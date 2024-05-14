Трудились три модели: новосибирец создал международную вебкам-студию в квартире — видео

Вместе с новосибирцем задержаны еще три человека Источник: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области











Житель Новосибирской области открыл международную вебкам-студию, в которой работали три модели. Информацию об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские установили, что 34-летний житель Новосибирской области организовал несколько точек на территории страны по созданию и распространению материалов порнографического характера на территории России и за рубежом. Точки находились в жилых квартирах и были оснащены необходимой техникой и электроникой.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

— Одна из студий находилась в Иркутске. Здесь трудились 3 модели в возрасте от 19 до 40 лет. Преимущественно трансляции осуществлялись в вечернее время, — говорится в сообщении полиции.



Во время обысков в самой студии и по месту жительства моделей изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и пистолет «Оса».



Организатор студии задержан сотрудниками полиции. Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном изготовлении обороте порнографических материалов (ч.3. ст. 242 УК РФ). Новосибирец заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

