В Крым теперь пустят только с прививкой? Какие ограничения ввели на российском курорте

Открытие границ с Турцией и потопы в Ялте и Керчи немного охладили пыл россиян по поводу отпуска в Крыму, однако массовых отказов от бронирования турагенты пока не зафиксировали. Есть лишь единичные случаи отмены путевок. Порушить планы соотечественников на отпуск в Крыму может, скорее, другой момент — на полуострове в последние дни значительно ужесточаются коронавирусные ограничения.
Рассказываем, кому теперь нельзя будет попасть на отдых в Ялту, Коктебель или Севастополь, о каких развлечениях придется позабыть и какие условия нужно соблюсти, чтобы отдохнуть в Крыму.
Пустят только привитых
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 21 июня подписал новый указ, по которому с 28 июня по 15 июля туристы смогут заселиться в местные отели только при наличии ПЦР-теста, справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19. С 16 июля условия еще жестче — заселение только по справке о вакцинации и наличии антител, отрицательные ПЦР-тесты уже не будут котироваться.
Таким образом, в Севастополе в этом году ждут только привитых или недавно переболевших COVID-19 туристов. Эти условия жестче, чем летом 2020 года, когда отельерам только рекомендовали спрашивать с гостей отрицательный ПЦР-тест.
У местных жителей эта новость вызвала ожидаемую реакцию. «Угробят весь бизнес», «Конец курортному сезону», «Если бы об этом предупредили в апреле, то проблем бы не было ни у туристов, ни у тех, кто их принимает», — пишут они в соцсетях.
Владельцы отелей пока находятся в растерянности: очевидно, что новые правила серьезно скажутся на тратах людей на отпуск.
— Мы возмущены этим решением. Получается, что люди попадают на деньги. ПЦР-тест стоит две тысячи на человека, если едут отдыхать семьей в четыре человека, то нужно потратить дополнительно восемь тысяч, ну кому это надо? Прививка бесплатная, но она же должна делаться добровольно, а сейчас, получается, людей обязывают ее сделать! — говорит владелица гостевого дома в Севастополе Линара.
По ее мнению, если большие и серьезные игроки отельного рынка смогут соблюсти новые условия, то небольшие гостевые дома и частный сектор наверняка попробуют «уйти в тень» и будут надеяться, что до них не дойдут проверяющие. Иначе можно потерять значительную часть клиентов и дохода.
— Большие гостиницы, может, и будут спрашивать эти справки. Но есть же еще частный сектор, всякие бабушки, которые сдают комнаты. Разве они будут заморачиваться с этим? Нет, конечно! Всё равно кто-нибудь проскочит, — добавила бизнесмен.
В Крыму подобную меру пока не ввели, но решили зайти с другой стороны: глава региона Сергей Аксёнов рекомендовал организациям, работающим в туристической сфере (отели, экскурсии, транспорт, общепит) привить 100% своих сотрудников от COVID-19, если у них нет медицинских противопоказаний. Это пока только рекомендация, прописанная в официальном приказе, но, вполне возможно, через какое-то время вакцинация в сфере услуг станет обязательной.
Веселиться нельзя
И в Крыму, и в Севастополе (юридически они являются разными регионами) этим летом запрещена работа кафе, баров и ресторанов с 23:00 до 8:00. В
Проводить массовые культурные и спортивные мероприятия можно только с 50% наполняемостью залов. К ним относятся и кинопоказы, и театральные представления, и цирк, и спортивные соревнования.
В Крыму до конца лета запрещается работа развлекательных и детских центров и площадок на территории ТЦ по выходным и в праздничные дни (в будни — можно). В Симферополе, Ялте и Алуште как в регионах с наихудшей ситуацией по COVID-19 запрещены любые дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы и концерты.
В Севастополе развлекательные центры для детей под запретом ежедневно до 31 июля, а также нельзя курить кальяны в кафе, ресторанах и барах и даже заказывать их домой. Отдельной строкой в приказе прописали запрет на отдых в палаточных лагерях. Последнее может особенно сильно ударить по любителям остановиться с палаткой в кемпингах и на диких пляжах в окрестностях Севастополя.
При этом некоторые официальные мероприятия продолжают проходить, и никакая пандемия им не мешает. 14 июня в Севастополе отметили День города с бесплатным концертом Пелагеи, фейерверком и шоу дронов. 20 июня прошел Большой севастопольский офицерский бал с тысячей участников. На 7–8 августа активно рекламируют и продают билеты на байк-шоу «Ночных волков» с участием российских рок-групп. А в
Что со статистикой?
По состоянию на 22 июня, за минувшие сутки в республике Крым коронавирусом заболел 201 человек — это шестое место по России. В Севастополе 76 случаев за сутки — где-то в середине списка регионов по стране, но, учитывая количество жителей, это существенно.
Резкий скачок заболеваемости случился примерно две недели назад. Еще месяц назад, в
На всём полуострове продолжает действовать масочный режим. На улицах маски никто не носит, и за это не штрафуют. Однако в любых магазинах, в транспорте, при входе в кафе или в музей вас настойчиво попросят надеть маску. В последнее время за этим стали усиленно следить, полиция проводит рейды и выписывает штрафы организациям, в которых этот режим не соблюдается. На входе практически в любое кафе или магазин лежат бесплатные маски, в крайнем случае они есть в продаже.