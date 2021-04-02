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По лужам и грязи — только так: 13 забавных фото, как новосибирцы одевают своих питомцев на прогулку

Ботиночки, чтобы не запачкаться, и комбинезон-дождевик, чтобы не промокнуть

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Защитный комбинезон — залог того, что ваш питомец придет домой более менее чистым

Защитный комбинезон — залог того, что ваш питомец придет домой более менее чистым

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С приходом тепла улицы Новосибирска превратились в сплошную грязную лужу — иногда она подмерзает, но чище и уютнее от этого не становится. Резиновые сапоги или непромокаемая обувь, темные джинсы, на которых будет не видно грязных капель, дождевик или плащ — эти вещи наверняка найдутся в шкафу каждого новосибирца. А что насчет домашних питомцев? Весной выгул животных превращается в настоящий квест, после которого даже самой порядочной и спокойной собаке потребуется душ. Мы попросили горожан рассказать о своих питомцах и показать, как они одевают собак и кошек на прогулку (спойлер: у многих в гардеробе есть яркие и забавные вещи, которые разбавляют серость новосибирских улиц). Посмотрите 13 милых фотографий, которые поднимут вам настроение.

— Миле уже 6 лет. Собачка родилась на промзоне и с двух месяцев живет с любящими хозяевами. Очень интеллектуальна, весной постоянно просится на улицу, так как любит бродить и искать по запаху. Когда совсем невтерпеж, то бдит возле окна и скулит, а иногда и вовсе бежит открывать дверную ручку и убегает в подъезд, как бы намекая на очередную прогулку. Любит сопереживать и всегда поддерживающе воет на звук скорой помощи или ложится впритык в трудную минуту. Очень милая и умная, но при этом, когда нужно, очень храбрая и всегда защитит своим лаем, — рассказал о своем питомце читатель под ником alex_pluzhnikov в Instagram.

На улице уже даже собаки гуляют в весенних костюмчиках

На улице уже даже собаки гуляют в весенних костюмчиках

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— Это Гарик и Кристоферробин — бельгийский и брюссельские гриффоны. Зимой им очень холодно, в самые морозы выходили из подъезда и ложились на бок, показывая свой протест. Приходилось утеплять, кофточки с высоким воротом под зимние комбинезоны. Сейчас они счастливы, что прогулка длится дольше по времени, чем процесс одевания, — написала нам их хозяйка под ником kravchenkoee в Instagram.

Зимой в Новосибирске таким питомцам очень холодно

Зимой в Новосибирске таким питомцам очень холодно

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— Белла не любит одежду от слова совсем! А что-то на голову дает спокойно надеть — летом веночки плетем ей, — рассказала нам хозяйка питомца под ником angela__fokina в Instagram

— Белла не любит одежду от слова совсем! А что-то на голову дает спокойно надеть — летом веночки плетем ей, — рассказала нам хозяйка питомца под ником angela__fokina в Instagram

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Еще Белла летом носит венки из настоящих цветов

Еще Белла летом носит венки из настоящих цветов

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Бельгийский гриффон Шерлок, по словам хозяйки, очень общительный и доброжелательный мальчик. У него важный и очень вдумчивый взгляд, а с возрастом пес становится только мудрее и разумнее

Бельгийский гриффон Шерлок, по словам хозяйки, очень общительный и доброжелательный мальчик. У него важный и очень вдумчивый взгляд, а с возрастом пес становится только мудрее и разумнее

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А эта собачка Муля живет в Ордынске. Такой костюмчик хозяйка сама связала для своего питомца

А эта собачка Муля живет в Ордынске. Такой костюмчик хозяйка сама связала для своего питомца

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— Мечтала о собаке 20 лет. Взяла щенка шпица, через неделю у нее случится приступ. Собаке не могли поставить диагноз. Стабильно каждую неделю (а чаще ночью) я с собакой ездила в клинику. Помогали только капельницы. Заводчик предложила забрать щенка, мне дать другого. Собаку бы усыпили. Я не смогла ее вернуть. Больше года спасала от смерти, объездила лучших специалистов Новосибирска. Ей пророчили, что она не доживет до года. Однажды мне позвонил один из врачей клиники и сказал, что в Новосибирск привозят современное оборудование и будет конференция врачей Сибири. Я привезла собаку. Ей был поставлен диагноз — врожденный дефект (наличие аномального сосуда, через который неочищенная кровь минуя печень идет по организму). Собаке нельзя белок и необходимо пожизненное поддержание таблетками. В этом году ей исполнилось 7 лет. Она очень любит жизнь и меня. Комочек радости и живой пример, что нет ничего невозможного, — поделилась с нами своей трогательной историей читательница под ником _katerina_yuryevna в Instagram.

Питомца Катерина долго выхаживала — сейчас собаке ничего не угрожает

Питомца Катерина долго выхаживала — сейчас собаке ничего не угрожает

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— Дуся у нас очень домашняя, совсем не любит гулять зимой и весной. Зимой выбегает на улицу на три секунды и, сломя голову, бежит обратно домой. Весной совсем не любит грязь и лужи. Ходит только по чистому асфальту, перепрыгивая лужи. Очень любит солнышко, ищет его в квартире и на балконе, — рассказала нам о своей питомице читательница под ником natalyakazanceva в Instagram.

Дуся любит солнышко

Дуся любит солнышко

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По словам хозяйки Елены, Мики&nbsp;в мороз ходит в сапожках и шапочке. А весну пережидает вот в таком костюмчике. Всего для Мики припасено 5 комбинезонов, несколько свитеров и маечек.&nbsp;И даже свои очки

По словам хозяйки Елены, Мики в мороз ходит в сапожках и шапочке. А весну пережидает вот в таком костюмчике. Всего для Мики припасено 5 комбинезонов, несколько свитеров и маечек. И даже свои очки

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Мальтийская болонка по кличке Кекс — за любой кипиш вместе с хозяйкой Натальей: вместе в поездке, на работе иногда бывает. Фото сделано из аэропорта Алматы год назад. В тот день он героически пробыл в аэропорту почти сутки, так как отменяли рейсы

Мальтийская болонка по кличке Кекс — за любой кипиш вместе с хозяйкой Натальей: вместе в поездке, на работе иногда бывает. Фото сделано из аэропорта Алматы год назад. В тот день он героически пробыл в аэропорту почти сутки, так как отменяли рейсы

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Кота Сан Саныча нашли на помойке 5 лет назад. Он был худой и страшный. Сейчас у него есть своя страница в Instagram. Еще кот — путешественник, потому что ездит на поезде и машине по всей стране

Кота Сан Саныча нашли на помойке 5 лет назад. Он был худой и страшный. Сейчас у него есть своя страница в Instagram. Еще кот — путешественник, потому что ездит на поезде и машине по всей стране

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Коту Севастьяну скоро исполнится 10 лет. Маечка маловата, поэтому он был не очень доволен. Периодически хозяева надевают на него другие вещи, но вообще это ему не по нраву

Коту Севастьяну скоро исполнится 10 лет. Маечка маловата, поэтому он был не очень доволен. Периодически хозяева надевают на него другие вещи, но вообще это ему не по нраву

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Кошку зовут Офелия, очень игривая пятимесячная девочка: любит наблюдать за птичками из окна и спит только с дочерью своих хозяев

Кошку зовут Офелия, очень игривая пятимесячная девочка: любит наблюдать за птичками из окна и спит только с дочерью своих хозяев

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