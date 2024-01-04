«Куртка висит, а ее нет»: сибирячка пропала в новогодние праздники — она исчезла в день, когда умерла ее мать

— Я проснулся, свет был выключен. Вышел на веранду, смотрю — теща лежит, и она возле нее, — рассказал мужчина. — Я вызывал скорую, а супруга стояла рядом с ней, состояние у нее было очень тревожное. Я пока зашел и дозвонился, 10 минут прошло. Смотрю — все двери открыты. Куртка висит, а ее нет.

