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«Какой-то Геленджик»: 10 красоток в купальниках рассказали, что им не нравится на городских пляжах

А еще о том, где отдохнуть в городе, если не получается улететь за границу (Бердск заменил Турцию)

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Смотрим, что происходило на Центральном пляже в жаркий июньский день

Смотрим, что происходило на Центральном пляже в жаркий июньский день

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В Новосибирске начался пляжный сезон

Начало июня порадовало сибиряков вполне приятной погодой — люди активно уезжали за город или выбирались загорать на пляж (не в офисе же сидеть). Мы решили посмотреть, что происходит на одном из самых популярных пляжей города — Центральном в Академгородке. Несмотря на запреты, 2 июня на берегу можно было наблюдать довольно большое количество людей. Загорелые сибирячки рассказали нам об идеальном пляже и поделились мыслями, как сделать отдых на берегу Обского моря чуточку лучше.

Ольга, 32 года, фитнес-тренер
Елена, 32 года, юрист

Девушкам на городских пляжах не хватает чистоты и возможности купаться

Девушкам на городских пляжах не хватает чистоты и возможности купаться

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Елена:

— Я недавно вернулась из отпуска в Эмиратах и планирую провести лето в городе, загорать и отдыхать буду на пляжах и у бассейнов. Центральный пляж в Академгородке — единственное место с лежаками, поэтому приезжаю сюда. Невысокая цена за аренду на пару часов, в городе такого нет, это гораздо удобнее и доступнее, чем брать полный день где-нибудь в «Гринвуде», хотя туда тоже приезжаю, когда располагаю временем. На городских пляжах не хватает сервиса, лежаков и чистоты — ладно уже с купанием, я не люблю, но мусор-то можно убрать, чтобы смотреть на берег было приятно, большего не просим.

Ольга:

— Я, как и Лена, недавно прилетела из заграницы, была в Египте, поэтому этим летом никуда больше лететь не планирую, проведу его в пределах Новосибирска и области. Если ехать в сторону Бердска, можно найти красивые места, рядом с Борвихой есть палаточный городок, мы там загорали. Экологический парк «Бердские скалы» — не знаю, как там насчет воды, но природа живописная, можно поехать с палаткой. От Новососедово в сторону Маслянино — там тоже отличные места для отдыха. Слышала, что горнолыжный курорт на Юрманке пригоден и для отдыха летом. А что касается пляжей — я люблю купаться, но в такую воду, как сейчас, конечно, не полезу.

Ольга, 38 лет, работает в банке

На открытых пляжах Ольге не нравятся некультурные люди

На открытых пляжах Ольге не нравятся некультурные люди

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— Раньше я ездила отдыхать на «Звезду», но сейчас мне больше нравится этот пляж, он стал гораздо чище. Иногда выезжаем на отдых в сторону Бердска, на Бердский залив, приезжаем с мужем на Бугринский пляж на велосипедах — там тоже очень красиво. В подобных местах отдыха меня разочаровывают некультурные люди, которые ругаются матом, курят, ведут себя шумно и вызывающе. На лето мы запланировали поездку на велосипедах до Барнаула — около 200 км. Берем с собой рюкзаки, палатки, будем отдыхать в кемпингах, а если сильно устанем, доедем на электричке.

Алёна, 33 года, дирижер церковного хора

Алёне на пляже не хватает зонтиков, чтобы прятаться от палящего солнца

Алёне на пляже не хватает зонтиков, чтобы прятаться от палящего солнца

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— Если хочется отдохнуть недалеко от дома, я иду на озеро Каменка, а за более комфортным отдыхом еду сюда, на Центральный пляж. Нравится Заельцовский — там и берег хороший, и волейбольная площадка. Хочется, чтобы на пляжах были бесплатные зонтики, чтобы прятаться в тени, как было на «Наутилусе» — за лето выдается несколько жарких дней, мы, сибиряки, народ белокожий, выходим и быстро сгораем. Рекой принесло коряги, приходится их перешагивать, чтобы искупаться, остается ждать, когда вода уйдет и они останутся на суше. Считаю, что в Сибири комфортное лето, в Турции сейчас +50 — зачем это? В теплые края нужно лететь зимой.

Екатерина, 25 лет, не работает

Екатерине хочется, чтобы пляж благоустроили для более комфортного отдыха

Екатерине хочется, чтобы пляж благоустроили для более комфортного отдыха

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— Мне нравятся пляжи в сторону Бердска, там менее людно, мне так комфортнее — можно вести себя свободно и не тесниться с другими отдыхающими. На пляжах города хочется больше чистоты и благоустройства. Летом планирую выезд на Алтай или в ближайшие края города, области.

Екатерина, 31 год, администратор в медицинском центре

Екатерине хочется, чтобы берега на пляжах были чище

Екатерине хочется, чтобы берега на пляжах были чище

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— Я была только здесь и на «Звезде» — там, конечно, более благоустроенный пляж, больше палаток с едой, но в выходной день там какой-то Геленджик. Здесь, на Центральном, менее людно, всё хорошо, только нет нормальных туалетов и берег грязный.

Лиза, 23 года, работает в стоматологической клинике

Лизе хочется, чтобы на пляже было больше заведений с разнообразным асортиментом

Лизе хочется, чтобы на пляже было больше заведений с разнообразным асортиментом

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— Мне нравятся берега Обского моря, пляж «Звезда», «Центральный», а из закрытых — «Сосновый бор», «Борвиха», хотя я больше за открытые пространства, мне некомфортно, когда многолюдно и мало места. Здесь, на «Центральном», уютно, большое пространство, но хочется, чтобы убрали мусор и поставили больше кафе, не хватает ассортимента.

Анна, 27 лет, специалист по контекстной рекламе

Мария, 29 лет, юрист

Гунель, 31 год, работает в сфере маркетинга

Девушкам на пляже не хватает более развитой инфраструктуры

Девушкам на пляже не хватает более развитой инфраструктуры

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Отвечают вместе:

Единственное комфортное для отдыха место — это Академ, в остальных много народу и грязно. Еще хорошо на Бердской косе и на островах на левом берегу. На пляжах не хватает инфраструктуры — комфортных раздевалок, туалетов, душа. И чистоты, конечно.

Мария:

— Мне не нравится фоновая музыка, я хочу слушать шум природы. Планы на лето у нас всех примерно одинаковые: выезд на Алтай, по городам России, а так — работа и по выходным поездки в Академ.

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