Увидел и ахнул: 8 поразительных мест недалеко от города — о них не слышали даже старожилы

Невероятной красоты озеро с кристально чистой голубой водой спряталось в поселке Горный Новосибирской области. Будем считать, что озеро Забой — тот случай, когда до чертиков надоел золоотвал на ТЭЦ-5 (тем более туда теперь просто так не приехать). Глубина озера — 7 метров, полагаем, что плавать там может быть опасно, однако делать памятные снимки никто не запретит. По берегам озера расположены остатки выработки в виде скальных выходов, здесь же есть базальтовые столбы, которые добавляют местности колорита. А еще в этом месте любят тренироваться местные альпинисты.