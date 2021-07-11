Вот это мускулы: 8 жарких красавчиков у городских бассейнов — некоторые из них свободны. Мы узнали, где они знакомятся

— В силу своей профессии мой внешний вид — это побочный продукт моей деятельности. Тренируюсь каждый день, по воскресеньям восстановительный бег. На пляже я в основном с компанией. Помимо спортивных залов, в перерывах между тренировками я часто захожу в гастро-бар «Коробок» на обед. Из ночных заведений довольно долгое время мне симпатизирует Friends бар, поэтому в пятницу вечером, скорее всего, я там. Я не состою в отношениях, свободный.



Евгений, 29 лет, работает на себя