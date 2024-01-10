Оставил дома документы, телефон и все ключи: тело пропавшего мужчины нашли около реки Обь

Недавно пропала 43-летняя Ольга Пушкарева. Как рассказал рассказывал редакции НГС муж сибирячки Евгений Пушкарев, его супруга исчезла ночью 3 января после того, как умерла ее мать. Женщина ушла из дома в мороз в удлиненной зеленой футболке и черных тапочках.

