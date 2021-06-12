В Новосибирске прошло техническое открытие «Мира Парка» — смотрим, какой он

В Новосибирске прошло техническое открытие «Мира Парка»
В Новосибирске прошло техническое открытие «Мира Парка» — первого частного парка в городе, который находится в Мошковском районе, в поселке Октябрьском. Его создал владелец «Мира Терм» и девелопер коттеджного поселка «Деревня Мира» Андрей Алексеев.
— Официальное открытие «Мира Парка» запланировано на
Пока еще здесь не работают детская площадка, пляж, мини-ферма, сад камней, квест в Доме Земли, но зато в тестовом режиме можно посетить Дом Звука, планетарий или просто погулять по парку и поучаствовать в мероприятиях, которые будут проходить в этот день.
Сегодня для посетителей организованы различные мастер-классы, например, по вышивке, росписи тарелок, по созданию гончарных изделий, плетению поясов и изготовлению свистулек. Также сегодня там будет концерт, приуроченный ко Дню России.
Вход в парк платный. Цена билета варьируется примерно от 400 до
Ранее мы рассказывали, какие особенности есть у первого частного парка в Новосибирске.