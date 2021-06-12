В Новосибирске прошло техническое открытие «Мира Парка» — смотрим, какой он

В Новосибирске прошло техническое открытие «Мира Парка» — первого частного парка в городе, который находится в Мошковском районе, в поселке Октябрьском. Его создал владелец «Мира Терм» и девелопер коттеджного поселка «Деревня Мира» Андрей Алексеев.



— Официальное открытие «Мира Парка» запланировано на 20 июня . К этому времени будут запущены все локации, — рассказала журналисту НГС руководитель проекта Анна Михеева.