей за машину. Проехать можно за рулем или пассажиром. Крутые склоны, кедры, пихты, горные реки и броды, извилистые таежные тропинки — вся эта красота пробегает перед глазами во время дороги. К поездке стоит подготовиться: надеть дождевик или защитный костюм — на квадроциклах бывает грязно.
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