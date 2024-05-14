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Политика Спецоперация на Украине эксперт Как изменятся ход СВО и ситуация на фронте с новым главой Минобороны Белоусовым? Отвечают военные эксперты

Как изменятся ход СВО и ситуация на фронте с новым главой Минобороны Белоусовым? Отвечают военные эксперты

Публикуем мнения о том, какие изменения ждут армию после рокировок в кабинете министров РФ

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Одной из самых обсуждаемых кадровых перестановок среди военных стало назначение Белоусова кандидатом на должность министра обороны

Вечером 12 мая стало известно, что должность главы Минобороны может занять экономист и бывший вице-премьер России Андрей Белоусов. Он должен заменить Шойгу, которого, в свою очередь, назначили новым секретарем Совета безопасности России. MSK1.RU поговорил с военными экспертами о возможных изменениях в армии и на фронте с приходом нового министра обороны.

«Провала в знаниях не будет»: как изменится армия

Многих людей удивило назначение гражданского лица кандидатом на военную должность. Между тем полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин напоминает: это не первый гражданский министр обороны в истории нашей страны.

— Сергей Иванов, например, был такой министр. Он генерал-лейтенант, но он в армии как таковой не служил. Ему приходилось изучать военную «науку». Сердюков тоже гражданский. И тот же Шойгу, как известно, в армии ни одного дня не служил, — сказал военный эксперт в разговоре с корреспондентом MSK1.RU.

Виктор Литовкин обратил внимание на то, что в Министерстве обороны достаточно «гражданских людей»: их можно отличить по серебряным звездам на погонах.

По мнению военных экспертов, Белоусову, безусловно, хватит опыта, чтобы погрузиться в военное дело и быстро понять суть ситуации и дальнейшую направленность.

— Я напомню, по такой специальности он (Белоусов. — Прим. ред.) заканчивал МГУ — «экономическая кибернетика», — рассказал военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Военный эксперт Виктор Литовкин также обратил внимание на «компьютерную» специальность Белоусова и подчеркнул, что новый потенциальный министр — «большой ученый экономических наук».

Белоусов работал в экономическом блоке правительства, который был напрямую связан с вооруженными силами.

— Возможно, конечно, он не вникал в какие-то детали и глобальные проблемы вооруженных сил, и сейчас ему придется это изучать и вникать. Ничего страшного в этом нет, он это с легкостью сделает, — добавляет Виктор Литовкин.

С тем, что Белоусов легко справится с тем, чтобы разобраться в военном деле, согласны и другие военные эксперты.

— Уж если ты семь лет был экономическим советником президента, то уж как-нибудь с вооруженными силами и военно-промышленным комплексом, который обеспечивает функционирование Министерства обороны, справишься, — считает полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Сам Белоусов, как говорят военные эксперты, уже имеет достаточно компетенции для управления Министерством обороны.

— Есть исключительно узкие моменты, в которые Белоусову надо погрузиться. А так он является вполне компетентным лицом, чтобы руководить Министерством обороны именно в этом качестве, — считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

В свою очередь, эксперты также напомнили, что министр обороны — это больше административная должность, чем военная.

— Главное, что он много понимает в системе государственного управления. Что касается непосредственным управлением боевыми действиями, то за это отвечают командиры разных уровней, и спрос с них не ослабнет, — дополняет Александр Перенджиев.

Белоусову, конечно, не только генералы будут подсказывать, но и специальные военные советники.

Александр Перенджиев не исключает, что с Белоусовым проведут какое-то «обучение» непосредственно для понимания того, как выглядит система оперативного управления Министерством обороны изнутри.

— Восполнить недостаток этих знаний не будет для него проблемой. Ему расскажут всё необходимое, он уже работал на административной должности и легко это усвоит, он же не какой-то студент, — подчеркивает военный эксперт Александр Перенджиев. — Будет у Белоусова и непосредственное, личное знакомство с генералами, я уверен.

Генералы, в свою очередь, по мнению экспертов, никак, кроме полного принятия и подчинения министру, отреагировать на назначение Белоусова не могут.

— У генералов нет такого понятия: «примут», «не примут». Белоусов представлен президентом. А еще министр утверждается не только президентом, но и Комитетом по обороне Совета Федерации. Возглавляют этот комитет тоже генералы, пусть они уже не на военной службе, а на госслужбе, но тем не менее это генералы, — поясняет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. — Поэтому какого-то, скажем, негативного отношения, я уверен, не будет. У всех есть свои задачи.

Как генералы отреагируют на назначение Белоусова? Приложили лапу к уху и пошли выполнять задачи — вот так отреагируют.

Антикоррупционная направленность?

По словам военного аналитика и вице-президента Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константина Сивкова, одной из главных причин назначения Белоусова на эту должность является его антикоррупционная деятельность.

— Это очень порядочный человек, который щепетильно относится к вопросам противостояния коррупции и другим подобным вещам. Поэтому есть основания полагать, что он будет бороться против тех проявлений коррупции, которые есть в вооруженных силах в данный момент. Он будет устранять последствия тех явлений, которые сформировались в этой сфере, — поясняет Константин Сивков. — С ними в свое время не успел справиться Сергей Кужугетович Шойгу. Теперь это будет основной задачей Белоусова.

Случай с Тимуром Ивановым, как считают эксперты, показывает, что есть необходимость в недопущении разворовывания ресурсов страны в личных целях.

Здесь стоит задача сохранения и приумножения ресурсов, необходимых для достижения победы. В этом плане задача стоит у Белоусова и антикоррупционная.

Вторая главная задача Белоусова, отмечают эксперты — это структурировать армию с экономической точки зрения, что в первую очередь скажется на проведении специальной военной операции.

Как изменится ситуация на фронте: СВО «пойдет быстрее»?

С момента новостей о переводе Белоусова в СМИ распространилось мнение, что назначение экономиста на должность министра обороны означает, что стране нужно оптимизировать траты, а значит, она готовится «к долгой войне». Военные эксперты опровергли эти догадки.

В первую очередь военные обозреватели отметили, что в список ответственностей министра обороны не входит проведение специальной военной операции — этим занимается Генштаб. Указы же по ходу ведения отдает Верховный Главнокомандующий, он же президент Российской Федерации. Однако у назначения Белоусова, как считает военный эксперт Александр Перенджиев, есть свое предназначение именно в контексте проведения СВО.

— Я бы не сказал, что Россия готовится к продолжению специальной военной операции. Наоборот, это значит, что Россия стремится ее закончить. Задача стоит такая: наша военная и военно-экономическая мощь должна еще больше возрасти. Настолько, чтобы мы могли, как говорится, противника подавить, — поясняет Александр Перенджиев.

Весь опыт Белоусова, как считает Перенджиев, востребован именно в создании более эффективной системы взаимодействия Министерства обороны с другими федеральными органами исполнительной власти, что должно привести к преодолению многих бюрократических препятствий в сфере снабжения армии необходимым оборудованием.

— Здесь именно задача действительно эффективного расходования средств, и четкая антикоррупционная работа с его стороны будет проводиться, — подчеркивает военный эксперт Александр Перенджиев.

Некоторые военные эксперты считают, что назначение Белоусова никак не повлияет на ход специальной военной операции, так как отдавать приказы будет не он.

— Специальной военной операцией руководит Верховный Главнокомандующий. И те задачи, которые он поставил, будут выполнены вне зависимости от того, кто будет министром обороны, — считает полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин.

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