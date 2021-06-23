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Первый регион в России объявил локдаун из-за третьей волны коронавируса

С 27 июня ограничения вводит Бурятия

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О полномасштабном локдауне по всей стране речи пока не идет

О полномасштабном локдауне по всей стране речи пока не идет

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Бурятия стала первым регионом России, который объявил локдаун из-за третьей волны коронавируса. Режим нерабочих дней здесь вводят с 27 июня по 11 июля, сообщает оперативный штаб.

На это время в регионе будет запрещена деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, транспорта и СМИ.

Кроме того, до 11 июля в Бурятии будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала.

При этом ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полного локдауна в России в связи с ростом заболеваемости коронавирусом не планируется.

— Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун, — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что регионы будут принимать решения по антиковидным мерам в рамках особых полномочий, которые президент дал им своим указом.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

На сегодняшний день в Бурятии зарегистрировано 42 435 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 258 человек. 1066 человек скончались от COVID-19 (20 за минувшие сутки).

В России за сутки зарегистрировали 17 594 новых случая COVID-19 и 548 летальных исходов, из больниц выписали 12 660 пациентов.

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COVID-19Бурятиякоронавируслокдаунковид
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