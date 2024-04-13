«Зевак разогнала полиция»: труп мужчины обнаружили на парковке в Новосибирске

Людей полицейские от места происшествия отогнали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска утром 13 апреля обнаружили труп мужчины. Он лежал в парковочном кармане. На месте работали спецслужбы. Об этом корреспонденту НГС рассказала читательница Александра.



— На парковке лежит труп мужчины. Подъехала реанимация на мигалках, полиция. У мужчины руки раскинуты, крови вокруг нет. И не видно, чтобы его сбивали. Скорее всего, стало плохо. Зевак вокруг полиция разогнала, — рассказала НГС очевидица Александра.



Судя по информации свидетельницы, труп лежит напротив дома № 31 по улице Есенина и неподалеку от ЖК «Изумрудный город».



В ГУ МВД России корреспонденту НГС сообщили, что в настоящее время на месте работают сотрудники. Они выясняют обстоятельства произошедшего.



Ранее НГС писал о том, что в лесу на Первомайке нашли тело мужчины. Инцидент произошел недалеко от остановки.

