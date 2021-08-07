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Тема дняИзучаем интересный город в 200 км от Новосибирска

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В Новосибирске прошла раздача бездомных котов и собак — посмотрите на 10 снимков этих животных

Эти звери ищут себе любящих хозяев

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Все животные на выставке привиты, чипированы и стерилизованы

Все животные на выставке привиты, чипированы и стерилизованы

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В Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных

Сегодня, 7 августа, в Новосибирске прошла выставка-раздача животных «День хвоста» на Красном проспекте, 161. На этом мероприятии все желающие могут выбрать себе кота или собаку из числа тех, кто попал в приют или на передержку.

Выставку посетила фотокорреспондент НГС Евгения Глинчикова. Посмотрите на ее снимках на питомцев, которые ищут себе дом.

По словам волонтера выставки Рихарды Лем, на мероприятие приходит мало людей, но большинство идет туда целенаправленно, чтобы выбрать себе кота или собаку

По словам волонтера выставки Рихарды Лем, на мероприятие приходит мало людей, но большинство идет туда целенаправленно, чтобы выбрать себе кота или собаку

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Сегодня в выставке участвовали 24 кошки и 5 собак. К 15:00 дом себе нашли два котенка и две кошки

Сегодня в выставке участвовали 24 кошки и 5 собак. К 15:00 дом себе нашли два котенка и две кошки

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Собаки ведут себя радостно и дружелюбно

Собаки ведут себя радостно и дружелюбно

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Посетители часто говорят, что хотят взять себе котенка в возрасте до одного месяца. Однако в выставке участвуют только животные старше четырех

Посетители часто говорят, что хотят взять себе котенка в возрасте до одного месяца. Однако в выставке участвуют только животные старше четырех

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Животные с радостью общаются с посетителями. В выборе питомца помогают волонтеры, которые готовы рассказать о характере и особенностях питомца

Животные с радостью общаются с посетителями. В выборе питомца помогают волонтеры, которые готовы рассказать о характере и особенностях питомца

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По словам волонтера, прижиться у новых хозяев могут не только котята, но и взрослые коты и собаки. Главное — дать им время на адаптацию

По словам волонтера, прижиться у новых хозяев могут не только котята, но и взрослые коты и собаки. Главное — дать им время на адаптацию

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— Большинство кошек раньше были домашними, а потом оказались на улице. Поэтому они новый дом воспринимают как приключение, уже к вечеру выходят из укрытия и начинают всё изучать, — объяснила волонтер

— Большинство кошек раньше были домашними, а потом оказались на улице. Поэтому они новый дом воспринимают как приключение, уже к вечеру выходят из укрытия и начинают всё изучать, — объяснила волонтер

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Рихарда Лем предполагает, что этого кота намеренно подкинули на выставку.<br />— Молодой, кастрированный. Будем надеяться, что хозяева откликнутся в течение дня на объявление и найдутся. Кажется, что не случайно он рядом сегодня оказался, — говорит волонтер

Рихарда Лем предполагает, что этого кота намеренно подкинули на выставку.
— Молодой, кастрированный. Будем надеяться, что хозяева откликнутся в течение дня на объявление и найдутся. Кажется, что не случайно он рядом сегодня оказался, — говорит волонтер

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Такая выставка проходит в 22-й раз. Сегодня она продлится до 18:00

Такая выставка проходит в 22-й раз. Сегодня она продлится до 18:00

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В прошлый раз «День хвоста» провели в мае этого года. Тогда на выставку приехали 17 животных. Посмотрите, кто там был.

Ранее НГС рассказывал истории 10 котов, которых забрали из приюта. Они очень сильно изменились с любящими хозяевами — показываем фото до и после.

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