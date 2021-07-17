Какая «Бердь»! Изучаем современный дачный поселок с пляжем и кафе — некоторые прилетают сюда на вертолете

Рядом с пляжем работает маленькое семейное кафе — явление редкое и для дачного, не то что для коттеджного поселка. Его открыли местные жители, Людмила и Сергей Быковы.



— Изначально это был гараж, две машины в длину вставали. Когда мы только отделку сделали, проводили здесь презентацию, и наша коллега сказала, что нам надо кофейню открывать, — улыбается Сергей Быков. — Изначально это была просто кофейня: выпечка и напитки, даже алкоголя у нас нет. Сперва попробовали завтраки, потом гости начали просить пообедать что-нибудь. В выходные уже не справляемся.