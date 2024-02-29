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«Виднелись брызги крови на снегу»: в лесу на Первомайке нашли тело мужчины

Инцидент произошел недалеко от остановки

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Тело нашли утром 29 февраля

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29 февраля в Первомайском районе Новосибирска нашли тело мужчины недалеко от остановки общественного транспорта «Баганская». Об этом сообщили в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте». НГС информацию подтвердили в Следственном комитете.

Как рассказали НГС в пресс-службе СК по Новосибирской области, сотрудники проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения тела человека в Первомайском районе города. Следователь осматривает место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Паблик «Моя Первомайка», ссылаясь на очевидца, сообщает, что тело мужчины нашли утром в лесу. Погибшему приблизительно 30 лет.

— Его лицо было обезображено гематомами, а на снегу рядом с местом обнаружения виднелись следы борьбы и брызги крови, — говорится в посте.

Недавно в Первомайском районе Новосибирска на улице Обской на льду обнаружили труп мужчины.

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ТрупТелоЛесПервомайский районНовосибирск
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