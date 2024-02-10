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Нашли на льду: в Новосибирске обнаружили труп молодого мужчины – его передали полицейским

Следователи начали проверку

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В ситуации разбираются следователи

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В Первомайском районе Новосибирска на улице Обской на льду обнаружили труп мужчины. Его передали сотрудникам полиции. Об этом сообщили в сводке спасатели МАСС в официальной группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «ВКонтакте».

– 9 февраля,14:13 -16:13 обнаружили тело мужчины на льду 1997 года рождения. Его транспортировали на берег, а затем передали сотрудникам полиции.

Корреспондент НГС обратился в Су СКР по Новосибирской области с просьбой прокомментировать инцидент.

– Следственным отделом по Первомайскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, изучают обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что тело мужчины нашли в Ленинском районе возле дома. После инцидента следователи начали проверку.

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ТрупМАСССледственный комитетМужчинаОбская улицаПервомайский район
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