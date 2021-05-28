Самые интересные дачи Новосибирска: как живут на острове, в Заельцовском бору и возле моря — в репортажах НГС

Дача у воды — идеальный вариант. Да, пусть у нас нет теплого южного моря, но летом любой водоем в пешей доступности — явный плюс. В СНТ «Нива» есть речка и сразу два пруда с утками в самом центре дачного поселка, и в прошлом году там продавали одну из самых дорогих дач: большой дом с собственным спуском к воде. Общество сформировали в 1960-х годах, а дачи здесь выдавали сотрудникам трех институтов СО РАН: от дачи до Академгородка можно дойти пешком через лес, поэтому часть дачников обосновалась здесь уже на весь год, а не только на лето. Улочки тут то карабкаются вверх, то сбегают вниз, так что виды из окон нескучные.



Бердские дачи