Самые интересные дачи Новосибирска: как живут на острове, в Заельцовском бору и возле моря — в репортажах НГС

НГС подготовил обзор интересных дачных обществ вокруг Новосибирска
Лето в этом году в буквальном смысле наскакивает на Новосибирск, то выдавая жару до 30 градусов, то ночные заморозки. Но всё это, конечно, не остановит дачников: сезон открыт, выходные (а у некоторых счастливчиков и будни) на даче на ближайшие месяцы станут нормой. В прошлом году журналисты НГС всё лето рассказывали о дачных обществах вокруг Новосибирска в рубрике «Классно на даче». Мы решили продолжить рубрику и этим летом (вы можете стать ее соавтором!), а пока вспоминаем те удивительные дачные поселки, где уже успели побывать.
Обкомовские дачи
Новосибирск со всех сторон окружен дачами. Хотя большая часть садовых обществ была сформирована в 1960-е, первые дачи у нас появились еще в начале XX века. Тогда богатые горожане, как и сегодня, предпочитали Заельцовский бор. Сейчас здесь расположены одни из самых дорогих дачных и коттеджных поселков и уже больше века плотно обосновались члены областного правительства.
Но среди богатых домов направления пресловутых Обкомовских дач есть и уютные домики попроще, и совсем небольшие дачки, которые предоставляли военнослужащим, и давно покосившиеся дома.
Остров Кудряш
Часть дач «обкомовского» направления сквозь сосны смотрит окнами на Обь и остров Кудряш. Добраться до него из центра можно всего за 20 минут, но для этого нужна лодка. Кстати, часто дачи здесь прямо с лодкой и продают — иначе никак. Зато на острове совсем нет машин, есть собственный песчаный пляж, лес, достопримечательности (например, дом необычных скульптур) и суровые коты.
Дачи у Академгородка
Дача у воды — идеальный вариант. Да, пусть у нас нет теплого южного моря, но летом любой водоем в пешей доступности — явный плюс. В СНТ «Нива» есть речка и сразу два пруда с утками в самом центре дачного поселка, и в прошлом году там продавали одну из самых дорогих дач: большой дом с собственным спуском к воде. Общество сформировали в 1960-х годах, а дачи здесь выдавали сотрудникам трех институтов СО РАН: от дачи до Академгородка можно дойти пешком через лес, поэтому часть дачников обосновалась здесь уже на весь год, а не только на лето. Улочки тут то карабкаются вверх, то сбегают вниз, так что виды из окон нескучные.
Бердские дачи
Для любителей нескучных ландшафтов отличный вариант — СНТ «Вега-1» под Бердском: здесь улочки очень круто, галочкой расходятся от двух прудов и рощи в центре, а домики будто построены один на другом. Это еще и самое большое дачное общество в области: здесь больше тысячи дач, а большинство остановок дачного маршрута проходит по одной только «Веге-1». Дачи здесь строили сотрудники бердского завода «Вега», и до сих пор дачники дружат улицами, а на своих участках выращивают маленькие сибирские арбузы.
«Ласточка» в Павино
Под Новосибирском, кажется, вообще растет всё. Если возле Бердска выращивают арбузы, то в дачном обществе «Ласточка» на станции Павино специализируются на винограде: у одного из дачников больше десятка сортов винограда на участке. В «Ласточке» есть свои умельцы, чьи дачи похожи на музеи народных ремесел, а еще здесь наладили жизнь, как в городе: разделяют и правильно утилизируют мусор, пользуются солнечной и ветровой энергией, а фонари зажигаются сами собой, когда это нужно.
Шелковичиха
Необычные дачи есть в районе Шелковичихи: между изгибами Ини притаились несколько дачных поселков, путь к которым идет по мостикам. Здесь на дереве есть настоящий работающий светофор, в домах — мини-музеи и интереснейшие коллекции (например, флагов).
Сами дома здесь в буквальном смысле авторские: дачи себе строили архитекторы, а украшали тонкой резьбой из дерева и чеканкой. Один из таких домов — настоящий шедевр. Сказочный дом семьи Бельковых напоминает дома в Грузии или Италии, а сами хозяева называют его «Санта-Барбарой». Богато украшенный дом с колоннадой создавался 20 лет, все украшения мастер делал вручную, а сегодня посмотреть на него дачники приводят своих гостей.
Дачи Двуречья
Еще один резной домик под настоящей черепичной крышей притаился среди дач Двуречья, в СНТ «Спутник» — когда-то он был здесь одной из первых дач на месте военного полигона на обрыве. Сейчас местные дачники соседствуют с цыганским поселком, множеством птиц, норками и бобрами, ходят в лес за грибами и на речку на рыбалку. И хотя на улицах поселка встречаются явно запустевшие дачные домики, в продаже найти дачу здесь непросто.
Нижняя Ельцовка
У тех, кто больше любит «большую воду», чем лес, в Новосибирске тоже есть выбор. Немало дач, например, в Нижней Ельцовке, вдоль Оби. Весной часть из них иногда подтапливает, зато здесь есть большой песчаный пляж с видом на настоящий маяк и собственная копия Сиднейского оперного театра, хотя и недостроенная. У многих участков есть спуски к Оби или к протоке: когда-то здесь ловили раков, но сейчас многие проходы закрыты. А между двумя обществами построен живописный мостик, который ведет на настоящую благоустроенную, хоть и крошечную, набережную.
Голубой Залив
Одни из самых маленьких, но очень уютных дачных обществ собраны в районе Голубого Залива, у Обского моря, по соседству с внушительными коттеджами. Рядом с дачами есть лодочная база, куда заходят и простые лодки, и дорогие катера. Здесь найти дачу в продаже тоже очень сложно, дачники живут поколениями и дружат семьями, а заборы между местными участками куда ниже и реже, чем во многих других дачных поселках.
Вы считаете свое дачное общество лучшим в округе, а соседей — самыми дружными? В вашем обществе есть необычные дома, традиции или достопримечательности? Напишите об этом Лизе Пичугиной.
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