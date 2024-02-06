«Под окнами дома»: тело мужчины обнаружили в Ленинском районе

6 февраля в Новосибирске под окнами дома нашли тело мужчины. Как сообщил паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», его обнаружили на улице Широкой.
— Под окнами дома <...> лежит, — сказано в сообщении.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. В ведомстве сообщили НГС, что по факту обнаружения тела мужчины следователи проводят проверку.
— Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Ленинском районе, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что специалисты проводят осмотр места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В январе около реки Обь нашли тело пропавшего 26-летнего мужчины. Следователями проводится уголовно процессуальная проверка.