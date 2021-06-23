Первый регион в России объявил локдаун из-за третьей волны коронавируса

Бурятия стала первым регионом России, который объявил локдаун из-за третьей волны коронавируса. Режим нерабочих дней здесь вводят с 27 июня по 11 июля, сообщает оперативный штаб.



На это время в регионе будет запрещена деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, транспорта и СМИ.



Кроме того, до 11 июля в Бурятии будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала.



При этом ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полного локдауна в России в связи с ростом заболеваемости коронавирусом не планируется.

