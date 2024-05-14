Папоротник начали собирать в Новосибирской области — благодаря жаре сезон начался раньше

Этот папоротник собран в районе села Жеребцово Источник: Елена Земцова











В Новосибирской области начался сезон сбора папоротника. Сибиряки делятся фотографиями в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети «ВКонтакте».

Чаще всего сибиряки собирают орляк обыкновенный — это многолетний папоротник, который распространен в лесах повеместно. Его срезают до того, как растение развернуло листья. Папоротник можно жарить, тушить, солить и мариновать. Сейчас новосибирцы чаще всего готовят его со свежесобранной сморчковой шапочкой.

Сбор папоротника только начался. В этом году благодаря жаре сезон начался чуть раньше.



Папоротник из Караканского бора Источник: Юрий Куценко,











Папоротник в Мошковском районе Источник: Aleksey Drachev,









