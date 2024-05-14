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Весна По грибы, по ягоды Папоротник начали собирать в Новосибирской области — благодаря жаре сезон начался раньше

Папоротник начали собирать в Новосибирской области — благодаря жаре сезон начался раньше

Нужно срезать его, пока не раскрылся

181
2 комментария
Этот папоротник собран в районе села Жеребцово

В Новосибирской области начался сезон сбора папоротника. Сибиряки делятся фотографиями в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети «ВКонтакте».

Чаще всего сибиряки собирают орляк обыкновенный — это многолетний папоротник, который распространен в лесах повеместно. Его срезают до того, как растение развернуло листья. Папоротник можно жарить, тушить, солить и мариновать. Сейчас новосибирцы чаще всего готовят его со свежесобранной сморчковой шапочкой.

Сбор папоротника только начался. В этом году благодаря жаре сезон начался чуть раньше.

Папоротник из Караканского бора
Папоротник в Мошковском районе

Новосибирцы сейчас уже собирают первые весенние грибы — в основном это съедобные сморчковые шапочки. Кому-то удается набрать всего горстку, а кто-то возвращается из леса с целыми корзинами.

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