Папоротник начали собирать в Новосибирской области — благодаря жаре сезон начался раньше

В Новосибирской области начался сезон сбора папоротника. Сибиряки делятся фотографиями в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети «ВКонтакте».
Чаще всего сибиряки собирают орляк обыкновенный — это многолетний папоротник, который распространен в лесах повеместно. Его срезают до того, как растение развернуло листья. Папоротник можно жарить, тушить, солить и мариновать. Сейчас новосибирцы чаще всего готовят его со свежесобранной сморчковой шапочкой.
Сбор папоротника только начался. В этом году благодаря жаре сезон начался чуть раньше.
Новосибирцы сейчас уже собирают первые весенние грибы — в основном это съедобные сморчковые шапочки. Кому-то удается набрать всего горстку, а кто-то возвращается из леса с целыми корзинами.