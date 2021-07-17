Какая «Бердь»! Изучаем современный дачный поселок с пляжем и кафе — некоторые прилетают сюда на вертолете

В Новосибирске нашлась дача, куда прилетают на вертолете
Про дачи в Бердске мы рассказывали в начале июня, но в этот раз решили уехать по тому же направлению чуть дальше. Между линией электричек и Бердью разбросано множество дачных обществ, а в районе станции с многообещающим названием «Обский залив» расположено одно из самых молодых: ДСОНТ «Бердь». Дачники через суды отвоевали свои участки у государства, провели сюда электричество и газ и даже построили полноценную зону отдыха со сценой, пляжем и кафе. О необычных дачах — в материале НГС.
Дачное общество «Бердь» расположено на берегу одноименной реки в 13 километрах от центра Бердска или примерно в 50 от центра Новосибирска. Подъездная дорога к дачам ведет одна — от разъезда Казарма 45 км мимо соседних дач в «Связисте» и «Авиаторе». Относительно недалеко проходит железная дорога, от ближайшей станции «Обской залив» примерно 15 минут пешком, но пройти можно только через секретную калитку в опоясывающем территорию общества высоком заборе, которая закрывается на ключ.
По словам председателя «Берди» Алексея Алексеева, его основали в 2003 году, но до недавнего времени статус общества был неопределённым: около 10 лет дачники судились за землю с территориальным управлением Росимущества, дошли даже до Верховного суда. В итоге один из больших участков узаконили в суде, еще об одном договорились с управлением и Мичуринским сельсоветом, и сейчас полным ходом идет оформление собственности на дачи.
Все эти бюрократические сложности, вероятно, стали причиной того, что общество хотя и существует уже 18 лет, кажется совсем новым: здесь много пустующих участков, где-то стройка только началась, где-то завершается. При этом, уверяет Алексей Алексеев, у каждого участка есть хозяин, просто многие приобретали землю в качестве инвестиций.
Стоимость земли здесь сегодня, по данным «Авито», варьируется от 450 до 2,69 млн рублей, на готовые или почти готовые дома — от 2 до 18 млн рублей. Один из вариантов — целая усадьба: кирпичный особняк площадью 950 кв. м на участке в 50 соток за скромные 8,5 млн рублей.
Площадь участков — одна из причин, почему местные дачники выбирают «Бердь», призналась владелица одного из домов, Надежда: больше нигде не было 20 соток у воды. Семья живет в центре Новосибирска и, говорит девушка, уже приноровилась выбирать время для поездки: выезжают около 11 часов вечера и добираются за 40 минут, до 5 вечера тоже можно приехать быстро, минуя пробки, утром же дорога в город занимает в среднем на 20 минут дольше. Но если не повезет, в дороге можно провести и полтора часа.
— Мы строили дом, чтобы переехать, но пока ребенок в школе в центре Новосибирска, — объяснила Надежда. — Это больше коттеджный поселок, здесь, наверное, 30% людей живут постоянно (по оценке председателя «Берди» — примерно пятая часть от всех членов общества. — Прим. ред.). Работают и в Новосибирске, ездят. Но здесь в основном живут те, кто уже не работают или на них работают.
Люди в обществе есть разные. Напротив дома Надежды — дом врача, по словам Алексея Алексеева, среди членов общества есть член-корреспондент, есть профессора, а один из дачников прилетает сюда на вертолете — садится на свободный участок. Такое соседство стоит недешево: участок в 10 соток обходится в 17 тысяч в год, говорят местные жители, плюс они самостоятельно платят за подключение газа, сами пробивают на своих участках скважины.
При этом в стоимость членских взносов входит полное обслуживание территории, в том числе покос травы на всей территории и обработка от клещей. У «Берди» собственный парк техники, включая пожарную машину и два гусеничных трактора, дороги зимой регулярно чистят. Практически все дороги в обществе сегодня отсыпаны щебнем, только главная улица и подъездная дорога почти целиком выложены плитами — подъезд хотят закончить в этом году. А еще в дополнение к охране на въезде планируют установить видеонаблюдение, построить спортивный городок и подсыпать песка на пляж.
Пляж здесь — самый настоящий, как в городе, с зонтиками от солнца. За ним есть большая зона отдыха со столами и скамейками, сцена и детский городок. С 2011 года здесь каждое лето проводят «Бердень» — дачный праздник с угощениями, музыкой и танцами.
Рядом с пляжем работает маленькое семейное кафе — явление редкое и для дачного, не то что для коттеджного поселка. Его открыли местные жители, Людмила и Сергей Быковы.
— Изначально это был гараж, две машины в длину вставали. Когда мы только отделку сделали, проводили здесь презентацию, и наша коллега сказала, что нам надо кофейню открывать, — улыбается Сергей Быков. — Изначально это была просто кофейня: выпечка и напитки, даже алкоголя у нас нет. Сперва попробовали завтраки, потом гости начали просить пообедать что-нибудь. В выходные уже не справляемся.
Дом Быковых был одним из первых в «Берди» — его построили в 2005 году. Сейчас на их участке есть гостевые дома, которые можно арендовать посуточно: многие местные дачники, как когда-то Надежда, сперва приехали сюда просто отдохнуть у воды, а потом остались. Помимо «Усадьбы Быковых» посуточно сдают еще несколько домов в поселке, аренда варьируется от 5 до 12 тысяч рублей в сутки.
В дополнение к кафе в «Берди» работают два магазина, в пристройке к одному из них тоже готовится к открытию в следующем году кафе — правда, другого формата. Владелец магазина Виктор рассказал, что на бизнес его уговорил товарищ, а идею и стиль они подсмотрели на горнолыжном курорте в Казахстане.
В поселке Виктор оказался, как и многие другие: приехал отдохнуть и остался.
— Я сюда приезжал к товарищу, мне нравилось это общество: прекрасный пляж, место обалденное, у меня здесь пирс, лодка. Берега здесь уже все заняты, где можно лодку привязать. Сейчас эти пирсы продают за очень большие деньги, потому что встать здесь негде, — рассказал он.
Пока кафе не работает полноценно, можно посидеть на веранде — местным жителям за символические 50 рублей сдают в аренду шашки, шахматы и домино, а по выходным можно заказать кальян даже домой.
За спиной у Виктора тетрадь с надписью «Долги»: тем, кого хорошо знает, мужчина дает продукты в долг. Но долги, говорит он, небольшие — за булку хлеба или другую мелочь. При этом ассортимент в магазине под стать местным жителям, и кроме обычного белого хлеба в продаже есть дорогой алкоголь.
Несколько участков в «Берди» занимает фермерское хозяйство, и иногда в общий чат дачников в Telegram сообщают о свежем молоке и других фермерских продуктах. В целом, говорят дачники, они здесь живут дружно: ходят друг к другу в гости, вместе отмечают праздники в кафе Быковых, смотрят футбол и хоккей. Но заборы здесь всё равно скорее коттеджные, чем дачные: высокие и непроницаемые. Виктор на это замечание соглашается, что вроде с прозрачными заборами безопаснее.
— Но у меня тоже забор высокий, только деревянный: я, может, люблю выйти в трусах пройти, после бани тоже выходим — ну зачем, — тут же добавляет он.
На другом берегу Берди почти напротив шикарных дач — на острове в форме сердца — тоже хотели построить дорогие и красивые дома, но, в отличие от дачников ДСОНТ «Бердь», купившие там землю люди отстоять свои права в судах не смогли.