Бердские дачи: НГС изучил домики возле курортной зоны — они утопают в зелени, а рядом живописный мост и пляж

Читатели НГС в комментариях утверждают, что дача должна быть обязательно за городом, в месте со свежим воздухом, рядом с водой и лесом. Для рубрики «Классно на даче» журналисты НГС нашли такое место: формально дачи здесь относятся к Бердску, фактически же от города их отделяют как раз вода и лес. Наш первый в
В Бердске, напротив одной из курортных зон, расположены три компактных дачных общества: «Береговое», «Металлист» и «Кедр». Добраться до них из Бердска можно двумя путями, причем быстрее всего — на маршрутке: от бердского вокзала ходят 15-й и
На автомобиле придется сделать крюк через поля по маршруту
Дачи здесь разновозрастные: «Металлист» и «Кедр» постарше, им около
«Металлист» — обжитой дачный поселок без единого заброшенного участка. Пенсионерка Капитолина Михайловна — одна из первых дачниц здесь — когда-то работала на заводе. Среди
Раньше, посетовала Капитолина Михайловна, общество было дружным, но сейчас на дачах много новых людей, которые в общественной деятельности участвуют неохотно.
— Молодежь делает, что захочется мизинцу на левой ноге. Не мешают, но такого, чтобы мы собрались и сделали субботник, нет: и на субботник не приходят, и платить за субботник не хотят, — говорит женщина.
«Металлист» — самое больше общество из трех, поэтому дач в продаже здесь больше, чем у соседей. Самую дешевую на «Авито» продают за
По словам Капитолины Михайловны, в год дача обходится ей примерно в
— За каждой дачей не усмотришь, конечно, но тем не менее спокойно. Провода, по крайней мере, не срезали, как в тех обществах: они на зиму уходили, осенью отключали электроэнергию — пожалуйста, срезай. А здесь всё-таки сторож, ему нужен свет, он постоянно есть, — рассказала Капитолина Михайловна, добавив, что в
В «Кедре» на каждом доме есть табличка, что общество охраняют казаки. Местная дачница Татьяна призналась, что за три года с покупки дачи не видела их ни разу, хотя за сезон они обходятся ей в
— Платим недешево, и я в этом году узнала, что они отвечают только за электропроводку, всё остальное — хоть разграбь, — удивляется она. — Но всё на месте, значит, работают.
Татьяна приехала в Бердск из Казахстана и выбирала дачу рядом с лесом: привыкла к зелени. В конце ее участка — кусочек соснового бора, резко уходящего в обрыв озера. Местные говорят, что раньше его называли Запреткой: вода здесь была предназначена на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы опытно-механический завод был обеспечен водой. Сейчас в него спускаются крутые лесенки и деревянные мостки, здесь плавают на лодках и рыбачат, а у берегов живут утки и даже видели аиста.
Татьяна говорит, что у них очень дружное общество и улица, на соседские дачи не допускают посторонних, а соседи вечером подвозят друг друга в Бердск. И в непредвиденных ситуациях они друг друга поддерживают.
— У меня тут как-то появилась змейка, гадюка — у нас же здесь раньше был змеиный лог, оказывается, я бы, может, труханула и не купила бы участок, если бы знала. Я прихожу, а у нее вот так хвостик, а она сама в травке. Я чухнула по переулку, а никого нигде нет. Дошла до ребят на соседней улице, Денис, говорю, у меня там змея! А он говорит: «А я змеелов» — пришел и расправился с ней, — вспоминает Татьяна.
Условия здесь такие же, как у соседей. По подсчетам Татьяны, за сезон она платит около
«Береговое» — самое молодое общество, его образовали в начале 90-х. Здесь всего около
На крыше одного из домов установлена солнечная панель — владелец дома Сергей Орлов говорит, что ее хватает, чтобы нагреть воду и летом, и зимой. Мужчина рассказал, что дачу в начале нулевых купил у отставного офицера, посмотрев множество других вариантов у воды.
— Искал в Морозово, везде искал поближе к воде, выбрал здесь. Водозабор рядом — это охранная зона, за водоемом присматривают, инфраструктура есть, — перечисляет он преимущества поселка. — Воздух свежий, тут юго-западные ветра. Мне нравится.
На вопрос, дорого ли обходится дача в «Береговом», он только улыбается: «Не дороже денег».
Между тремя обществами проходят асфальтированные дороги, их и основные проезды внутри поселка зимой чистят. По словам еще одного местного дачника, представившегося Игорем, из Бердска в случае чего можно вызвать пожарных и скорую — «долго, но четко».
За несколько минут из любого из дачных обществ можно дойти до небольшого пляжа: он неофициальный и неблагоустроенный, но зато здесь мало людей. Вода сравнительно чистая: здесь в водохранилище впадает речка Раздельная (местные называют ее Гумёнкой), в округе — несколько родников, которые тоже наполняют местные водоемы. Если перейти по понтонному мостику, можно за несколько минут добраться до бердского городского пляжа «На камнях» со всей инфраструктурой.
За мостиком вообще много жизни: это бердская курортная зона с санаториями и детскими лагерями, здесь звучит музыка и бывают праздники с фейерверками. На вопрос, не мешают ли они им, местные жители единодушно говорят, что наоборот — даже нравятся, особенно детские голоса.
— Красиво даже, когда музыка, — говорит Игорь. — Это ностальгически так, воспоминания детские. Обилие позитива.
Сам мостик, хотя и живописный, постепенно разрушается, пожаловалась Капитолина Михайловна: в прошлом году одна из дачниц, оступившись, провалилась в пустующий проём и сломала ногу. Осенью мостик обледеневает, а весной, когда воды почти нет, лесенки от понтонов получаются слишком крутыми. В бердских СМИ писали, что проект на новый, уже основательный пешеходный мост давно существует, но до строительства дело никак не доходит. Впрочем, в этом году власти Бердска заказали корректировку проектно-сметной документации моста, которую должны выполнить к концу осени — после этого обещают выделить из бюджета средства на само строительство.
В прошлом году НГС побывал на самых разных дачах — мы сделали большой сводный обзор.
Вы считаете свое дачное общество лучшим в округе, а соседей — самыми дружными? В вашем обществе есть необычные дома, традиции или достопримечательности? Напишите об этом Лизе Пичугиной.