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«Пропал по пути домой»: в Новосибирске неделю ищут 28-летнего мужчину

Его местонахождение неизвестно с 5 декабря

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Сибиряк пропал по пути домой

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В Кировском районе Новосибирска пропал 28-летний Вячеслав Худовец. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».

По информации специалистов, местонахождение мужчины неизвестно с 5 декабря. Руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова сообщила НГС, что сибиряк пропал по пути домой.

— В отряд поступила заявка на поиск мужчины 1995 года рождения. 5 декабря этого года он пропал по пути домой в Кировском районе Новосибирска. Запущен информационный поиск с распространением ориентировки в сети, — сообщила специалист.

Рост мужчины составляет 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые. Сибиряк был одет в синюю куртку, черный спортивный костюм и темно-зеленые кроссовки.

28 ноября в Новосибирске пропала 31-летняя женщина на красном автомобиле. Ее нашли живой.

ЛизаАлертПоиск человекаКировский районПропалНовосибирскПоисковой отряд
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