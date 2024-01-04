«Куртка висит, а ее нет»: сибирячка пропала в новогодние праздники — она исчезла в день, когда умерла ее мать

В Новосибирске второй день ищут пропавшую 43-летнюю Ольгу Пушкареву. Как рассказал НГС муж сибирячки Евгений Пушкарев, его супруга исчезла ночью 3 января после того, как умерла ее мать.
— Я проснулся, свет был выключен. Вышел на веранду, смотрю — теща лежит, и она возле нее, — рассказал мужчина. — Я вызывал скорую, а супруга стояла рядом с ней, состояние у нее было очень тревожное. Я пока зашел и дозвонился, 10 минут прошло. Смотрю — все двери открыты. Куртка висит, а ее нет.
В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщали, что женщина ушла из дома в удлиненной зеленой футболке и черных тапочках. Она пропала в Октябрьском районе.
— Вышел на улицу, посмотрел по сторонам, но никого нет, — вспоминает Евгений. — Подумал, что далеко не уйдет. Куда уйти может? Холодно, минус два градуса было.
По словам мужчины, супруги проживают в частном доме вместе с дочерью и матерью сибирячки. Он сообщил со ссылкой на данные волонтеров, что женщину видели на улице очевидцы. Информация об этом якобы появились сегодня.
— Ее видели очевидцы на машине. Остановились и спросили: «Вам помочь?». Она отказалась, — сказал мужчина. — Двигалась в сторону Инюшенского бора по мосту, наверное, который идет по улице Кирова к Пединституту.
Руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова сообщила НГС, что женщина нуждается в медицинской помощи.
— Женщина пропала 03.01.2024 ночью в Октябрьском районе Новосибирска. Пропавшая одета не по погоде. Нуждается в медицинской помощи. Идёт активное распространение ориентировки в сети, был объявлен сбор на поиск. Ждем свидетельств, — сообщила специалист.
В конце декабря в Новосибирске пропала 67-летняя женщина. Она исчезла с остановки общественного транспорта.