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«Под окнами дома»: тело мужчины обнаружили в Ленинском районе

Следователи начали проверку

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Тело нашли в Ленинском районе

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6 февраля в Новосибирске под окнами дома нашли тело мужчины. Как сообщил паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», его обнаружили на улице Широкой.

— Под окнами дома <...> лежит, — сказано в сообщении.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. В ведомстве сообщили НГС, что по факту обнаружения тела мужчины следователи проводят проверку.

— Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Ленинском районе, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что специалисты проводят осмотр места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В январе около реки Обь нашли тело пропавшего 26-летнего мужчины. Следователями проводится уголовно процессуальная проверка.

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