В Новосибирске прошла раздача бездомных котов и собак — посмотрите на 10 снимков этих животных

Сегодня, 7 августа, в Новосибирске прошла выставка-раздача животных «День хвоста» на Красном проспекте, 161 . На этом мероприятии все желающие могут выбрать себе кота или собаку из числа тех, кто попал в приют или на передержку.

Выставку посетила фотокорреспондент НГС Евгения Глинчикова. Посмотрите на ее снимках на питомцев, которые ищут себе дом.