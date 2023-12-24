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«Могла сесть на любой транспорт»: в Новосибирске ищут женщину — она пропала с остановки

В городе объявили сбор добровольцев на поиск

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Сибирячка нуждается в медицинской помощи

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В Новосибирске ищут 67-летнюю женщину. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте». Александра Сюлина пропала 24 декабря в Кировском районе.

Как рассказала НГС руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова, сибирячка нуждается в медицинской помощи. Она пропала с остановки «Федора Горячева» на левом берегу города.

— Могла сесть на любой транспорт, — уточнила специалист. — ДПСО «ЛизаАлерт» занимается распространением ориентировки в сети для сбора свидетельств о возможном местонахождении пропавшей, так же объявлен сбор добровольцев на поиск.

Рост женщины составляет 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые. Сибирячка одета в темно-синий пуховик, черные замшевые сапоги и вязанную бежевую шапку, женщина взяла с собой пестрый пакет с пластиковыми ручками.

В начале декабря в Новосибирске пропал 28-летний мужчина. Его местонахождение неизвестно с 5 декабря.

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