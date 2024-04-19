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Происшествия В Бердске на газоне обнаружили обнаженное тело мужчины

В Бердске на газоне обнаружили обнаженное тело мужчины

Очевидцы сообщали, что перед смертью человек вел себя неадекватно

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Тело мужчины было без одежды

Рядом с улицей Морской в Бердске на газоне в парковой зоне очевидцы обнаружили обнаженное тело мужчины без признаков жизни. Они также отметили, что до этого человек вел себя неадекватно. Пост появился в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Сотрудники полиции находятся на месте. Обстоятельства происшествия выясняются. Пока толком никто ничего не знает, — отметили в разговоре с корреспондентом в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

На месте происшествия во всем разберутся полицейские

Ранее НГС писал о том, что еще один труп мужчины обнаружили на парковке в Новосибирске 13 апреля. Очевидцы не увидели на теле следов насильственной смерти.

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