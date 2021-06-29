«Не спрашивает ни тест, ни код»: сибиряки уехали на популярные курорты и рассказали, что там происходит в третью волну

— Общую стоимость двухнедельной поездки уже сложно подсчитать, но, предположительно, она обошлась в 300 с небольшим тысяч рублей, на двоих взрослых и ребенка. В эту сумму входят все расходы на ПЦР там и тут — по прилете тоже необходимо дважды сдать тесты и загрузить на «Госуслуги» (это касается и детей тоже). Мы брали отель с большой территорией и несколькими пляжами, заполненность отеля была процентов 30. Стоимость, учитывая нынешний курс евро, отличная, не думаю, что в России получилось бы меньше, но качество отдыха бы значительно пострадало. Народ особо не ощущается, иностранную речь почти не слышно — это бросилось в глаза, вокруг были одни сограждане. Мы неоднократно были на Кипре, но такое впервые.



Греция

Ольга с дочерью сейчас отдыхает в Греции. Их поездка была запланирована еще в 2020 году, но туроператор перенес ее на год.