В Крым теперь пустят только с прививкой? Какие ограничения ввели на российском курорте

Пустят только привитых



Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 21 июня подписал новый указ, по которому с 28 июня по 15 июля туристы смогут заселиться в местные отели только при наличии ПЦР-теста, справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19. С 16 июля условия еще жестче — заселение только по справке о вакцинации и наличии антител, отрицательные ПЦР-тесты уже не будут котироваться.



Таким образом, в Севастополе в этом году ждут только привитых или недавно переболевших COVID-19 туристов. Эти условия жестче, чем летом 2020 года, когда отельерам только рекомендовали спрашивать с гостей отрицательный ПЦР-тест.



У местных жителей эта новость вызвала ожидаемую реакцию. «Угробят весь бизнес», «Конец курортному сезону», «Если бы об этом предупредили в апреле, то проблем бы не было ни у туристов, ни у тех, кто их принимает», — пишут они в соцсетях.

