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В Новосибирске прошло техническое открытие «Мира Парка» — смотрим, какой он

Официально он откроется чуть позже — 20 июня

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Общая площадь парка составляет <nobr class="_">15,4 га</nobr>

Общая площадь парка составляет 15,4 га

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В Новосибирске прошло техническое открытие «Мира Парка»

В Новосибирске прошло техническое открытие «Мира Парка» — первого частного парка в городе, который находится в Мошковском районе, в поселке Октябрьском. Его создал владелец «Мира Терм» и девелопер коттеджного поселка «Деревня Мира» Андрей Алексеев.

— Официальное открытие «Мира Парка» запланировано на 20 июня. К этому времени будут запущены все локации, — рассказала журналисту НГС руководитель проекта Анна Михеева.

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Пока еще здесь не работают детская площадка, пляж, мини-ферма, сад камней, квест в Доме Земли, но зато в тестовом режиме можно посетить Дом Звука, планетарий или просто погулять по парку и поучаствовать в мероприятиях, которые будут проходить в этот день.

Сюда нельзя приезжать с собаками и другими животными, нельзя кататься на велосипедах и самокатах

Сюда нельзя приезжать с собаками и другими животными, нельзя кататься на велосипедах и самокатах

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Сегодня для посетителей организованы различные мастер-классы, например, по вышивке, росписи тарелок, по созданию гончарных изделий, плетению поясов и изготовлению свистулек. Также сегодня там будет концерт, приуроченный ко Дню России.

Вход в парк платный. Цена билета варьируется примерно от 400 до 900 рублей. Вход на пляж с теплыми бассейнами и баней оплачивается отдельно.

Вокруг озера там можно будет устроить небольшой пикник

Вокруг озера там можно будет устроить небольшой пикник

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В стоимость билета входит посещение парка на весь день, вход в парковые павильоны, посещение геологического <nobr class="_">музея —</nobr> Сада камней, огромной детской площадки, мини-фермы и открытых мероприятий

В стоимость билета входит посещение парка на весь день, вход в парковые павильоны, посещение геологического музея — Сада камней, огромной детской площадки, мини-фермы и открытых мероприятий

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Ранее мы рассказывали, какие особенности есть у первого частного парка в Новосибирске.

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«Мира Термы. Сосновый бор»Андрей Алексеев«Мира Парк»частный парк
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