Ехать или нет? Какая обстановка с коронавирусом на популярных курортах и сколько там заболевших

В туристических регионах России резко выросла заболеваемость ковидом
Третья волна распространения ковида — уже факт, подтвержденный статистикой. Сейчас в Новосибирской области количество заболевших вернулось к январским цифрам. В среднем за сутки, по официальной статистике, регистрируют примерно полторы сотни заболевших. Новые индийские штаммы, прививочная кампания, споры с противниками вакцины — главные темы сезона. Но летом, несмотря на все страхи и риски, по привычке хочется в отпуск. Один из факторов при выборе места отдыха — уровень заболеваемости в регионе, во всяком случае, по официальной статистике. Мы собрали цифры по заболевшим за один месяц и составили список ограничений для туристов к этому моменту.
Мир накрыло третьей волной ковида, а летний отдых, на который мы рассчитывали, когда всё закончится, снова под большим вопросом. Карантина пока нет, из города можно выбраться, вопрос — куда поехать.
Из заграничных морских курортов доступен Кипр, возобновилось авиасообщение с Турцией, можно отдохнуть в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах. Местный туризм для новосибирцев, помимо осмотра красот внутри региона, — прежде всего Горный Алтай. Сегодня это еще и один из самых востребованных курортов у москвичей. С мая по июнь количество заболевших в Республике Алтай подскочило в два раза. В мае — 14 случаев, в июне — уже 31. В Алтайском крае (там, где Яровое и Белокуриха) 22 мая выявили 61 случай заболевания коронавирусом за сутки, 22 июня — уже 109.
Пугаем дальше. Для тех, кто планирует поездку на Байкал в Иркутской области, показатели чуть ниже. В мае — 119 человек, в июне — 153 заболевших (разница — 32), статистика по количеству погибших разнится несильно, в мае — 8, в июне — 11.
Лавры зимнего Шерегеша Кузбассу хочется получать и летом. Поэтому правительство региона всеми правдами и неправдами пытается разрекламировать летние горы. Но вот статистика по заболеваемости там невеселая — за месяц количество заболевших увеличилось больше чем в два раза (22 мая — 58, 22 июня — уже 138).
В этом году в запасе туристских направлений у новосибирцев Москва и Санкт-Петербург. Почему бы не съездить попроведать столицы — почти Европа, но вход свободен и относительно доступно по деньгам. Не секрет, что обстановка с ковидом там сейчас сложная и маячат жесткие ограничения для невакцинированных. В мае в Санкт-Петербурге было 815 заболевших в сутки, в июне — уже 1065 (разница — 250 случаев). В Москве в мае за сутки заболевали 2653 человека, в июне — 6555 (суточная разница — 3902 случая).
На морских курортах нет трехзначных цифр по заболевшим, но и население, по официальным данным, там тоже небольшое (приезжие не учитываются). Так, в Краснодарском крае в мае заболевших за сутки было 97 человек, в июне — 118 (на 21 человека больше). Местный оперштаб дает отдельную статистику по краснодарским курортам. В Сочи, например, 22 мая заболели 13 человек, 22 июня — 19. В Крыму заболеваемость выросла больше чем в два раза. В мае — 91 случай, в июне — уже 201.
Что касается зарубежных курортов, по данным на 25 июня, на Кипре сейчас в общей сложности 1600 заболевших при населении чуть более миллиона. Для сравнения: в Новосибирской области, по данным оперштаба на 25 июня, в инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3989 пациентов, в том числе 95 детей. В отделениях реанимации находится 228 человек. На ИВЛ — 38 пациентов.
Если брать ежедневную статистику, 24 июня на Кипре 167 заболевших, в Турции — 5809 (население страны — 77 миллионов), в ОАЭ — 1988 (население — около 10 миллионов человек). Население Египта — чуть больше 100 миллионов, заболевших 24 июня там зафиксировано 466 человек (по данным сайта Coronavirus-monitorus.ru).
Несмотря на все сложности, новые правила и страхи, люди всё равно едут в отпуск. Российские морские курорты еле справляются с потоком туристов — вроде бы и награда за сорванный сезон в прошлом году, но мест просто нет.
— Поможем сделать правильный выбор гостям города! НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ! — это естественная реакция на возникшую критическую ситуацию в Сочи. Даже у гостеприимства есть предел. Выразить свое отношение к сложившемуся транспортному коллапсу поможет принт «НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ!». Его можно разместить на авто, стене, футболке и в соцсетях, — говорилось в сообщении местного телеграм-канала. Правда, авторы поста подчеркивали, что не приезжать просят только на машинах.
Возможно, поток схлынет после анонсированных ограничений для непривитых. 24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в гостиницы края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на ковид, с 1 августа — сертификат о вакцинации.
Кстати, кроме коронавируса, туристов, собравшихся в Крым, останавливают потопы в Керчи и Ялте. Тем не менее массовых отказов от поездок пока нет, хотя на территории курорта тоже вводятся ограничения. По новому указу губернатора Севастополя с 28 июня туристы смогут заселиться в местные отели только при наличии ПЦР-теста, справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19. С 16 июля условия еще жестче: заселение только по справке о вакцинации и наличии антител, отрицательных ПЦР-тестов уже будет мало. Кроме того, и в Крыму, и в Севастополе запретили работать всем кафе и барам с 23:00 до 08:00. Не то чтобы для всех принципиально, но всё же.
Чтобы поехать на Кипр, нужно сделать кучу тестов на ковид, причем за свои деньги. Кстати, как обстоят дела на Кипре, недавно рассказывал новосибирец, который отправился туда в свадебное путешествие.
С 20 июня в Москве запретили работать детским игровым комнатам, фуд-кортам в торговых центрах. Закрыли аттракционы в парках, а ночью запретили работать клубам и ресторанам. Те же ограничения с 17 июня ввели в Санкт-Петербурге. В соседнем Кемерово, кстати, тоже запретили работу общепита в ночное время и закрыли фуд-корты в торговых центрах.
В Новосибирской области с 1 июля тоже вводятся ограничения. В кинотеатрах, на концертах зал может быть заполнен не больше чем наполовину. Массовые мероприятия и концерты запрещены в местах, не предназначенных для этого. Так, например, в этом году уже второй сезон подряд не будет акции «Кино на траве», которая проходила летом по пятницам в Нарымском сквере.
Однако на карантин пока никто никого не садит, поэтому можно исследовать местные достопримечательности — недавно под Новосибирском открыли «Мира Парк». А на следующей неделе обещают жару, так что можно поехать на открывшиеся к этому дню городские пляжи.