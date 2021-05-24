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«Не приезжайте!» Жители Сочи взмолились о пощаде — в городе больше нет места для туристов

Пробки, ковид, проблемы с коммуникациями и цены на жилье делают жизнь сочинцев и туристов невыносимой

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Существующая инфраструктура курорта уже не справляется с наплывом сотен тысяч туристов

Существующая инфраструктура курорта уже не справляется с наплывом сотен тысяч туристов

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Война с коронавирусом в нашей стране идет полным ходом, а отпуск у людей — по расписанию. Каждый год сотни тысяч россиян отправляются на отдых. Но поскольку ограничения на выезд за рубеж существуют по-прежнему, толпы людей со всей страны едут в Краснодарский край. И, кажется, что не все местные жители рады дорогим, во всех смыслах, гостям. Журналист 93.RU узнавала, как закрытые границы изменили жизнь простых жителей курорта. И каковы пределы человеческих и инфраструктурных возможностей недавней олимпийской столицы.

Сразу после долгих майских каникул в сочинских телеграм-каналах были опубликованы новые логотипы неизвестных авторов, которые сопровождались текстом:

«Поможем сделать правильный выбор гостям города! «НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ!» — это естественная реакция на возникшую критическую ситуацию в Сочи. Даже у гостеприимства есть предел. Выразить свое отношение к сложившемуся транспортному коллапсу поможет принт «НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ!». Его можно разместить на авто, стене, футболке и в соцсетях». При этом авторы подчеркивали: «не приезжайте на машинах!».

Сочинцы считают, что даже у гостеприимства есть предел

Сочинцы считают, что даже у гостеприимства есть предел

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Публикации вызвали бурное обсуждение в соцсетях. В сочинской группе общественного движения «За Сочи!» в «Фейсбуке» пост набрал десятки комментариев.

Kirill Lemekh:

— Сквозь ад столпотворений машин на последних 200 км перед Сочи люди едут не от желания воспользоваться нашими парковочными местами, а от бедности.

Olga Tihonova:

— Не приезжайте на своих машинах!!! Или нужно организовывать перехватывающие стоянки для иногородних. И ради бога, отдыхайте, только с общественным транспортом!

Mik Tsym:

— Большинство едет на машинах, потому что купить билеты на семью не может. Тут есть два пути: снизить стоимость билетов или сделать въезд платным. Как и парковки.

Антонина Матвеенко:

— Чем решать проблемы, легче запретить и не пустить. Причем транспортный коллапс создают сами сочинцы, а просят не приезжать туристов. Хотя уже много лет в Сочи основные пробки с началом школьного года.

Геннадий Грачёв-Пруидзе:

— В Сочи нет мест для парковок из-за горного ландшафта местности. На узкой прибрежной полосе не осталось площадей для строительства их, вся территория застроена. Строить многоярусные парковки нерентабельно, мало кто ими будет пользоваться. В несезон будут простаивать без наполнения автомобилями.

Все комментирующие правы по-своему. В ковидные времена, когда закрыты границы, люди едут в тепло, а сочинцы ежедневно сталкиваются со столпотворением на улицах города. Это и ужасные пробки, нехватка мест в детских садах и школах, завышенные цены на аренду и покупку жилья. Спрос рождает предложение. В соцсетях идут настоящие битвы между местными и понаехавшими, а город всё больше перенаселяется. Номера каких только регионов не встретишь на дороге. Здесь все: Иркутск, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург, Чита, Хабаровск.

Квартира с окнами на море — для многих россиян несбыточная мечта

Квартира с окнами на море — для многих россиян несбыточная мечта

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Вся Москва у нас зимовала

Виктор Чупин работает в транспортной компании, офис которой находится в Адлере, посылки доставляет в центральный Сочи. Он рассказывает, что из-за заторов невозможно выполнить план по доставке посылок, клиенты не получают их вовремя.

— Мой заработок зависит от того, выполню я дневной план или нет. Утром забираю посылки в Адлере и два часа добираюсь до центра Сочи, раньше мне 30 минут хватало. В Сочи весь центр стоит, пробки образуются там, где их никогда не было. В результате если к первому заказчику я приеду к 13–14 часам, то это хорошо. В таких условиях план выполнить невозможно, — рассказал Виктор.

— Вся Москва у нас зимовала в этом году, фрилансеры, пенсионеры, мамочки с детьми, потому что заграница закрыта. Сейчас только май, еще и сезон не начался, а уже все дороги забиты. Если раньше по дублеру Курортного проспекта можно было быстро проехать, сейчас и он стоит. Хоть увольняйся с работы, — говорит Виктор.

