По лужам и грязи — только так: 13 забавных фото, как новосибирцы одевают своих питомцев на прогулку

С приходом тепла улицы Новосибирска превратились в сплошную грязную лужу — иногда она подмерзает, но чище и уютнее от этого не становится. Резиновые сапоги или непромокаемая обувь, темные джинсы, на которых будет не видно грязных капель, дождевик или плащ — эти вещи наверняка найдутся в шкафу каждого новосибирца. А что насчет домашних питомцев? Весной выгул животных превращается в настоящий квест, после которого даже самой порядочной и спокойной собаке потребуется душ. Мы попросили горожан рассказать о своих питомцах и показать, как они одевают собак и кошек на прогулку (спойлер: у многих в гардеробе есть яркие и забавные вещи, которые разбавляют серость новосибирских улиц). Посмотрите 13 милых фотографий, которые поднимут вам настроение.
— Миле уже 6 лет. Собачка родилась на промзоне и с двух месяцев живет с любящими хозяевами. Очень интеллектуальна, весной постоянно просится на улицу, так как любит бродить и искать по запаху. Когда совсем невтерпеж, то бдит возле окна и скулит, а иногда и вовсе бежит открывать дверную ручку и убегает в подъезд, как бы намекая на очередную прогулку. Любит сопереживать и всегда поддерживающе воет на звук скорой помощи или ложится впритык в трудную минуту. Очень милая и умная, но при этом, когда нужно, очень храбрая и всегда защитит своим лаем, — рассказал о своем питомце читатель под ником alex_pluzhnikov в Instagram.
— Это Гарик и Кристоферробин — бельгийский и брюссельские гриффоны. Зимой им очень холодно, в самые морозы выходили из подъезда и ложились на бок, показывая свой протест. Приходилось утеплять, кофточки с высоким воротом под зимние комбинезоны. Сейчас они счастливы, что прогулка длится дольше по времени, чем процесс одевания, — написала нам их хозяйка под ником kravchenkoee в Instagram.
— Мечтала о собаке 20 лет. Взяла щенка шпица, через неделю у нее случится приступ. Собаке не могли поставить диагноз. Стабильно каждую неделю (а чаще ночью) я с собакой ездила в клинику. Помогали только капельницы. Заводчик предложила забрать щенка, мне дать другого. Собаку бы усыпили. Я не смогла ее вернуть. Больше года спасала от смерти, объездила лучших специалистов Новосибирска. Ей пророчили, что она не доживет до года. Однажды мне позвонил один из врачей клиники и сказал, что в Новосибирск привозят современное оборудование и будет конференция врачей Сибири. Я привезла собаку. Ей был поставлен диагноз — врожденный дефект (наличие аномального сосуда, через который неочищенная кровь минуя печень идет по организму). Собаке нельзя белок и необходимо пожизненное поддержание таблетками. В этом году ей исполнилось 7 лет. Она очень любит жизнь и меня. Комочек радости и живой пример, что нет ничего невозможного, — поделилась с нами своей трогательной историей читательница под ником _katerina_yuryevna в Instagram.
— Дуся у нас очень домашняя, совсем не любит гулять зимой и весной. Зимой выбегает на улицу на три секунды и, сломя голову, бежит обратно домой. Весной совсем не любит грязь и лужи. Ходит только по чистому асфальту, перепрыгивая лужи. Очень любит солнышко, ищет его в квартире и на балконе, — рассказала нам о своей питомице читательница под ником natalyakazanceva в Instagram.
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