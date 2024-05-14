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Криминал Трудились три модели: новосибирец создал международную вебкам-студию в квартире — видео

Трудились три модели: новосибирец создал международную вебкам-студию в квартире — видео

А затем 34-летний мужчина стал фигурантом дела о распространении порнографии

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Вместе с новосибирцем задержаны еще три человека

Житель Новосибирской области открыл международную вебкам-студию, в которой работали три модели. Информацию об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские установили, что 34-летний житель Новосибирской области организовал несколько точек на территории страны по созданию и распространению материалов порнографического характера на территории России и за рубежом. Точки находились в жилых квартирах и были оснащены необходимой техникой и электроникой.

— Одна из студий находилась в Иркутске. Здесь трудились 3 модели в возрасте от 19 до 40 лет. Преимущественно трансляции осуществлялись в вечернее время, — говорится в сообщении полиции.

Во время обысков в самой студии и по месту жительства моделей изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и пистолет «Оса».

Организатор студии задержан сотрудниками полиции. Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном изготовлении обороте порнографических материалов (ч.3. ст. 242 УК РФ). Новосибирец заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее житель Новосибирска снял фильм об администраторе БДСМ-отеля. Людей туда приводят на поводке.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Иркутская область МВД Вебкам-студия Порнография
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