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Бердские дачи: НГС изучил домики возле курортной зоны — они утопают в зелени, а рядом живописный мост и пляж

Дачные общества окружены сосновым бором и водой — здесь у многих есть лодки, но встречаются гадюки

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Дорога к дачам от маршруток идет по понтонному мосту — выглядит очень живописно

Дорога к дачам от маршруток идет по понтонному мосту — выглядит очень живописно

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Читатели НГС в комментариях утверждают, что дача должна быть обязательно за городом, в месте со свежим воздухом, рядом с водой и лесом. Для рубрики «Классно на даче» журналисты НГС нашли такое место: формально дачи здесь относятся к Бердску, фактически же от города их отделяют как раз вода и лес. Наш первый в 2021 году репортаж о дачах — про компактный дачный поселок из обществ «Металлист», «Береговое» и «Кедр» в районе Водозабора. Здесь есть пляж, живописный лог с рекой и мостиком, за которым регулярно ходят маршрутки и звучит музыка. Подробности — в материале НГС.

В дачном поселке не слишком много дач, и найти заброшенный участок непросто — везде добротные и обжитые дома

В дачном поселке не слишком много дач, и найти заброшенный участок непросто — везде добротные и обжитые дома

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В Бердске, напротив одной из курортных зон, расположены три компактных дачных общества: «Береговое», «Металлист» и «Кедр». Добраться до них из Бердска можно двумя путями, причем быстрее всего — на маршрутке: от бердского вокзала ходят 15-й и 18-й маршруты, на них можно доехать до санатория «Рассвет» и перейти к дачам по понтонному мосту.

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На автомобиле придется сделать крюк через поля по маршруту автобуса № 20 — он идет от остановки «Черёмушная» в Бердске до садового общества «Прогресс», оттуда до окруженных водой дач уже буквально пара минут на машине или около 10 пешком.

Некоторые улицы застроены однотипными домами на небольших участках, поэтому выглядят как приличный частный сектор, а не загородный поселок

Некоторые улицы застроены однотипными домами на небольших участках, поэтому выглядят как приличный частный сектор, а не загородный поселок

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Дачи здесь разновозрастные: «Металлист» и «Кедр» постарше, им около 40 лет, «Береговое» «нарезали» уже в начале 90-х. Дачи здесь предоставляли преимущественно бердчанам: сотрудникам бердского лесхоза, опытно-механического завода, ветеранам ВОВ и их вдовам.

«Металлист» — самое старое и обжитое общество из трех

«Металлист» — самое старое и обжитое общество из трех

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«Металлист» — обжитой дачный поселок без единого заброшенного участка. Пенсионерка Капитолина Михайловна — одна из первых дачниц здесь — когда-то работала на заводе. Среди 190 дач в обществе из ее бывших коллег остались, может, 10 процентов, не больше, прикинула она: кто-то дачу продал, кто-то передал по наследству.

Здесь встречаются яркие домики, похожие на скандинавские

Здесь встречаются яркие домики, похожие на скандинавские

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Владельцы украшают свои дома как могут, и многие из них выглядят совершенно открыточно

Владельцы украшают свои дома как могут, и многие из них выглядят совершенно открыточно

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Здесь встречаются и большие двухэтажные дома, и маленькие, похожие на частные дома в центре города

Здесь встречаются и большие двухэтажные дома, и маленькие, похожие на частные дома в центре города

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Раньше, посетовала Капитолина Михайловна, общество было дружным, но сейчас на дачах много новых людей, которые в общественной деятельности участвуют неохотно.

— Молодежь делает, что захочется мизинцу на левой ноге. Не мешают, но такого, чтобы мы собрались и сделали субботник, нет: и на субботник не приходят, и платить за субботник не хотят, — говорит женщина.

