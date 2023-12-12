«Пропал по пути домой»: в Новосибирске неделю ищут 28-летнего мужчину

В Кировском районе Новосибирска пропал 28-летний Вячеслав Худовец. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».
По информации специалистов, местонахождение мужчины неизвестно с 5 декабря. Руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова сообщила НГС, что сибиряк пропал по пути домой.
— В отряд поступила заявка на поиск мужчины 1995 года рождения. 5 декабря этого года он пропал по пути домой в Кировском районе Новосибирска. Запущен информационный поиск с распространением ориентировки в сети, — сообщила специалист.