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Происшествия «Зевак разогнала полиция»: труп мужчины обнаружили на парковке в Новосибирске

«Зевак разогнала полиция»: труп мужчины обнаружили на парковке в Новосибирске

Очевидцы не увидели вокруг тела следов насильственной смерти

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Людей полицейские от места происшествия отогнали

На улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска утром 13 апреля обнаружили труп мужчины. Он лежал в парковочном кармане. На месте работали спецслужбы. Об этом корреспонденту НГС рассказала читательница Александра.

— На парковке лежит труп мужчины. Подъехала реанимация на мигалках, полиция. У мужчины руки раскинуты, крови вокруг нет. И не видно, чтобы его сбивали. Скорее всего, стало плохо. Зевак вокруг полиция разогнала, — рассказала НГС очевидица Александра.

Судя по информации свидетельницы, труп лежит напротив дома № 31 по улице Есенина и неподалеку от ЖК «Изумрудный город».

В ГУ МВД России корреспонденту НГС сообщили, что в настоящее время на месте работают сотрудники. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее НГС писал о том, что в лесу на Первомайке нашли тело мужчины. Инцидент произошел недалеко от остановки.

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