Дачи утопают в зелени: множество деревьев — признак ухоженного старого поселка

Дачи утопают в зелени: множество деревьев — признак ухоженного старого поселка

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«Металлист» — самое больше общество из трех, поэтому дач в продаже здесь больше, чем у соседей. Самую дешевую на «Авито» продают за 690 тысяч рублей: небольшой аккуратный домик площадью 20 кв. м на ухоженном участке в 4 сотки. Самый дорогой вариант — две объединенных дачи за 3,8 миллиона рублей с симпатичными домами из бруса и баней. В объявлении подчеркивают, что место — дорогое.

Весной, когда всё вокруг цветет, здесь совершенно волшебно

Весной, когда всё вокруг цветет, здесь совершенно волшебно

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Дачники дружат между собой и, похоже, рады гостям

Дачники дружат между собой и, похоже, рады гостям

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Но, конечно, не все: улицы заканчиваются спусками к воде, но некоторые из них перекрыты

Но, конечно, не все: улицы заканчиваются спусками к воде, но некоторые из них перекрыты

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Вдоль домов можно выйти к небольшой заводи с видом на соседей: здесь много лодок — у каждой из крайних дач, наверное, есть своя

Вдоль домов можно выйти к небольшой заводи с видом на соседей: здесь много лодок — у каждой из крайних дач, наверное, есть своя

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В «Волне», от которой отделяет вода, оборудованы мостки — наверное, здесь приятно загорать

В «Волне», от которой отделяет вода, оборудованы мостки — наверное, здесь приятно загорать

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По словам Капитолины Михайловны, в год дача обходится ей примерно в 10 тысяч рублей: тысяча с сотки — членский взнос, остальное — за поливочную воду, которая есть круглосуточно, электричество и охрану. Сторож в обществе дежурит круглый год — поэтому, считает дачница, никаких неприятных инцидентов здесь не бывает.

«Металлист» круглый год охраняет сторож, за другими обществами наблюдают казаки

«Металлист» круглый год охраняет сторож, за другими обществами наблюдают казаки

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— За каждой дачей не усмотришь, конечно, но тем не менее спокойно. Провода, по крайней мере, не срезали, как в тех обществах: они на зиму уходили, осенью отключали электроэнергию — пожалуйста, срезай. А здесь всё-таки сторож, ему нужен свет, он постоянно есть, — рассказала Капитолина Михайловна, добавив, что в 8 домах дачники уже обосновались на постоянное проживание.

В «Кедре» на каждом доме есть табличка, что общество охраняют казаки. Местная дачница Татьяна призналась, что за три года с покупки дачи не видела их ни разу, хотя за сезон они обходятся ей в 900 рублей. Охраняют они, по ее словам, в основном как раз электросети.

— Платим недешево, и я в этом году узнала, что они отвечают только за электропроводку, всё остальное — хоть разграбь, — удивляется она. — Но всё на месте, значит, работают.

Татьяна купила дачу в «Кедре» <nobr class="_">3 года</nobr> назад — ей очень понравилось соседство с бором, да и по улице соседи замечательные, говорит она

Татьяна купила дачу в «Кедре» 3 года назад — ей очень понравилось соседство с бором, да и по улице соседи замечательные, говорит она

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Татьяна приехала в Бердск из Казахстана и выбирала дачу рядом с лесом: привыкла к зелени. В конце ее участка — кусочек соснового бора, резко уходящего в обрыв озера. Местные говорят, что раньше его называли Запреткой: вода здесь была предназначена на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы опытно-механический завод был обеспечен водой. Сейчас в него спускаются крутые лесенки и деревянные мостки, здесь плавают на лодках и рыбачат, а у берегов живут утки и даже видели аиста.

