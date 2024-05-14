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Найдено тело мужчины, пропавшего 30 марта

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Происшествия Обследовали 5 километров берега: спасатели нашли возле реки Иня тело пропавшего мужчины

Обследовали 5 километров берега: спасатели нашли возле реки Иня тело пропавшего мужчины

Погибшего искали еще с 30 марта

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Спасатели прошли 5 километров во время поисков

Спасатели в Тогучинском районе нашли труп мужчины, который пропал еще 30 марта. Тело обнаружили вчера, 13 мая, во время поисков.

— Спасателями обследовано более 5 километров береговой линии правого берега реки Иня. Тело мужчины найдено в зарослях берегового кустарника, — говорится в сообщении Аварийно-спасательной службы Новосибирской области на официальном сайте.

Тело мужчины передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

В середине апреля в Академгородке на газоне в парковой зоне очевидцы обнаружили обнаженное тело мужчины без признаков жизни.

В тот же день на берегу Берди нашли подозрительную бочку с надписью «Биохимресурс город Винница Украина».

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Нашли тело Река Иня Тогучинский район Аварийно-спасательная служба
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