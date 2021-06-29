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«Не спрашивает ни тест, ни код»: сибиряки уехали на популярные курорты и рассказали, что там происходит в третью волну

Болеют ли местные, как относятся к вакцинации, строго ли соблюдается масочный режим — подробности в материале НГС

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Рассказываем, как обстоят дела на Кипре, в Греции и Турции

Рассказываем, как обстоят дела на Кипре, в Греции и Турции

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Для многих ситуация с отпуском за границей остается пугающей и непонятной. Хочется на море, но глаза становятся круглыми, когда перечитываешь, сколько процедур необходимо пройти, чтобы добраться до заветной пальмы. Не отпускает и самый главный вопрос — а болеют ли там так же, как у нас, и как быть с вакцинацией. Что происходит в других странах в третью волну и стоит ли планировать отпуск на ближайшее время — мы попросили отдыхающих на разных популярных курортах поделиться своими наблюдениями.

Кипр

Глафира вместе с мужем и дочерью недавно вернулась из отпуска — семья отдыхала на Кипре.

Глафира с семьей отдыхала на Кипре в начале июня

Глафира с семьей отдыхала на Кипре в начале июня

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— Мы ездили в отпуск на Кипр в начале июня. Перед поездкой сдали ПЦР-тест на английском языке с QR-кодом — это обязательно для лиц старше 14 лет. Загружали на платформу Cyprus flight pass — это, пожалуй, самый технически трудный момент. По прилете прямо в аэропорту нас очень оперативно проводили на ПЦР-тест, стоимость которого 30 евро, а через 2 часа уже прислали результаты.

На фото слева отель, в котором они жили одни

На фото слева отель, в котором они жили одни

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— Эпидемиологическая обстановка там значительно спокойнее, чем тут. Читая российские новости, пребывая на Кипре, очень удивлялись ситуации, потому что там о ковиде напоминают лишь объявления об обязательном ношении масок. Болеющих не наблюдали. Поначалу прибывающие были в основном только русские, позже появились англичане. Народу было немного. Пляжи свободные. В силу того, что количество туристов значительно меньше, большинство магазинов и баров не работало. Локдауна не опасались. Слышали, что многие рейсы из России на Кипр на тот момент отменялись. Думали только, как же нам повезло, что мы успели.

На пляжах немноголюдно

На пляжах немноголюдно

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— Общую стоимость двухнедельной поездки уже сложно подсчитать, но, предположительно, она обошлась в 300 с небольшим тысяч рублей, на двоих взрослых и ребенка. В эту сумму входят все расходы на ПЦР там и тут — по прилете тоже необходимо дважды сдать тесты и загрузить на «Госуслуги» (это касается и детей тоже). Мы брали отель с большой территорией и несколькими пляжами, заполненность отеля была процентов 30. Стоимость, учитывая нынешний курс евро, отличная, не думаю, что в России получилось бы меньше, но качество отдыха бы значительно пострадало. Народ особо не ощущается, иностранную речь почти не слышно — это бросилось в глаза, вокруг были одни сограждане. Мы неоднократно были на Кипре, но такое впервые.

Греция

Ольга с дочерью сейчас отдыхает в Греции. Их поездка была запланирована еще в 2020 году, но туроператор перенес ее на год.

Местные улочки выглядят более оживленно, просто Ольга старается фотографировать тогда, когда нет людей

Местные улочки выглядят более оживленно, просто Ольга старается фотографировать тогда, когда нет людей

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— У нас в туре был греческий перевозчик, но на момент вылета их рейсов не было в полетной программе. Ждать было страшно, то ли наконец поставят эти рейсы, то ли вообще всё опять закроют. Поэтому как только у «Уральских авиалиний» появился рейс на Родос, мы перебронировали тур сюда. Хорошо, что наш депозит был в евро, хотя бы не пришлось доплачивать за рост валюты. На депозите у нас было 1350 евро, немного доплатили за перебронирование. Сейчас наш первоначальный тур стоил бы примерно раза в 2 дороже, но только потому что не было чартерных рейсов, а единственный регулярный стоил, конечно же, слишком дорого.

Закаты завораживают, так же как и архитектура

Закаты завораживают, так же как и архитектура

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— По прилете греки принимают либо сертификат о вакцинации («Спутник» в том числе), либо ПЦР-тест не старше 72 часов, либо справку об антителах. Всё можно на русском. Перед вылетом нужно заполнить анкету на местном сайте, чтобы получить QR-код. Там нужно указать среди прочего, где вы в Греции останавливаетесь и контакты человека для экстренной связи, если с вами что-то случится.

В Греции введен комендантский час с 01:30 до 05:00

В Греции введен комендантский час с 01:30 до 05:00

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— В день нашего приезда был отменен масочный режим на улицах. Маски носят только в помещении. Если в магазине слишком много людей одновременно, могут попросить подождать, пока кто-то выйдет. Но мы пока с таким ни разу не сталкивались. Комендантский час с 01:30 до 05:00. Мы не нарушаем, спим, но говорят, что и нарушителей редко штрафуют, просто делают замечание. Похоже, что здесь так ждали туристов, что готовы простить всё.

В Греции отменили масочный режим на улицах

В Греции отменили масочный режим на улицах

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— Никакой третьей волны здесь не чувствуется абсолютно. Все просто наслаждаются летом: и туристы, и местные. Никаких волнений, обычная расслабленная, неторопливая южная жизнь. Кстати, ни разу не слышала сирен скорой помощи. В Новосибирске они уже давно привычная часть звукового ландшафта.

Вот так сейчас выглядит пляж

Вот так сейчас выглядит пляж

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— Людей на пляжах достаточно, чтобы не выглядело как «выжившие после пандемии», но уверена, что меньше, чем в доковидную эпоху. Всегда есть свободные шезлонги, да и вообще достаточно просторно. На туристических улочках вполне оживленно, а вот в музеях было пусто, но вряд ли это связано именно с пандемией. Судя по тому, как гремят улицы по ночам, местная клубная жизнь вообще существует вне ковидой реальности.

Турция

Амантай отдыхает в Турции в этом году уже в третий раз, путешествует сама без туроператора.

В этом году Амантай побывала в Турции уже 3 раза

В этом году Амантай побывала в Турции уже 3 раза

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— В апреле, для того чтобы попасть в Турцию, нужны были ПЦР-тест и HES-код, без этой декларации не пускают. В аэропорту на регистрации женщину не пропустили из-за того, что была ошибка в букве, — анкету нужно заполнять на сайте «Туркиш эйрлайнс». Тогда я была в Анкаре, Трабзоне, Каппадокии и Стамбуле. В Каппадокии застала первый день жесткого локдауна, когда им запретили выходить на улицу до 17-го мая. Было ощущение, что ночью случилось происшествие, после которого выжили только туристы, тем более в Гореме, где я тогда находилась, это маленький туристический поселок. Далее — Стамбул. Видеть его таким пустым было непривычно.

Страна встретила сибирячку шикарными закатами

Страна встретила сибирячку шикарными закатами

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— Сейчас Турция уже не спрашивает ни тест, ни код. Это по-прежнему обязательное условие, но по прилете их не проверяют. На данный момент я побывала в Анталии (Коньяалты пляж), Чешме, Алачаты, Кушадасы, Фоча. На последних четырех курортах в основном отдыхают местные. Людей много, туристов меньше.

Заведения после 22:00 уже не работают

Заведения после 22:00 уже не работают

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— В принципе, все люди живут как живут, всё зависит от города. Например, если в Анталии можно увидеть много кого, кто ходит без маски, в Измире все в масках. В музеи, ТРЦ пускают по HES-коду. Всё работает, но в 22:00 вы уже не найдете открытого кафе или ресторана, даже если это туристическое место. Цены с каждой неделей повышаются что на жилье, что на аренду машин. Так как они надеются на туристов. Скорее всего, из России. Даже в Каппадокии две недели назад местные гиды говорили, что в основном местный народ отдыхает, а иностранцев надеются увидеть больше в августе, сентябре.

Берег моря прекрасен вне всяких эпидемий

Берег моря прекрасен вне всяких эпидемий

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— Насчет того, много ли народу, например, в воскресенье из-за локдауна для местных Коньяалты в Анталии был почти пустой, а вот пляж Кушадасы был переполнен. Но говорят с 1 июля будут сняты запреты для местных жителей, так что везде много народу будет. В кофейнях народу хватает. Сегодня направляюсь в город Бодрум, посмотрим, что там.

Вечером на улицах становится менее людно

Вечером на улицах становится менее людно

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— В целом меры тут лучше сохраняются, как по мне. В аэропортах внутреннее направление, люди четко соблюдают дистанцию, никто им не говорит, но порядок у самих граждан есть. Люди используют почти везде антисептики, маски. Особого страха у местных не видишь, с болеющими не сталкивалась. Вакцинация у местного населения идет активно, и, по их же словам, большинство смотрят на вакцинацию положительно.

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ГрецияКипрТурцияотдых за границейтретья волна коронавируса
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