Нашли на льду: в Новосибирске обнаружили труп молодого мужчины – его передали полицейским

В Первомайском районе Новосибирска на улице Обской на льду обнаружили труп мужчины. Его передали сотрудникам полиции. Об этом сообщили в сводке спасатели МАСС в официальной группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «ВКонтакте».
– 9 февраля,14:13 -16:13 обнаружили тело мужчины на льду 1997 года рождения. Его транспортировали на берег, а затем передали сотрудникам полиции.
Корреспондент НГС обратился в Су СКР по Новосибирской области с просьбой прокомментировать инцидент.
– Следственным отделом по Первомайскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, изучают обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.
Ранее НГС писал о том, что тело мужчины нашли в Ленинском районе возле дома. После инцидента следователи начали проверку.