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Губернатор подписал постановление о новых ограничениях из-за ковида — публикуем документ

Новые правила проведения мероприятий будут действовать с 1 июля

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Для театров сделали исключение — только с 10 июля для них сократили количество зрителей до 50%, для всех остальных ограничения начнут действовать с 1 июля

Для театров сделали исключение — только с 10 июля для них сократили количество зрителей до 50%, для всех остальных ограничения начнут действовать с 1 июля

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В НСО подписано постановление о новых ограничениях из-за ковида

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о новых ограничениях из-за распространения коронавируса.

В регионе по-прежнему под запретом массовые мероприятия, кроме тех, что посвящены государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

С 1 июля ограничивается допуск зрителей в кинотеатры, на концерты, фестивали — не более 50% от общей вместимости зала. При этом массовые мероприятия и концерты запрещены в местах, не предназначенных для этого — спортивные сооружения, выставочные комплексы и другие помещения. Официальные торжественные мероприятия и спортивные соревнования также могут проводиться с участием не более 50% зрителей.

При этом для театров сделали исключение — только с 10 июля для них ограничили количество зрителей до 50%.


Иногородние спортсмены должны иметь отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования.

Публикуем документ.

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Принятые меры выглядят достаточно мягкими, по сравнению с другими регионами. Например, в Москве уже введена обязательная вакцинация для некоторых сфер, а в рестораны пускают только людей с антителами или свежим отрицательным ПЦР-тестом. Бурятия стала первым регионом России, который объявил локдаун из-за третьей волны коронавируса.

СЮЖЕТ

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Можно ли сибирякам без прививки посещать больницы (например, навещать родственников), ездить к детям в летний лагерь, заселяться в отели или санатории? Мы узнали, какие правила актуальны на сегодняшний день, хотя скоро все может измениться, учитывая опыт других регионов России.

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