В конце участков — бор и обрыв

В конце участков — бор и обрыв

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Небольшое и очень живописное озеро местные называют Запреткой: раньше купаться здесь было запрещено

Небольшое и очень живописное озеро местные называют Запреткой: раньше купаться здесь было запрещено

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Центральные улицы ведут на пляж, и приезжают сюда, кажется, даже из соседних обществ, обделенных водоемами

Центральные улицы ведут на пляж, и приезжают сюда, кажется, даже из соседних обществ, обделенных водоемами

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В «Кедре» много ярких домиков, а заборы между соседями часто условные

В «Кедре» много ярких домиков, а заборы между соседями часто условные

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Здесь даже есть небольшой замок — чем не архитектурная достопримечательность

Здесь даже есть небольшой замок — чем не архитектурная достопримечательность

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Татьяна говорит, что у них очень дружное общество и улица, на соседские дачи не допускают посторонних, а соседи вечером подвозят друг друга в Бердск. И в непредвиденных ситуациях они друг друга поддерживают.

— У меня тут как-то появилась змейка, гадюка — у нас же здесь раньше был змеиный лог, оказывается, я бы, может, труханула и не купила бы участок, если бы знала. Я прихожу, а у нее вот так хвостик, а она сама в травке. Я чухнула по переулку, а никого нигде нет. Дошла до ребят на соседней улице, Денис, говорю, у меня там змея! А он говорит: «А я змеелов» — пришел и расправился с ней, — вспоминает Татьяна.

Территорию охраняют казаки, хотя мало кто из дачников с ними встречался — зато электросети на месте

Территорию охраняют казаки, хотя мало кто из дачников с ними встречался — зато электросети на месте

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На границе обществ есть несколько участков, похожих на полосу отчуждения или нейтральную территорию: они либо совсем не обжиты, либо используются для огородничества

На границе обществ есть несколько участков, похожих на полосу отчуждения или нейтральную территорию: они либо совсем не обжиты, либо используются для огородничества

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Условия здесь такие же, как у соседей. По подсчетам Татьяны, за сезон она платит около 5 тысяч рублей. Проезды к дачам периодически подсыпают, но берег здесь каждый укрепляет самостоятельно: сама женщина высаживает калину и черемуху, чтобы он не осыпался. Ей три года назад дача обошлась в 690 тысяч, сегодня в «Кедре» всего два варианта: за 950 тысяч и за 1,25 миллион рублей.

«Береговое» — самое молодое и престижное общество из трех

«Береговое» — самое молодое и престижное общество из трех

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Дома здесь большие, дорогие и красивые, многие — с видом на водохранилище или пролив

Дома здесь большие, дорогие и красивые, многие — с видом на водохранилище или пролив

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«Береговое» — самое молодое общество, его образовали в начале 90-х. Здесь всего около 60 дач, но они самые основательные и, очевидно, дорогие и престижные, при этом в продаже ни одного дома на момент подготовки материала не было.

Сергей Орлов установил на крышу солнечную панель — накопленной энергии хватает, чтобы в доме была горячая вода

Сергей Орлов установил на крышу солнечную панель — накопленной энергии хватает, чтобы в доме была горячая вода

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На крыше одного из домов установлена солнечная панель — владелец дома Сергей Орлов говорит, что ее хватает, чтобы нагреть воду и летом, и зимой. Мужчина рассказал, что дачу в начале нулевых купил у отставного офицера, посмотрев множество других вариантов у воды.

— Искал в Морозово, везде искал поближе к воде, выбрал здесь. Водозабор рядом — это охранная зона, за водоемом присматривают, инфраструктура есть, — перечисляет он преимущества поселка. — Воздух свежий, тут юго-западные ветра. Мне нравится.

