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Вот это мускулы: 8 жарких красавчиков у городских бассейнов — некоторые из них свободны. Мы узнали, где они знакомятся

Сибиряки рассказали, как поддерживают тело в форме и где еще бывают: девушки, возьмите на заметку

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По вашим заявкам: смотрим, как отдыхают красавчики у бассейнов

По вашим заявкам: смотрим, как отдыхают красавчики у бассейнов

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Спустя несколько репортажей о том, как отдыхают на пляже красивые подтянутые сибирячки, мы решили сместить фокус внимания (вы подсказали в комментариях) и пообщаться с мужчинами. Наш корреспондент Алёна Золотухина поехала в один из самых популярных у сибиряков бассейнов и поговорила с отдыхающими мужчинами — некоторые из них свободны (мы выяснили, где их можно еще можно встретить).

Алексей, 32 года, работает в сфере автозапчастей

Алексей не состоит в отношениях

Алексей не состоит в отношениях

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— Мне нравится отдыхать у этого бассейна, часто здесь бываю. Раньше я жил в Академгородке, ездить было ближе, сейчас переехал, но всё равно еду сюда, несмотря на то, что далеко. Я стараюсь поддерживать тело в форме, хожу в спортзал три раза в неделю.

Константин, 37 лет

Константин предпочитает отдыхать вместе с женой и сыном

Константин предпочитает отдыхать вместе с женой и сыном

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— Летом я чаще выезжаю отдыхать к бассейнам: «Маяк», «Морозово», «Борвиха», отдыхаем обычно семьей. Чтобы поддерживать тело в форме, я 2 раза в неделю хожу в зал и занимаюсь на брусьях.

Николай, 28 лет, работает тренером

Николай — тренер по боксу

Николай — тренер по боксу

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— Я тренируюсь 3–5 раз в неделю и всегда, когда есть время. Отдыхать люблю на пляже «Звезда» или в бассейне «Маяк». Иногда приезжаю один, но чаще с семьей.

Валерий, 25 лет, спортсмен

Валерий не состоит в отношениях

Валерий не состоит в отношениях

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— В силу своей профессии мой внешний вид — это побочный продукт моей деятельности. Тренируюсь каждый день, по воскресеньям восстановительный бег. На пляже я в основном с компанией. Помимо спортивных залов, в перерывах между тренировками я часто захожу в гастро-бар «Коробок» на обед. Из ночных заведений довольно долгое время мне симпатизирует Friends бар, поэтому в пятницу вечером, скорее всего, я там. Я не состою в отношениях, свободный.

Евгений, 29 лет, работает на себя

Евгений предпочитает отдыхать вместе с семьей

Евгений предпочитает отдыхать вместе с семьей

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— Обычно я отдыхаю здесь вместе с семьей, иногда мы выезжаем на дачу. Я футболист, у меня своя футбольная команда в городе Обь.

Александр, 36 лет, занимается продажей металлопроката

Александр отдыхал у бассейна в компании друзей

Александр отдыхал у бассейна в компании друзей

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— Летом я обычно отдыхаю у бассейна, мне нравится бывать здесь, на «Маяке». Стараюсь заниматься спортом, хожу в зал.

Станислав, 33 года, бизнесмен

Станиславу нравится отдых у бассейна

Станиславу нравится отдых у бассейна

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— Я обычно бываю на «Маяке» и в «Сосновом бору» — это два бассейна, где меня чаще можно встретить. Я в отношениях, люблю отдыхать вместе со своей девушкой. Занимаюсь спортом, хожу в спортивный зал.

Павел, 37 лет, работает в учебном центре

Павел отдыхал у бассейна вместе с женой

Павел отдыхал у бассейна вместе с женой

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— Мне редко удается куда-то выбраться, но когда выпадает свободная минутка, приезжаю сюда или к бассейну в сосновом бору, мы там катаемся на вейксерфе. Отдыхать предпочитаю вместе с семьей, сегодня мы с женой вдвоем, а дети в летнем лагере. Я периодами занимаюсь спортом, сейчас у меня период работы, но уже пора возвращаться.

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