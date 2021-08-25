Увидел и ахнул: 8 поразительных мест недалеко от города — о них не слышали даже старожилы

Любители инстаграмов ради красивого кадра готовы на многое. Ленты измеряются красивыми фотографиями и количествами лайков, за которые ответственные блогеры готовы бороться даже с собственной ленью, то есть встать в 6 утра, уехать за много километров, в середине пути вернуться за забытым реквизитом и продолжить-таки путешествие. Мы, конечно же, шутим, но понимаем, как замылили глаз одни и те же локации в соцсетях, хочется увидеть что-то новое. Публикуем пару незаезженных мест для ваших фотосессий — осталась еще неделя лета, успевайте сделать снимки на память.
Медный карьер
Марсовы поля на Алтае, безусловно, зрелище завораживающее, но ехать за 700 км от города — вариант спонтанным не назовешь. Такое путешествие нужно готовить заранее, и не у всех есть возможность выбраться. Подсказываем альтернативу, вдруг в Кемеровской области у вас живут родственники, и в ближайшие выходные вы решите их навестить — заверните на часок к медному карьеру, там вы сделаете удивительные кадры и насладитесь красотой необычного места.
Как доехать: Каменушинский карьер находится в 160 км от Кемерова, в Юго-Западной части Кузбасса. Далеко, не спорим, но ближе, чем Марс, а по красоте не уступает, просто вбейте в 2ГИС «Каменушка», и навигатор сам приведет вас к нужному месту.
Дебаркадер в Ордынке
Едем в Ордынку, поторапливаемся, потому что жить этой необычной локации осталось совсем недолго, обещают разобрать. На всякий случай, что такое дебаркадер — это место для посадки на пароходной пристани. Что известно о сооружении — дебаркадер построен на Батуринской судоверфи в 1962 году, до середины 90-х стоял в районе Коммунального моста на левом берегу Оби. Место притягательно в любое время года, снимки получатся особенно атмосферными, если заранее придумать концепцию фотосессии.
Как доехать: 90 км от города по Ордынской трассе, поселок Чернаково, локация находится за Рыбозаводом.
Озеро Забой
Невероятной красоты озеро с кристально чистой голубой водой спряталось в поселке Горный Новосибирской области. Будем считать, что озеро Забой — тот случай, когда до чертиков надоел золоотвал на ТЭЦ-5 (тем более туда теперь просто так не приехать). Глубина озера — 7 метров, полагаем, что плавать там может быть опасно, однако делать памятные снимки никто не запретит. По берегам озера расположены остатки выработки в виде скальных выходов, здесь же есть базальтовые столбы, которые добавляют местности колорита. А еще в этом месте любят тренироваться местные альпинисты.
Как доехать: примерно 70 км от Новосибирска, поселок Горный, на всякий случай, координаты места: 55.125077, 83.918593.
Скалистые обрывы в Бердске
Ехать до места совсем недолго, главное, знать, в какую сторону. По сути, основная задача добраться до точки в 2ГИС с названием Бердская коса или Зеленый остров, а дальше выбирайте любое направление, которое нравится. Можно устроить кемпинг с палаткой на зеленой поляне и смотреть на море с высоты (спуск к воде есть, но нужно быть осторожными), а можно проехать по мосту на противоположную сторону и выбрать место в низине с комфортным входом в воду. Территория очень живописная, советуем остаться на закат — зрелище того стоит.
Как доехать: примерные координаты места на фото 54°44'45.5"N 83°01'16.7"E
Дамба на речке Тула
Местечко для желающих добавить к фото колорита в стиле сталкер. Куда едем? В поселок 8 Марта, где протекает речка Тула, которая считается самой длинной городской речкой — ее путь к Оби тянется больше 70 километров через поля, сёла и поселки, садовые общества, частный сектор и новостройки. По пути к дамбе можно сделать множество самых разных кадров, поэкспериментировать с образами, а добравшись до точки Х — запечатлеть главную картинку. Как добраться: поселок 8 Марта, вбейте название в 2ГИС и увеличьте масштаб карты, слева от точки вы увидите дамбу.
Чешский домик
Уютный кирпичный домик спрятался на улице Инской. Локация идеально впишется в осенние фотосъемки, не правда ли? Здание привлекает своей совершенно отличной от привычных строений Новосибирска архитектурой и выглядит даже немного сказочным. Улица Инская в целом довольно живописная, однако этот европейский уголок значительно выделяется.
Как доехать: адрес дома — ул. Инская, 7, проехать можно на машине прямо до места
Мост сороконожка
Мост так прозвали из-за особенностей его строения, а еще говорят, что в мае его собирают, а в конце октября — разбирают, зимой его фрагменты хранятся на берегу реки. Мост соединяет дачные сообщества со станцией электричек и выглядит настолько колоритно на общем живописном фоне, что не сфотографируется на нем разве что только ленивый или местный житель, у которого уже миллиард фотографий с этой локации. Как доехать: Шелковичиха, координаты 54.989198, 83.316511
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