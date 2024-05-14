НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

5 м/c,

южн.

 745мм 32%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,63
EUR 98,85
Реклама

СРОЧНО

Найдено тело мужчины, пропавшего 30 марта

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Как сутенёры похищали девушек
Делают город круче
Разбор личности Бишимбаева
Идти к врачу или нет
Как добиться выплат по ОСАГО
Кому легко найти работу
НГС в Telegram
Развлечения Главное — не включать заднюю: новосибирский астролог дала советы на время перехода Марса в знак Овна

Главное — не включать заднюю: новосибирский астролог дала советы на время перехода Марса в знак Овна

Период начинается сегодня, 14 мая

541
5 комментариев
В ближайшее время стоит отставивать свои границы

14 мая планета Марс переходит в знак Овна, она пробудет в нем до 26 мая. О том, для чего подходит этот период, объяснила новосибирский астролог Марина Шумкина в своем телеграм-канале «Астрология для бизнеса и жизни Asprofy»

— На ближайшие две недели активируется тренд, когда необходимо отстаивать свои личные границы и намерения, а также реализовывать планы, не включая задний ход. В бизнесе — хорошее время для тестирования гипотез. Это связано с тем, что 14–26 мая Марс в Овне в соединении с Раху (Северным узлом), — пишет астролог.

На этой неделе 17 мая также произойдет переход Меркурия в земной знак Тельца. Он будет там до 3 июня. По мнению астролога, в это время активизируется основательный и расчетливый подход в делах, задуманное легче воплотить в жизнь. При этом в бизнесе в указанный период не рекомендуется запускать акции и распродажи. Клиенты могут лучше оценить полноценные консультации и инструкции, а также дополнительные гарантии на продукт.

До 20 мая Солнце будет находиться в соединении с Венерой в знаке Тельца. Время считается подходящим для того, чтобы достичь договоренностей в сложных ситуациях и урегулировать конфликты. Также период удачный для ремонта, ревизии гардероба и шоппинга. В бизнесе — для сложных переговоров и крупных сделок.

Новосибирский астролог анастасия Першина составила таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на май. Читайте, чего ждать от этого месяца.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Астрология Астролог Бизнес Венера Меркурий
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,  64

Геннадий,  50

Татьяна,  45

Елена,  50

Дмитрий,  48

Джон,  35

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление