Обследовали 5 километров берега: спасатели нашли возле реки Иня тело пропавшего мужчины

Спасатели в Тогучинском районе нашли труп мужчины, который пропал еще 30 марта. Тело обнаружили вчера, 13 мая, во время поисков.
— Спасателями обследовано более 5 километров береговой линии правого берега реки Иня. Тело мужчины найдено в зарослях берегового кустарника, — говорится в сообщении Аварийно-спасательной службы Новосибирской области на официальном сайте.
Тело мужчины передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
В середине апреля в Академгородке на газоне в парковой зоне очевидцы обнаружили обнаженное тело мужчины без признаков жизни.
В тот же день на берегу Берди нашли подозрительную бочку с надписью «Биохимресурс город Винница Украина».