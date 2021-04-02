По лужам и грязи — только так: 13 забавных фото, как новосибирцы одевают своих питомцев на прогулку

— Мечтала о собаке 20 лет. Взяла щенка шпица, через неделю у нее случится приступ. Собаке не могли поставить диагноз. Стабильно каждую неделю (а чаще ночью) я с собакой ездила в клинику. Помогали только капельницы. Заводчик предложила забрать щенка, мне дать другого. Собаку бы усыпили. Я не смогла ее вернуть. Больше года спасала от смерти, объездила лучших специалистов Новосибирска. Ей пророчили, что она не доживет до года. Однажды мне позвонил один из врачей клиники и сказал, что в Новосибирск привозят современное оборудование и будет конференция врачей Сибири. Я привезла собаку. Ей был поставлен диагноз — врожденный дефект (наличие аномального сосуда, через который неочищенная кровь минуя печень идет по организму). Собаке нельзя белок и необходимо пожизненное поддержание таблетками. В этом году ей исполнилось 7 лет. Она очень любит жизнь и меня. Комочек радости и живой пример, что нет ничего невозможного, — поделилась с нами своей трогательной историей читательница под ником _katerina_yuryevna в Instagram.

