Бердские дачи: НГС изучил домики возле курортной зоны — они утопают в зелени, а рядом живописный мост и пляж

— За каждой дачей не усмотришь, конечно, но тем не менее спокойно. Провода, по крайней мере, не срезали, как в тех обществах: они на зиму уходили, осенью отключали электроэнергию — пожалуйста, срезай. А здесь всё-таки сторож, ему нужен свет, он постоянно есть, — рассказала Капитолина Михайловна, добавив, что в 8 домах дачники уже обосновались на постоянное проживание.



В «Кедре» на каждом доме есть табличка, что общество охраняют казаки. Местная дачница Татьяна призналась, что за три года с покупки дачи не видела их ни разу, хотя за сезон они обходятся ей в 900 рублей . Охраняют они, по ее словам, в основном как раз электросети.



— Платим недешево, и я в этом году узнала, что они отвечают только за электропроводку, всё остальное — хоть разграбь, — удивляется она. — Но всё на месте, значит, работают.

