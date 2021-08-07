В Новосибирске прошла раздача бездомных котов и собак — посмотрите на 10 снимков этих животных

В Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных
Сегодня, 7 августа, в Новосибирске прошла выставка-раздача животных «День хвоста» на Красном
Выставку посетила фотокорреспондент НГС Евгения Глинчикова. Посмотрите на ее снимках на питомцев, которые ищут себе дом.
В прошлый раз «День хвоста» провели в мае этого года. Тогда на выставку приехали 17 животных. Посмотрите, кто там был.
Ранее НГС рассказывал истории 10 котов, которых забрали из приюта. Они очень сильно изменились с любящими хозяевами — показываем фото до и после.