Ехать или нет? Какая обстановка с коронавирусом на популярных курортах и сколько там заболевших

Мир накрыло третьей волной ковида, а летний отдых, на который мы рассчитывали, когда всё закончится, снова под большим вопросом. Карантина пока нет, из города можно выбраться, вопрос — куда поехать.



Из заграничных морских курортов доступен Кипр, возобновилось авиасообщение с Турцией, можно отдохнуть в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах. Местный туризм для новосибирцев, помимо осмотра красот внутри региона, — прежде всего Горный Алтай. Сегодня это еще и один из самых востребованных курортов у москвичей. С мая по июнь количество заболевших в Республике Алтай подскочило в два раза. В мае — 14 случаев, в июне — уже 31. В Алтайском крае (там, где Яровое и Белокуриха) 22 мая выявили 61 случай заболевания коронавирусом за сутки, 22 июня — уже 109.