С ним солидарен Артак Димерчан, сочинский таксист с 25-летним стажем.

Если раньше местные жаловались на пробки только во время курортного сезона, то сейчас заторы возникают круглый год

Если раньше местные жаловались на пробки только во время курортного сезона, то сейчас заторы возникают круглый год

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— Я как никто понимаю «крик души» авторов этого логотипа. Не приезжайте к нам на машинах! Совершенно невозможно работать. Проблема с приезжими, они в аэропорт Адлер из Сочи такси заказывают за час до того, как им нужно там быть. Потом мы стоим в пробке час, второй, они начинают срываться на меня, а я ни при чем, — говорит таксист. — Никаких объездных путей, кроме единственной трассы из Сочи в Адлер, нет, а она в большинстве своем стоит.

— Если раньше можно было три рейса из Сочи в Адлер минимум сделать, то теперь я вообще стараюсь не ездить по этому маршруту, но ведь и в Сочи все улицы стоят. Никакого заработка не стало, такого даже во время строительства Олимпиады не было, — сообщил Артак.

Не лучше ситуация обстоит с общественным транспортом, ведь ездит он по тем же дорогам, что и все. Жительница Сочи Тамара Синцова рассказала, что живет в центре Сочи, работает в адлерском микрорайоне Веселое. Дорога туда и обратно у нее занимает более трех часов.

— Если рано утром еще есть возможность пробки миновать, они появляются после 10 часов, то вечером дорога превращается в ад. В душном и переполненном автобусе более двух часов я еду в Сочи, приезжаю без сил. Ищу работу ближе к дому, но с ней в нашем городе проблемы. Поддерживаю этот флешмоб! Не приезжайте! Здесь невозможно жить! — сообщила Тамара.

По данным властей, за 10 дней майских праздников в Сочи отдохнули 232 тысячи туристов

По данным властей, за 10 дней майских праздников в Сочи отдохнули 232 тысячи туристов

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Конечно, волнует людей и коронавирусный фактор — миллионы отдыхающих, по мнению местных, могут «привезти заразы» во время летних отпусков. Однако и власти, и представители оперштаба просят не волноваться. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяны Гречаной, несмотря на то что на майские праздники в Сочи приехали несколько сотен тысяч отдыхающих, вспышки заболеваемости не произошло. За этот период заболело только шесть человек — трое отдыхающих и трое работников курортной отрасли. Еще раньше глава города Алексей Копайгородский рассказал, что в случае необходимости на курорте смогут оперативно развернуть дополнительно еще 850 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

— Но полагаем, что с учетом принимаемых мер этого не потребуется, — добавил глава Сочи.

Но в это верится с трудом. Все помнят, как в прошлом году, когда власти пообещали за отдых на отечественных курортах вернуть от 5 до 15 тысяч рублей, по стране резко выросло число больных после отдыха на российских югах.

6–7 миллионов за студию в спальном районе

Жительница Иркутска Юлия Сенникова решила переехать к морю год назад, своего жилья нет, вместе с мужем и собакой мотается по съемным квартирам, сейчас опять в стадии поиска жилья. Собственники фактически еженедельно поднимают стоимость аренды.

— В декабре сняли квартиру за 30 тысяч рублей, подписали договор. Через неделю собственник заявил, что повышает до 35 тысяч. Мы пытались возразить, что не соблюдаются условия договора. Он говорит одно: «Не нравится, съезжайте». В конце апреля он вообще попросил нас съехать, потому что решил сдавать посуточно. За 5 тысяч рублей в сутки, — жалуется Юлия. — Стоимость аренды неподъемная.

Пока они снимают комнату в гостевом доме за 25 тысяч в месяц и подумывают вернуться на родину. О покупке своего жилья в Сочи речи не идет, за последний год стоимость квадратного метра жилья катастрофически выросла. 6–7 миллионов за студию в 18 квадратов в спальном районе нужно еще поискать.

— Здесь нет хорошей работы. Я много лет работала риелтором в Иркутске, здесь совершенно всё по-другому, помыкалась в одном агентстве, в другом, продавать незаконные квартиры мне совесть не позволяет. Поэтому поедем домой, — рассказала Юлия.

Председатель общественно-гражданского движения «За Сочи!» Елена Негоруца считает, что все эти бытовые жалобы — мелочи по сравнению с реальным положением дел в Сочи. Она считает перенаселение города-курорта катастрофическим. В соответствии с генеральным планом, который разрабатывали в 2009 году, к 2023 году население Сочи не должно превышать 400 тысяч жителей. По неофициальным данным, сейчас в городе постоянно проживает около миллиона человек. И к ним присоединяются еще по 10 миллионов отдыхающих за лето. Отсюда массовое незаконное строительство, всем нужно где-то жить.

