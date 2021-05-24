«Не приезжайте!» Жители Сочи взмолились о пощаде — в городе больше нет места для туристов

Очистные работают на пределе



— Канализации нет, всё льется на рельеф. Как таковой канализации у нас нет во всем городе, и сейчас это признано главой города, что сети изношены. Еще в 2010 году сети были изношены на сто процентов. Те сети, которые были построены к Олимпиаде, — они в основном магистральные. В Бочаровом ручье канализацию построили, на Целинной сделали, это чтобы на «объект номер» один не лилось, — рассказывает Елена.



При этом к магистральным сетям подключаются старые трубы от домов, которые давно прогнили, при этом утверждению, что море в районе Сочи чистое, Елена Негоруца не верит. В городе нормально работают только адлерские очистные сооружения, их реконструировали к Олимпиаде, а после доработали, но там нет глубоководного выпуска, утверждает Елена, она сама там была и знает эту информацию, так сказать, из первых уст. Кудепстинские очистные реконструировали также перед Играми, но они всё равно старые и слабые.



— У нас все очистные сооружения между собой не закольцованы, тогда мощности можно было бы перебрасывать. Бзугинские до реконструкции перерабатывали 45 тысяч кубических метров в сутки, и 114 было у навагинских. Закрыли навагинские, остались только бзугинские. А какое строительство было — и незаконное, и законное. И еще строится жилой комплекс на северном склоне Бытхи, а еще «Альпийский квартал», «1, 2, 3», «Остров сокровищ», — рассказала Елена.



Нагрузка на изношенные сети колоссальная, а дагомысские и лазаревские очистные работают на пределе мощностей, в Дагомыс уходят стоки густонаселенного сочинского микрорайона Мамайка, при этом с 1970 года на этих сооружениях не было реконструкции и даже капитального ремонта. И такое положение вещей Елена Негоруца называет катастрофой, активисты много раз жаловались во все инстанции, вплоть до Генпрокуратуры, недавно проблему признал мэр Сочи Алексей Копайгородский. Город ограничен с одной стороны морем, с другой — горами, и расти ему некуда, поэтому растет он фактически бесконтрольно. Остановить это можно только принятием генерального плана, за который несколько лет бьются активисты. Власти пытаются принять генплан на городской округ, в который войдут все четыре района Сочи и нацпарк.



— Таким образом они хотят изменить реальную плотность населения и зеленых насаждений. Там есть четкие указания для санаторно-курортных местностей. Мы обратились к местным властям с вопросом, когда поставят границы внутригородских округов на кадастровый учет. Нам ответили, что сначала примут генплан. Мы обратились в прокуратуру и в департамент архитектуры Краснодарского края с требованием проверить законность этих действий, — сообщила Елена.



Она говорит, что активисты намерены добиться постановки на отдельный кадастровый учет границ исторического поселения Сочи, внутригородских районов, нацпарка, а также принять стратегию развития курорта. Кроме того, Елена Негоруца опасается, что в городе может возникнуть дефицит воды, как в Геленджике, потому что реки, которые являются сейчас единственным источником воды для Сочи, активно застраиваются, а городские власти пытаются пробивать скважины. Если политика по отношению к Сочи в ближайшее время не изменится, он перестанет существовать как единственный субтропический курорт в России.

