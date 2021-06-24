Губернатор подписал постановление о новых ограничениях из-за ковида — публикуем документ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о новых ограничениях из-за распространения коронавируса.

В регионе по-прежнему под запретом массовые мероприятия, кроме тех, что посвящены государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

С 1 июля ограничивается допуск зрителей в кинотеатры, на концерты, фестивали — не более 50% от общей вместимости зала. При этом массовые мероприятия и концерты запрещены в местах, не предназначенных для этого — спортивные сооружения, выставочные комплексы и другие помещения. Официальные торжественные мероприятия и спортивные соревнования также могут проводиться с участием не более 50% зрителей.