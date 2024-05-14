Главное — не включать заднюю: новосибирский астролог дала советы на время перехода Марса в знак Овна

14 мая планета Марс переходит в знак Овна, она пробудет в нем до 26 мая. О том, для чего подходит этот период, объяснила новосибирский астролог Марина Шумкина в своем телеграм-канале «Астрология для бизнеса и жизни Asprofy»

— На ближайшие две недели активируется тренд, когда необходимо отстаивать свои личные границы и намерения, а также реализовывать планы, не включая задний ход. В бизнесе — хорошее время для тестирования гипотез. Это связано с тем, что 14–26 мая Марс в Овне в соединении с Раху (Северным узлом), — пишет астролог.

На этой неделе 17 мая также произойдет переход Меркурия в земной знак Тельца. Он будет там до 3 июня. По мнению астролога, в это время активизируется основательный и расчетливый подход в делах, задуманное легче воплотить в жизнь. При этом в бизнесе в указанный период не рекомендуется запускать акции и распродажи. Клиенты могут лучше оценить полноценные консультации и инструкции, а также дополнительные гарантии на продукт.