— Сейчас темпы незаконного строительства значительно меньше. Введение в эксплуатацию через суд практически сведено к нулю, — рассказала Елена.

Некоторые застройщики продолжают по инерции строить без необходимых согласований, с ними борются общественники, например, активисты «За Сочи!» могут в день 12 жалоб направить, но и земельный контроль городской администрации постоянно держит руку на пульсе.

— Публикуют реестр незаконных многоквартирных домов, чего никогда не делалось. Он всё время пополняется. Подают в суд, работа идет. К сожалению, то, что уже было построено, оно ведь никуда не делось. И люди в этих домах живут, — говорит Елена. — При этом квартирам, построенным зачастую на садовых участках, не хватает электроэнергии, водоснабжения, а канализации нет вообще. Соболевка, Мацеста, Краевско-Греческое, Лысая Гора, Пятигорская, Голубые Дали, Известинская — эти территории плотно застроены, а канализации там нет и не было никогда.

В мае, пока нельзя купаться, на сочинских пляжах еще можно найти место

В мае, пока нельзя купаться, на сочинских пляжах еще можно найти место

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Очистные работают на пределе

— Канализации нет, всё льется на рельеф. Как таковой канализации у нас нет во всем городе, и сейчас это признано главой города, что сети изношены. Еще в 2010 году сети были изношены на сто процентов. Те сети, которые были построены к Олимпиаде, — они в основном магистральные. В Бочаровом ручье канализацию построили, на Целинной сделали, это чтобы на «объект номер» один не лилось, — рассказывает Елена.

При этом к магистральным сетям подключаются старые трубы от домов, которые давно прогнили, при этом утверждению, что море в районе Сочи чистое, Елена Негоруца не верит. В городе нормально работают только адлерские очистные сооружения, их реконструировали к Олимпиаде, а после доработали, но там нет глубоководного выпуска, утверждает Елена, она сама там была и знает эту информацию, так сказать, из первых уст. Кудепстинские очистные реконструировали также перед Играми, но они всё равно старые и слабые.

— У нас все очистные сооружения между собой не закольцованы, тогда мощности можно было бы перебрасывать. Бзугинские до реконструкции перерабатывали 45 тысяч кубических метров в сутки, и 114 было у навагинских. Закрыли навагинские, остались только бзугинские. А какое строительство было — и незаконное, и законное. И еще строится жилой комплекс на северном склоне Бытхи, а еще «Альпийский квартал», «1, 2, 3», «Остров сокровищ», — рассказала Елена.

Нагрузка на изношенные сети колоссальная, а дагомысские и лазаревские очистные работают на пределе мощностей, в Дагомыс уходят стоки густонаселенного сочинского микрорайона Мамайка, при этом с 1970 года на этих сооружениях не было реконструкции и даже капитального ремонта. И такое положение вещей Елена Негоруца называет катастрофой, активисты много раз жаловались во все инстанции, вплоть до Генпрокуратуры, недавно проблему признал мэр Сочи Алексей Копайгородский. Город ограничен с одной стороны морем, с другой — горами, и расти ему некуда, поэтому растет он фактически бесконтрольно. Остановить это можно только принятием генерального плана, за который несколько лет бьются активисты. Власти пытаются принять генплан на городской округ, в который войдут все четыре района Сочи и нацпарк.

— Таким образом они хотят изменить реальную плотность населения и зеленых насаждений. Там есть четкие указания для санаторно-курортных местностей. Мы обратились к местным властям с вопросом, когда поставят границы внутригородских округов на кадастровый учет. Нам ответили, что сначала примут генплан. Мы обратились в прокуратуру и в департамент архитектуры Краснодарского края с требованием проверить законность этих действий, — сообщила Елена.

Она говорит, что активисты намерены добиться постановки на отдельный кадастровый учет границ исторического поселения Сочи, внутригородских районов, нацпарка, а также принять стратегию развития курорта. Кроме того, Елена Негоруца опасается, что в городе может возникнуть дефицит воды, как в Геленджике, потому что реки, которые являются сейчас единственным источником воды для Сочи, активно застраиваются, а городские власти пытаются пробивать скважины. Если политика по отношению к Сочи в ближайшее время не изменится, он перестанет существовать как единственный субтропический курорт в России.

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