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СрочноТело пропавшего мужчины обнаружили около реки
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Оставил дома документы, телефон и все ключи: тело пропавшего мужчины нашли около реки Обь

Ярослав ушел из дома 9 января

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Мужчина пропал в Первомайском районе, его тело нашли в Кировском районе

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Тело пропавшего 26-летнего новосибирца Ярослава Бабарыкина нашли около реки Обь. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

— Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск проводится уголовно процессуальная проверка по факту обнаружения 10 января тела мужчины около реки Обь в Кировском районе города Новосибирска. Следователи проводят осмотр места происшествия изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о том, что Ярослав Бабарыкин пропал, появилась в паблике «Бюро находок Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», в посте указано, что мужчина ушел из дома на улице Аксёнова в Первомайском районе города 9 января. Дома мужчина оставил все документы, телефон, ключи от жилья и машины.

Недавно пропала 43-летняя Ольга Пушкарева. Как рассказал рассказывал редакции НГС муж сибирячки Евгений Пушкарев, его супруга исчезла ночью 3 января после того, как умерла ее мать. Женщина ушла из дома в мороз в удлиненной зеленой футболке и черных тапочках.

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