«Какой-то Геленджик»: 10 красоток в купальниках рассказали, что им не нравится на городских пляжах

Елена:

— Я недавно вернулась из отпуска в Эмиратах и планирую провести лето в городе, загорать и отдыхать буду на пляжах и у бассейнов. Центральный пляж в Академгородке — единственное место с лежаками, поэтому приезжаю сюда. Невысокая цена за аренду на пару часов, в городе такого нет, это гораздо удобнее и доступнее, чем брать полный день где-нибудь в «Гринвуде», хотя туда тоже приезжаю, когда располагаю временем. На городских пляжах не хватает сервиса, лежаков и чистоты — ладно уже с купанием, я не люблю, но мусор-то можно убрать, чтобы смотреть на берег было приятно, большего не просим.

Ольга:

— Я, как и Лена, недавно прилетела из заграницы, была в Египте, поэтому этим летом никуда больше лететь не планирую, проведу его в пределах Новосибирска и области. Если ехать в сторону Бердска, можно найти красивые места, рядом с Борвихой есть палаточный городок, мы там загорали. Экологический парк «Бердские скалы» — не знаю, как там насчет воды, но природа живописная, можно поехать с палаткой. От Новососедово в сторону Маслянино — там тоже отличные места для отдыха. Слышала, что горнолыжный курорт на Юрманке пригоден и для отдыха летом. А что касается пляжей — я люблю купаться, но в такую воду, как сейчас, конечно, не полезу.