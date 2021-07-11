Вот это мускулы: 8 жарких красавчиков у городских бассейнов — некоторые из них свободны. Мы узнали, где они знакомятся

Спустя несколько репортажей о том, как отдыхают на пляже красивые подтянутые сибирячки, мы решили сместить фокус внимания (вы подсказали в комментариях) и пообщаться с мужчинами. Наш корреспондент Алёна Золотухина поехала в один из самых популярных у сибиряков бассейнов и поговорила с отдыхающими мужчинами — некоторые из них свободны (мы выяснили, где их можно еще можно встретить).
Алексей, 32 года, работает в сфере автозапчастей
— Мне нравится отдыхать у этого бассейна, часто здесь бываю. Раньше я жил в Академгородке, ездить было ближе, сейчас переехал, но всё равно еду сюда, несмотря на то, что далеко. Я стараюсь поддерживать тело в форме, хожу в спортзал три раза в неделю.
Константин, 37 лет
— Летом я чаще выезжаю отдыхать к бассейнам: «Маяк», «Морозово», «Борвиха», отдыхаем обычно семьей. Чтобы поддерживать тело в форме, я 2 раза в неделю хожу в зал и занимаюсь на брусьях.
Николай, 28 лет, работает тренером
— Я тренируюсь 3–5 раз в неделю и всегда, когда есть время. Отдыхать люблю на пляже «Звезда» или в бассейне «Маяк». Иногда приезжаю один, но чаще с семьей.
Валерий, 25 лет, спортсмен
— В силу своей профессии мой внешний вид — это побочный продукт моей деятельности. Тренируюсь каждый день, по воскресеньям восстановительный бег. На пляже я в основном с компанией. Помимо спортивных залов, в перерывах между тренировками я часто захожу в гастро-бар «Коробок» на обед. Из ночных заведений довольно долгое время мне симпатизирует Friends бар, поэтому в пятницу вечером, скорее всего, я там. Я не состою в отношениях, свободный.
Евгений, 29 лет, работает на себя
— Обычно я отдыхаю здесь вместе с семьей, иногда мы выезжаем на дачу. Я футболист, у меня своя футбольная команда в городе Обь.
Александр, 36 лет, занимается продажей металлопроката
— Летом я обычно отдыхаю у бассейна, мне нравится бывать здесь, на «Маяке». Стараюсь заниматься спортом, хожу в зал.
Станислав, 33 года, бизнесмен
— Я обычно бываю на «Маяке» и в «Сосновом бору» — это два бассейна, где меня чаще можно встретить. Я в отношениях, люблю отдыхать вместе со своей девушкой. Занимаюсь спортом, хожу в спортивный зал.
Павел, 37 лет, работает в учебном центре
— Мне редко удается куда-то выбраться, но когда выпадает свободная минутка, приезжаю сюда или к бассейну в сосновом бору, мы там катаемся на вейксерфе. Отдыхать предпочитаю вместе с семьей, сегодня мы с женой вдвоем, а дети в летнем лагере. Я периодами занимаюсь спортом, сейчас у меня период работы, но уже пора возвращаться.
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