Чем ближе к воде — тем больше и дороже дома

Чем ближе к воде — тем больше и дороже дома

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Есть даже настоящие терема с тонкой резьбой

Есть даже настоящие терема с тонкой резьбой

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Здесь тоже оказывается перекрыта улица — за ней парковка и обрыв. Почему сюда нельзя песикам, не очень понятно (как они об этом догадаются — тоже)

Здесь тоже оказывается перекрыта улица — за ней парковка и обрыв. Почему сюда нельзя песикам, не очень понятно (как они об этом догадаются — тоже)

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Берег здесь укрепили в середине 90-х, но до этого в воду успели уйти три подмытых водой участка, рассказала Капитолина Михайловна

Берег здесь укрепили в середине 90-х, но до этого в воду успели уйти три подмытых водой участка, рассказала Капитолина Михайловна

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Граница одного из прибрежных участков сегодня выглядт колоритно — будто руины в какой-нибудь Греции

Граница одного из прибрежных участков сегодня выглядт колоритно — будто руины в какой-нибудь Греции

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На вопрос, дорого ли обходится дача в «Береговом», он только улыбается: «Не дороже денег».

Между тремя обществами проходят асфальтированные дороги, их и основные проезды внутри поселка зимой чистят. По словам еще одного местного дачника, представившегося Игорем, из Бердска в случае чего можно вызвать пожарных и скорую — «долго, но четко».

Берег здесь полон топляка и не обустроен, но цивильный пляж есть за мостом

Берег здесь полон топляка и не обустроен, но цивильный пляж есть за мостом

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В округе много рыбы и рыбаков

В округе много рыбы и рыбаков

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Пляж не выглядит привлекательным, зато здесь мало людей. Через месяц вода поднимется и скроет его почти полностью

Пляж не выглядит привлекательным, зато здесь мало людей. Через месяц вода поднимется и скроет его почти полностью

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За несколько минут из любого из дачных обществ можно дойти до небольшого пляжа: он неофициальный и неблагоустроенный, но зато здесь мало людей. Вода сравнительно чистая: здесь в водохранилище впадает речка Раздельная (местные называют ее Гумёнкой), в округе — несколько родников, которые тоже наполняют местные водоемы. Если перейти по понтонному мостику, можно за несколько минут добраться до бердского городского пляжа «На камнях» со всей инфраструктурой.

Вся инфраструктура есть со стороны «Рассвета» и в районе остановки, в <nobr class="_">10 минутах</nobr> ходьбы от дач, но сейчас к открытию готовят киоск

Вся инфраструктура есть со стороны «Рассвета» и в районе остановки, в 10 минутах ходьбы от дач, но сейчас к открытию готовят киоск

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За мостиком вообще много жизни: это бердская курортная зона с санаториями и детскими лагерями, здесь звучит музыка и бывают праздники с фейерверками. На вопрос, не мешают ли они им, местные жители единодушно говорят, что наоборот — даже нравятся, особенно детские голоса.

— Красиво даже, когда музыка, — говорит Игорь. — Это ностальгически так, воспоминания детские. Обилие позитива.

Понтонный мост здесь построили в начале 1980-х, сегодня его периодически латают, но давно построить новый, считают дачники

Понтонный мост здесь построили в начале 1980-х, сегодня его периодически латают, но давно построить новый, считают дачники

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Проект нового моста есть, и власти скоро должны выделить на него средства

Проект нового моста есть, и власти скоро должны выделить на него средства

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Сам мостик, хотя и живописный, постепенно разрушается, пожаловалась Капитолина Михайловна: в прошлом году одна из дачниц, оступившись, провалилась в пустующий проём и сломала ногу. Осенью мостик обледеневает, а весной, когда воды почти нет, лесенки от понтонов получаются слишком крутыми. В бердских СМИ писали, что проект на новый, уже основательный пешеходный мост давно существует, но до строительства дело никак не доходит. Впрочем, в этом году власти Бердска заказали корректировку проектно-сметной документации моста, которую должны выполнить к концу осени — после этого обещают выделить из бюджета средства на само строительство.

СЮЖЕТ

Классно на даче. Обзор дачных сообществ

В прошлом году НГС побывал на самых разных дачах — мы сделали большой сводный обзор.

Вы считаете свое дачное общество лучшим в округе, а соседей — самыми дружными? В вашем обществе есть необычные дома, традиции или достопримечательности? Напишите об этом Лизе Пичугиной.

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БердскОбское моредачидачи Новосибирска
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