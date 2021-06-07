«Какой-то Геленджик»: 10 красоток в купальниках рассказали, что им не нравится на городских пляжах

В Новосибирске начался пляжный сезон
Начало июня порадовало сибиряков вполне приятной погодой — люди активно уезжали за город или выбирались загорать на пляж (не в офисе же сидеть). Мы решили посмотреть, что происходит на одном из самых популярных пляжей города — Центральном в Академгородке. Несмотря на запреты, 2 июня на берегу можно было наблюдать довольно большое количество людей. Загорелые сибирячки рассказали нам об идеальном пляже и поделились мыслями, как сделать отдых на берегу Обского моря чуточку лучше.
Ольга, 32 года, фитнес-тренер
Елена, 32 года, юрист
Елена:
— Я недавно вернулась из отпуска в Эмиратах и планирую провести лето в городе, загорать и отдыхать буду на пляжах и у бассейнов. Центральный пляж в Академгородке — единственное место с лежаками, поэтому приезжаю сюда. Невысокая цена за аренду на пару часов, в городе такого нет, это гораздо удобнее и доступнее, чем брать полный день где-нибудь в «Гринвуде», хотя туда тоже приезжаю, когда располагаю временем. На городских пляжах не хватает сервиса, лежаков и чистоты — ладно уже с купанием, я не люблю, но мусор-то можно убрать, чтобы смотреть на берег было приятно, большего не просим.
Ольга:
— Я, как и Лена, недавно прилетела из заграницы, была в Египте, поэтому этим летом никуда больше лететь не планирую, проведу его в пределах Новосибирска и области. Если ехать в сторону Бердска, можно найти красивые места, рядом с Борвихой есть палаточный городок, мы там загорали. Экологический парк «Бердские скалы» — не знаю, как там насчет воды, но природа живописная, можно поехать с палаткой. От Новососедово в сторону Маслянино — там тоже отличные места для отдыха. Слышала, что горнолыжный курорт на Юрманке пригоден и для отдыха летом. А что касается пляжей — я люблю купаться, но в такую воду, как сейчас, конечно, не полезу.
Ольга, 38 лет, работает в банке
— Раньше я ездила отдыхать на «Звезду», но сейчас мне больше нравится этот пляж, он стал гораздо чище. Иногда выезжаем на отдых в сторону Бердска, на Бердский залив, приезжаем с мужем на Бугринский пляж на велосипедах — там тоже очень красиво. В подобных местах отдыха меня разочаровывают некультурные люди, которые ругаются матом, курят, ведут себя шумно и вызывающе. На лето мы запланировали поездку на велосипедах до Барнаула — около 200 км. Берем с собой рюкзаки, палатки, будем отдыхать в кемпингах, а если сильно устанем, доедем на электричке.
Алёна, 33 года, дирижер церковного хора
— Если хочется отдохнуть недалеко от дома, я иду на озеро Каменка, а за более комфортным отдыхом еду сюда, на Центральный пляж. Нравится Заельцовский — там и берег хороший, и волейбольная площадка. Хочется, чтобы на пляжах были бесплатные зонтики, чтобы прятаться в тени, как было на «Наутилусе» — за лето выдается несколько жарких дней, мы, сибиряки, народ белокожий, выходим и быстро сгораем. Рекой принесло коряги, приходится их перешагивать, чтобы искупаться, остается ждать, когда вода уйдет и они останутся на суше. Считаю, что в Сибири комфортное лето, в Турции сейчас +50 — зачем это? В теплые края нужно лететь зимой.
Екатерина, 25 лет, не работает
— Мне нравятся пляжи в сторону Бердска, там менее людно, мне так комфортнее — можно вести себя свободно и не тесниться с другими отдыхающими. На пляжах города хочется больше чистоты и благоустройства. Летом планирую выезд на Алтай или в ближайшие края города, области.
Екатерина, 31 год, администратор в медицинском центре
— Я была только здесь и на «Звезде» — там, конечно, более благоустроенный пляж, больше палаток с едой, но в выходной день там какой-то Геленджик. Здесь, на Центральном, менее людно, всё хорошо, только нет нормальных туалетов и берег грязный.
Лиза, 23 года, работает в стоматологической клинике
— Мне нравятся берега Обского моря, пляж «Звезда», «Центральный», а из закрытых — «Сосновый бор», «Борвиха», хотя я больше за открытые пространства, мне некомфортно, когда многолюдно и мало места. Здесь, на «Центральном», уютно, большое пространство, но хочется, чтобы убрали мусор и поставили больше кафе, не хватает ассортимента.
Анна, 27 лет, специалист по контекстной рекламе
Мария, 29 лет, юрист
Гунель, 31 год, работает в сфере маркетинга
Отвечают вместе:
— Единственное комфортное для отдыха место — это Академ, в остальных много народу и грязно. Еще хорошо на Бердской косе и на островах на левом берегу. На пляжах не хватает инфраструктуры — комфортных раздевалок, туалетов, душа. И чистоты, конечно.
Мария:
— Мне не нравится фоновая музыка, я хочу слушать шум природы. Планы на лето у нас всех примерно одинаковые: выезд на Алтай, по городам России, а так — работа и по выходным поездки в Академ.
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