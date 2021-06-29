«Не спрашивает ни тест, ни код»: сибиряки уехали на популярные курорты и рассказали, что там происходит в третью волну

Для многих ситуация с отпуском за границей остается пугающей и непонятной. Хочется на море, но глаза становятся круглыми, когда перечитываешь, сколько процедур необходимо пройти, чтобы добраться до заветной пальмы. Не отпускает и самый главный вопрос — а болеют ли там так же, как у нас, и как быть с вакцинацией. Что происходит в других странах в третью волну и стоит ли планировать отпуск на ближайшее время — мы попросили отдыхающих на разных популярных курортах поделиться своими наблюдениями.
Кипр
Глафира вместе с мужем и дочерью недавно вернулась из отпуска — семья отдыхала на Кипре.
— Мы ездили в отпуск на Кипр в начале июня. Перед поездкой сдали ПЦР-тест на английском языке с QR-кодом — это обязательно для лиц старше 14 лет. Загружали на платформу Cyprus flight pass — это, пожалуй, самый технически трудный момент. По прилете прямо в аэропорту нас очень оперативно проводили на ПЦР-тест, стоимость которого 30 евро, а через 2 часа уже прислали результаты.
— Эпидемиологическая обстановка там значительно спокойнее, чем тут. Читая российские новости, пребывая на Кипре, очень удивлялись ситуации, потому что там о ковиде напоминают лишь объявления об обязательном ношении масок. Болеющих не наблюдали. Поначалу прибывающие были в основном только русские, позже появились англичане. Народу было немного. Пляжи свободные. В силу того, что количество туристов значительно меньше, большинство магазинов и баров не работало. Локдауна не опасались. Слышали, что многие рейсы из России на Кипр на тот момент отменялись. Думали только, как же нам повезло, что мы успели.
— Общую стоимость двухнедельной поездки уже сложно подсчитать, но, предположительно, она обошлась в 300 с небольшим тысяч рублей, на двоих взрослых и ребенка. В эту сумму входят все расходы на ПЦР там и тут — по прилете тоже необходимо дважды сдать тесты и загрузить на «Госуслуги» (это касается и детей тоже). Мы брали отель с большой территорией и несколькими пляжами, заполненность отеля была процентов 30. Стоимость, учитывая нынешний курс евро, отличная, не думаю, что в России получилось бы меньше, но качество отдыха бы значительно пострадало. Народ особо не ощущается, иностранную речь почти не слышно — это бросилось в глаза, вокруг были одни сограждане. Мы неоднократно были на Кипре, но такое впервые.
Греция
Ольга с дочерью сейчас отдыхает в Греции. Их поездка была запланирована еще в 2020 году, но туроператор перенес ее на год.
— У нас в туре был греческий перевозчик, но на момент вылета их рейсов не было в полетной программе. Ждать было страшно, то ли наконец поставят эти рейсы, то ли вообще всё опять закроют. Поэтому как только у «Уральских авиалиний» появился рейс на Родос, мы перебронировали тур сюда. Хорошо, что наш депозит был в евро, хотя бы не пришлось доплачивать за рост валюты. На депозите у нас было 1350 евро, немного доплатили за перебронирование. Сейчас наш первоначальный тур стоил бы примерно раза в 2 дороже, но только потому что не было чартерных рейсов, а единственный регулярный стоил, конечно же, слишком дорого.
— По прилете греки принимают либо сертификат о вакцинации («Спутник» в том числе), либо ПЦР-тест не старше 72 часов, либо справку об антителах. Всё можно на русском. Перед вылетом нужно заполнить анкету на местном сайте, чтобы получить QR-код. Там нужно указать среди прочего, где вы в Греции останавливаетесь и контакты человека для экстренной связи, если с вами что-то случится.
— В день нашего приезда был отменен масочный режим на улицах. Маски носят только в помещении. Если в магазине слишком много людей одновременно, могут попросить подождать, пока кто-то выйдет. Но мы пока с таким ни разу не сталкивались. Комендантский час с 01:30 до 05:00. Мы не нарушаем, спим, но говорят, что и нарушителей редко штрафуют, просто делают замечание. Похоже, что здесь так ждали туристов, что готовы простить всё.
— Никакой третьей волны здесь не чувствуется абсолютно. Все просто наслаждаются летом: и туристы, и местные. Никаких волнений, обычная расслабленная, неторопливая южная жизнь. Кстати, ни разу не слышала сирен скорой помощи. В Новосибирске они уже давно привычная часть звукового ландшафта.
— Людей на пляжах достаточно, чтобы не выглядело как «выжившие после пандемии», но уверена, что меньше, чем в доковидную эпоху. Всегда есть свободные шезлонги, да и вообще достаточно просторно. На туристических улочках вполне оживленно, а вот в музеях было пусто, но вряд ли это связано именно с пандемией. Судя по тому, как гремят улицы по ночам, местная клубная жизнь вообще существует вне ковидой реальности.
Турция
Амантай отдыхает в Турции в этом году уже в третий раз, путешествует сама без туроператора.
— В апреле, для того чтобы попасть в Турцию, нужны были ПЦР-тест и HES-код, без этой декларации не пускают. В аэропорту на регистрации женщину не пропустили из-за того, что была ошибка в букве, — анкету нужно заполнять на сайте «Туркиш эйрлайнс». Тогда я была в Анкаре, Трабзоне, Каппадокии и Стамбуле. В Каппадокии застала первый день жесткого локдауна, когда им запретили выходить на улицу до
— Сейчас Турция уже не спрашивает ни тест, ни код. Это по-прежнему обязательное условие, но по прилете их не проверяют. На данный момент я побывала в Анталии (Коньяалты пляж), Чешме, Алачаты, Кушадасы, Фоча. На последних четырех курортах в основном отдыхают местные. Людей много, туристов меньше.
— В принципе, все люди живут как живут, всё зависит от города. Например, если в Анталии можно увидеть много кого, кто ходит без маски, в Измире все в масках. В музеи, ТРЦ пускают по HES-коду. Всё работает, но в 22:00 вы уже не найдете открытого кафе или ресторана, даже если это туристическое место. Цены с каждой неделей повышаются что на жилье, что на аренду машин. Так как они надеются на туристов. Скорее всего, из России. Даже в Каппадокии две недели назад местные гиды говорили, что в основном местный народ отдыхает, а иностранцев надеются увидеть больше в августе, сентябре.
— Насчет того, много ли народу, например, в воскресенье из-за локдауна для местных Коньяалты в Анталии был почти пустой, а вот пляж Кушадасы был переполнен. Но говорят с 1 июля будут сняты запреты для местных жителей, так что везде много народу будет. В кофейнях народу хватает. Сегодня направляюсь в город Бодрум, посмотрим, что там.
— В целом меры тут лучше сохраняются, как по мне. В аэропортах внутреннее направление, люди четко соблюдают дистанцию, никто им не говорит, но порядок у самих граждан есть. Люди используют почти везде антисептики, маски. Особого страха у местных не видишь, с болеющими не сталкивалась. Вакцинация у местного населения идет активно, и, по их же словам, большинство смотрят на вакцинацию положительно.
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